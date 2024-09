Mientras el Congreso de los Diputados debatía en la tarde del pasado martes el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, Marisa Robles, jubilada, esperaba frente a los leones de Las Cortes. Lo hacía con gafas de sol y la característica gorra tricolor y estrellada. En sus manos sostenía un cartel que rezaba "Por la libertad de Venezuela". De su cuello, colgaba la bandera venezolana.

Robles llegó a Madrid hace dos años y medio. Nació en La Victoria, la misma localidad natal de Edmundo González, con quien no sólo le une el origen, si no el sueño de una Venezuela libre. Por eso, el martes, pese a su avanzada edad, se mantenía de pie, firme y sola –aunque rodeada de un millar de compatriotas–, dando apoyo a quien considera su legítimo presidente.

"Ha sido titánico. Llevo 25 años en esta lucha, toda la vida he sido adeca", decía Robles. A la adeca, palabra que en Venezuela se usa para referirse a los militantes del partido opositor Acción Democrática, le asaltaba la emoción al recordar su tierra durante la conversación. Pero recuperaba la firmeza para hablar del futuro: "¡Qué estratega es María Corina [Machado]! A Edmundo no le quedó otra y se tuvo que salir, pero desde aquí hará todo lo que allá no le hubieran permitido hacer".