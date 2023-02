Muchos colegios han establecido este viernes y este lunes como festivos para que sus alumnos disfruten de la llamada Semana Blanca. Las estaciones de esquí de toda España y Andorra están hasta la bandera de los amantes de los deportes de invierno, cuya temporada empieza a remontar, pues había resultado desastrosa en su etapa navideña por falta de nieve. Entre los muchos aficionados a deslizarse por las pistas se encuentra el actual jefe del Estado, Felipe VI, quien el pasado fin de semana disfrutó con un grupo de amigos de unas jornadas de esquí en Baqueira Beret, en el Valle de Arán del Pirineo catalán.

El Monarca habría aprovechado que ese viernes no tenía ningún acto en su agenda para escaparse a las montañas para practicar un deporte que lleva haciendo desde que era niño, y al que eran muy aficionados sus padres, los Reyes Eméritos y sus dos hermanas, las Infantas Elena y Cristina. Sin embargo, su matrimonio con Letizia ha provocado que, como le ocurre con la vela, el Rey practique menos esquí porque a ella no le apasiona. Aun así, eso no impide que Felipe VI se escape con sus amigos -como hizo el pasado fin de semana a Baqueira Beret y hace un mes a Sierra Nevada, en Granada- o con sus dos hijas, Leonor y Sofía, que sí practican el deporte y que suelen hacerlo en las pistas europeas de Los Alpes italianos o austriacos, donde pueden pasar más desapercibidas.

Los fotógrafos, no obstante, pudieron tomar imágenes del jefe del Estado disfrutando de la nieve y del buen tiempo enfundado en un traje clásico de esquí, de chaqueta y pantalones de la firma Descente. Éste es una marca bastante lujosa y sus conjuntos rondan los 2.000 euros, aunque parece claro que el Rey ha amortizado ese gasto con sus viajes para disfrutar de este deporte.