La Fuente Europea de Neutrones por Espalación está destinada a cambiar el mundo, aunque muy pocos son conscientes de hasta qué punto será capaz de hacerlo. Los científicos que han diseñado y construido parte de los componentes esenciales de este futuro manantial de energía neutrónica son un grupo de españoles que trabajan desde un laboratorio en Bilbao. Por eso no sorprende la ilusión con la que sus ingenieros y físicos hablan del proyecto: su objetivo made in Spain no es menos que la puesta en marcha en Lund, Suecia, de un potente centro de investigación multidisciplinario que empezará a revolucionar la ciencia a partir de 2027, año en el que abrirá definitivamente sus instalaciones. Además de tener el potencial para para desarrollar semiconductores mucho más potentes o incluso suministrar energía a ciudades, podrá servir para conocer nuevas proteínas y confeccionar medicamentos de vanguardia o sentar las bases de nuevas terapias de regeneración celular. Es una puerta a un nuevo mundo, y por su rendija ya se vislumbra un horizonte de posibilidades.

Pero vayamos por partes, porque no es sencillo comprender la razón de ser de la European Spallation Source (ESS), en qué consiste el proceso de espalación o astillado de neutrones que se llevará a cabo en sus aceleradores de partículas y cómo esta técnica será capaz de hacer germinar en Europa las semillas de una nueva revolución científica. Para explicarlo, EL ESPAÑOL | Porfolio se ha desplazado a la delegación de la ESS en Bilbao, uno de los mayores centro especializados en tecnologías neutrónicas de España, cuyo encargo ha sido el de diseñar y construir algunas de las piezas medulares de la futura ESS de Lund. Este diario se ha adentrado en los pasillos de este auténtico museo de física en el que no faltan prototipos de aceleradores de neutrones y artilugios con nombres tan poco comerciales como cuadrupolos de radiofrecuencia, instrumentos de neutrones retrodispersados o transportes de haces a media energía.

Los descubriremos uno por uno, pero, primero, vayamos a las aplicaciones prácticas. "Un ejemplo de las muchas investigaciones y avances que podremos hacer gracias a la espalación es el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos con más capacidad de almacenamiento o, por ejemplo, poder investigar la antigüedad y composición de viejas reliquias", asegura Mario Pérez, director ejecutivo de la ESS Bilbao. Durante el tour por las instalaciones y oficinas aparecen científicos como Ibon Bustinduy, jefe de división del acelerador; Juan Luis Muñoz, físico y project manager, o la ingeniera y jefa de grupo Nagore Garmendia. Entre todos conforman un mosaico de conocimiento científico que hará posible que la espalación neutrónica cambie la ciencia.