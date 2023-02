Los mil líos de Froilán, el 'ojito derecho' de Juan Carlos: "No es culpa suya siempre: él lo que quiere es que lo dejen en paz"

Felipe Juan Froilán de todos los Santos odia que le llamen Froilán. Todo su entorno, incluidos todos sus amigos, le llaman Felipe y los más cercanos, como su madre o abuela, le llaman Pipe. Cuando alguien le denomina por su tercer nombre es cuando empiezan los problemas. Ya le ocurría en el colegio, el San Patricio, uno de los más elitistas de Madrid, en el que terminaba pegándose día sí día no, con el que se atreviera a invocarle con el patrón de Lugo por delante.

La idea de llamar al primer nieto de Juan Carlos y Sofía como al santo de la ciudad gallega llegó por parte de sus padres. La Infanta Elena y Jaime de Marichalar eran los duques de Lugo, título que ostenta en la actualidad la hermana de Felipe VI en solitario. "Sus padres nunca pensaron que haría tanta gracia en los medios de comunicación y quería hacerle un pequeño homenaje a la localidad de su ducado. Estoy segura de que si hubieran sabido la cola que ha traído, nunca se lo hubieran puesto" aclara a EL ESPAÑOL | Porfolio una amiga íntima de la Infanta.

Para lo bueno y para lo malo, este joven de 24 años es Grande de España y caballero divisero hijodalgo del Ilustre Solar de Tejada y cuarto en la orden de sucesión al trono. Y esta posición es la que hace que, una y otra vez, sea considerado para los que esperan una República, como la semilla en la que germinará su sueño. Sus muchos devaneos de conducta, empezando por aquella famosa patada en la boda de los actuales Reyes el 22 de mayo de 2004, son los que le han llevado a ser la esperanza de los republicanos.

Froilán, en la boda de Felipe y Letizia, dando una patada a una niña.

La sala de masajes Wet, desalojada por ejercer de 'after' ilegal. Wet

La última gesta del epítome de los Borbones hace pocos días en Madrid ya ha tenido consecuencias para el sobrino mayor de Felipe VI, ya que sus salidas de ocio nocturnas siguen generando titulares. La última de ellas, el pasado fin de semana. Los hechos tuvieron lugar cuando se encontraba en la sala de masajes Wet, que ejercía como after sin licencia en Madrid, en la que entró la Policía para desalojarlo, pues entre otras cosas había el doble de personas de las que permitía el aforo. Pero no ha sido la única polémica nocturna en la que se ha visto envuelto Froilán.

En noviembre, Froilán estaba en la puerta de una discoteca, llamada Vandido, cuando se produjo una reyerta con navajas. Y el pasado mes de julio celebrando su cumpleaños en la discoteca Opium de Marbella cuando se produjo un tiroteo en el que terminaron cinco personas heridas. Todo esto choca con la idea que quiere transmitir a este diario uno de sus mejores amigos de Marbella: "Nunca le ha interesado. Lleva con las cámaras detrás desde que es un niño. Podría haber sido influencer mucho antes que su hermana, pero en realidad él sólo quiere que le dejen tranquilo".

[Qué hacía Froilán en un 'after' donde había menores y cocaína rosa: las polémicas del sobrino del rey Felipe VI]

La opinión de Casa Real

"En la Casa [Real] el problema de Froilán no les preocupa lo más mínimo. No es parte de la Familia Real y, además, nadie les vincula con las hijas de los Reyes y menos con ellos. La historia tiene que dar demasiadas vueltas para que le tocara estar cerca de la jefatura del Estado, así que no les importa", explica a este medio una fuente cercana al equipo de Felipe VI. "De hecho, hace ya bastante tiempo que no lleva escolta. No se considera necesario. Es absurdo eso que dicen que la seguridad de la Casa le ha sacado de varios líos. Él sólo tiene que estar localizado por si acaso. Se han dicho muchas tonterías al respecto, entre otras que la Policía Nacional le ha salvado de muchos líos, pero todo eso es mentira y sobre todo absurdo", termina.

No se puede decir lo mismo del resto de su familia, a los que tiene muy preocupados. "El tema de Abu Dabi no ha salido nada bien. La idea fue de la Infanta y don Juan Carlos la apoyo. Le pareció estupendo tener a su nieto allí una temporada. Después de Navidad, Felipe se quedó con su abuelo. Pero el funeral de Constantino de Grecia interrumpió esa historia que parecía que funcionaba bien. Viajaron a Atenas, y, desde la capital griega, él mismo decidió volver a Madrid. Lo hizo en vez de regresar a Emiratos, donde iba a comenzar a trabajar con ayuda de los contactos de su abuelo, pero… echaba de menos a sus amigos", explica la misma amiga de la duquesa de Lugo.

Froilán voló desde Abu Dabi con el Emérito para asistir al funeral de Constantino de Grecia. Gtres

Todo el mundo sabe que Froilán es el ojito derecho del Emérito. Él ha sido el único que ha viajado en varias ocasiones a visitarlo en su exilio en Emiratos Árabes. Sin embargo, no estaba en la polémica foto del mes de abril del año pasado, en la que aparecían todos los primos juntos salvo la Princesa de Asturias, su hermana Sofía y el hijo mayor de la Infanta Elena. El cariño que Juan Carlos tiene por su nieto mayor viene desde que éste era muy pequeño, cuando el todavía jefe del Estado aseguraba que físicamente era igual que su hija mayor, pero que de carácter le recordaba mucho a él cuando era joven.

"En Casa [Real] el problema de Froilán no preocupa lo más mínimo. No es parte de la Familia Real. Nadie les vincula con las hijas de los Reyes ni con ellos." Una persona cercana al equipo del Rey

"Se mete en líos, pero no es culpa suya siempre, y las cosas siempre se exageran en los medios de comunicación. El famoso accidente del disparo en el pie no fue culpa suya. Estaba en la finca de la condesa viuda de Ripalda, su abuela paterna, cuando ocurrió todo mientras estaba con uno de sus primos y fue culpa del otro", aclara la amiga de la duquesa de Lugo.

La preocupación de la Infanta, pese a todo, fue en aumento el pasado verano. En el mes de junio, aunque con varios años de retraso, parecía que Froilán, tras terminar sus estudios en ADE por el College For International Studies (CIS), iba a tomar el rumbo correcto para terminar siendo un hombre de provecho. El cuarto en la sucesión al trono de España comenzó a hacer unas prácticas en la City de Londres, un trabajo que le había conseguido la universidad. "Y que no le duró ni dos meses. Volvió de Londres sin ganas de hacer nada y con la única idea de salir con sus amigos de marcha", añade.

[Froilán Por Fin Madura y Cambia a Mejor: su Verano de Prácticas en la City Londinense]

Los amigos de Froilán

Froilán tiene un grupo de amigos muy cercano con los que sale desde hace años. Se conocen de todos los veranos que han pasado juntos en Marbella, cuando después de estar sus dos semanas con la Infanta Elena en Mallorca, se marchaban con su padre a descansar en la ciudad andaluza.

Su fiel escudero, como le llama con cariño la duquesa de Lugo, es Andrés Parladé Tassara o Sito, apodo que tiene en la pandilla. Los padres de este joven regentan Alcuzcuz, el hotel boutique donde el sobrino del Rey pasó las semanas del confinamiento. Andrés también compartía clases en la universidad con el hijo de Jaime de Marichalar, aunque él terminó el curso pasado.

Froilán y el hotel Alcuzcuz en un montaje.

Luis Torremocha y Froilán en moto de agua. Instagram

El otro gran amigo del sobrino del Rey es Diego García, analista financiero. En su cuenta de Instagram se puede ver que es un amante del lujo y de la fiesta y en varias de las imágenes aparece con un coche caro o con productos de diseño, fuera del alcance de la mayoría de los mortales. Es conocida la anécdota de que presumía de haber pagado hasta 730 euros por una sola botella de champán. Eso sí, en un exclusivo club marbellí.

Y, por último, Luis Torremocha, amigo también de su hermana Victoria Federica en los veraneos marbellíes. Este empresario está más que habituado a lidiar con caras muy conocidas. No sólo es socio y fundador del grupo de restauración Lalala, sino que es relaciones públicas del festival Starlite de Marbella, que cada año congrega a artistas internacionales frente a un público en el que no falta la jet marbellí y personajes muy famosos del papel cuché español.

[Juan Carlos ya teme una muerte como la de su cuñado Constantino: "Nadie se plantea un funeral de Estado para él"]

Una de las razones por las que Froilán quiere vivir en el extranjero es por el anonimato que consigue fuera de nuestras fronteras, aunque en sus dos intentos por conseguir vivir lejos de las redes de su madre, en Londres y Abu Dabi, han sido un fracaso. De momento, eso sí, los únicos que desearían que la ley sálica se hubiera abolido a tiempo de permitir un reinado de la Infanta Elena, son los miembros del denominado Partido Froilanista, un grupo de independentistas gallegos que no se sabe si se llaman así sólo en broma o con la secreta esperanza de que algún día el otro Felipe de la familia Borbón y Grecia sea Rey.

Archivado en Casa Real, Elena de Borbón y Grecia, Familia Real, Felipe Juan Froilán Marichalar y Borbón, Felipe VI, Jaime de Marichalar, Victoria Federica de Marichalar y Borbón

Sigue los temas que te interesan