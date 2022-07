Otro verano más nos inundan las noticias de los efectos devastadores de nuevas, y peores, olas de calor. El cambio climático sigue causando estragos, aunque algunos sigan pensando que es la solución para no pasar tanto frío en invierno.

Pero este año ya no solo somos los sureños los que sufrimos las consecuencias. Desde el Reino Unido nos llegan imágenes nunca vistas. Cuando aquí las noticias de incendios, por desgracia, no nos son ajenas, las situaciones que están viviendo los británicos son cuanto menos cómicas. La “ola de calor española” parece tener como objetivo que los anglosajones no puedan salir del país este verano. ¿Cómo? Ha derretido las pistas de aterrizaje de los aeropuertos; ha calentado tanto las vías de tren que las ha deformado, y ha cercado con incendios la isla.

Rápido ha cambiado sus planes el casi ex primer ministro. Dicen las malas lenguas que tras su “hasta la vista, baby” se esconde su decisión de celebrar sus nupcias en Magaluf, en la conocida discoteca Bananas. Pensar en la temperatura a la que se servirá la cerveza inglesa parece haber acelerado su partida.

-----------------------------

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

