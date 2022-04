¿Te has enterado de lo del pequeño de la Naty? Con lo buen muchacho que parecía, quién nos iba a decir que se podía meter en un lío así. Seguro que se ha juntado con malas compañías, porque tú me dirás. Y sobre todo viniendo de una familia tan importante como la suya, menudo disgusto para su madre. Y el hermano mayor, ¿qué pensará? Imagínate, con qué cara se va a presentar ahora en los eventos esos a los que van.

Y otra cosa te voy a decir, me parece alucinante que el chico haya podido disimular tan bien que no tenía ni 300 euros en la cuenta. Con la buena pinta que tenían los trajes que llevaba en los photocall. Jamás me hubiera imaginado que no tendría ni para pagar la factura de la luz. ¿Cómo va a pagar esa barbaridad de fianza que le ha puesto la Fiscalía? Soy yo y estaría mirando cómo solicitar la Renta Mínima de Inserción.

__________________

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes, diseñadora gráfica, trabaja en Brava Producciones. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

Sigue los temas que te interesan