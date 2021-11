Hola, mi nombre es Boris. Soy el Primer Ministro de un reino muy unido. Este reino es una isla muy grande y bonita. Mi casa está en la calle Downing. El trabajo de Primer Ministro supone tomar decisiones todo el rato, y para no equivocarme, tengo asesores para todo lo que hago.

Todos los domingos, llamo al MI5 para que me ayude a hacer el sudoku del The Sun. Cada semana es más difícil. Antes de salir de casa todos los días, llamo al director del Met Office, para saber si hace falta que me lleve el abrigo; aunque como en este reino llueve mucho, me llevo siempre el paraguas.

Cuando tengo decisiones muy importantes, siempre consulto con mis asesores favoritos. Para todo el tema del Brexit hablé con el Abuelo Conejo. Vive en una madriguera y sabe muchas cosas. Y cuando llegó el Coronavirus hablé con Papá Pig y Zuzu Zebra porque estaba muy asustado, pero ellos me tranquilizaron. Ellos me dieron la gran idea de que si nos contagiamos todos, luego estaremos bien.

Lo que todavía no he encontrado en mi reino es un asesor de imagen. Tendré que decirle a Llongueras que se venga a vivir con nosotros para que me ayude a peinarme por las mañanas.

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes, diseñadora gráfica, trabaja en Brava Producciones. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

