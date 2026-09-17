En Madrid tenemos la mejor Sanidad, pero no nos conformamos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y la consejera de Sanidad, Fátima Matute. Isabel Infantes / Europa Press

Así lo ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el Debate del Estado del Estado de la Región.

Durante dos días en el Parlamento autonómico se ha hablado sobre los retos de una región pujante y a la vanguardia como es la Comunidad de Madrid. Retos que en la cartera que dirige la consejera, Fátima Matute, están relacionados con nuestra salud y el cuidado de ella.

Entre ellos, la presidenta ha destacado la construcción de la Ciudad de la Salud y la renovación de hospitales.

Más recursos para ELA y salud mental.

Una mayor apuesta por la prevención y detección precoz de enfermedades.

El refuerzo de la Atención Primaria y la atención domiciliaria.

Impulso a la investigación, innovación, IA y medicina de precisión.

Mejora de las condiciones laborales y salarios de los sanitarios.

Y más apoyo en vivienda y bienestar para profesionales jóvenes.

Esta última medida, con un gran impacto social porque el problema de la vivienda afecta hasta para cubrir las necesidades de personal sanitario en todos los rincones de nuestra región, con el Plan VIVE Sanitario.

Hospital 12 de Octubre. Archivo

En este mundo de titulares, de redes sociales y de intentar captar la atención en los 10 primeros segundos, quería asegurarme de que, en este punto, el lector ya tenga una idea de la transformación que le espera a nuestra región.

Con la Ciudad de la Salud se construirá el mayor campus biosanitario del continente, integrando el Hospital La Paz y la Facultad de Medicina de la UAM, asistencia clínica e investigación al máximo nivel, con una inversión cercana a 1.000 millones de euros.

Ya podemos ver este reto en marcha con las obras de la Unidad de Protonterapia y del edificio industrial, y en breve con las obras del hospital General y el Materno-Infantil.

Claro que cuando hablamos de salud debemos hablar de infraestructuras. Y, por tanto, de renovar o ampliar los grandes hospitales y referentes para todos los madrileños, como son el 12 de Octubre, Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, Móstoles, Infanta Leonor, Sureste y el futuro Hospital de la Sierra Norte.

Pero si en algo Isabel Díaz Ayuso ha puesto especial atención y empatía es con los pacientes de una enfermedad como la ELA.

Y así se refuerzan los recursos para pacientes y familias mediante centros de atención diurna, unidades de media estancia, terapias con exoesqueletos, un Banco de Voces y una futura residencia.

Se prevé una inversión de 80 millones de euros, además de 10 millones anuales en ayudas para personas con dependencia reconocida.

Otro de los grandes retos, no ya de la Sanidad madrileña, no ya de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino de la sociedad entera, es el abordaje de los problemas en salud mental.

"En este mundo de titulares y de dificultades para captar la atención en segundos, el lector debe tener una idea de la transformación sanitaria que le espera a Madrid"

La administración regional amplía los Hospitales de Día, incorpora 370 especialistas, 21 equipos de prevención del suicidio y 14 unidades de hospitalización domiciliaria, con especial atención a los jóvenes.

Esto lo enlazo con la importancia de la prevención y la detección precoz, por lo que la administración madrileña amplía los cribados de cáncer de mama, cérvix, pulmón y colon, y pone en marcha nuevos programas cardiovasculares.

También se amplía el cribado neonatal a 35 enfermedades y se incorporan dos más para que los padres, desde el nacimiento de sus hijos, queden tranquilos en el desarrollo y futuro de sus bebés.

En la atención a personas mayores y salud masculina se amplía la vacunación contra el neumococo para mayores de 70 años, y se desarrollará el programa SERMAS 100 para el seguimiento domiciliario de centenarios.

También se crea el programa Chequea tu salud, centrado en la prevención y detección precoz de enfermedades en hombres.

El corazón de nuestro sistema de salud son los profesionales sanitarios.

Por eso, ha recordado la presidenta que desde 2023 se han creado más de 3.600 plazas. Y se prevé que más de 34.000 profesionales consoliden su empleo en el SERMAS en el primer trimestre de 2027.

Se mejorarán las retribuciones por guardias, noches y festivos, así como las condiciones de conciliación y prolongación de jornada.

Se pretende que las guardias de 24 horas dejen de ser obligatorias progresivamente.

Se crearán nuevos órganos de diálogo con los médicos.

Y se pondrá en marcha un programa de bienestar emocional y salud mental para los profesionales.

Eso contrasta frontalmente con la gestión y la actitud de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Por su pésima gestión del conflicto sanitario y la huelga médica. Por no dialogar suficientemente con los profesionales, enfrentar a distintas categorías sanitarias y no mejorar sus condiciones laborales.

Sólo hay que recordar que sufrimos la mayor de las crisis con huelga indefinida de los médicos en toda España.

Frente al caos del Gobierno de Sánchez, la gestión eficaz y la libertad de Ayuso.

*** Marta Marbán es diputada en la Asamblea de Madrid.