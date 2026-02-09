Las incógnitas de la investigación de Adamuz

ES NOTICIA:
Resultados Elecciones de Aragón 2026, en directo
Mapa de noticias
Últimas noticias
El PP mide en Aragón sus opciones
Azcón y Alegría animan a votar
Sorteo Gordo de la Primitiva
El temporal mantiene en vilo a Andalucía
'Ladran, luego ladramos'
Límite efectivo supermercado
Madre Alaska
Pequeños caseros desahucios
Experto en coches
Dinero cuenta bancaria Estado
Escribano, el hombre tranquilo
Albañil en España
Declarar IRPF
Despido disciplinario
Experto en coches
Ingeniero industrial
Problema común coches
Salario camarera de piso
Gobierno y el IVA
Trabajar aunque no te paguen
Adiós a las llamadas SPAM
Penalizado con su pensión
Piso 84 metros cuadrados
Deducción IRPF
Aparador elegante Lidl
José Andrés chef arroz
Dimite director 'The Washington Post'
Montserrat hermana al PP Europeo
Presas andaluzas
Encuestas elecciones de Aragón
El Barça abandona la Superliga
Propietario no puede entrar a su piso
Dani García
Longevidad María Galiana
Refugio Patricia Conde
Inversiones Paz Padilla
Vida actual José María
Dinero Bad Bunny Super Bowl
Serie Cancelada Star Wars
Serie 'Juego de Tronos'
Hijo de María Jiménez
Casa Paco León
Juan del Val sobre Sánchez
Dardo Antonio Banderas a Hollywood
Luis Zahera longevidad
Mujer desaparecida Asturias
Notificaciones Hacienda
Millones españoles sin paro
Conductor de autobús
Preocupación deterioro carreteras
BYD eléctrico más vendido
Nueva ayuda 4.000 euros Madrid
Prohibición juguetes 2026
Empresaria factura 10 millones de euros
Subida pensiones
Abono paro de oficio
Infancia Carlos Herrera
Shakira y Jennifer López NFL
Dinero Boris Izaguirre
Vida actual David Leo
Infancia Melani Olivares
Inversiones David Díaz
Rodolfo Sancho
Refugio Patricia Montero y Álex Adrover
Infancia colaborador 'La Revuelta'
Regresa Piratas del Caribe
Aitana y su dinero
Donar casa gratis
Víctima hermano okupa
Regalos San Valentín
Origen manzanas Mercadona
Verdad incómoda enoturismo
El IMV no llega a los hogares pobres
Carolina Sobe a 'La Familia de la tele'
Hijo de María Jiménez
Mario Casas
Casa Toñi Moreno
Casa David Bustamante
Melania Trump
Eugenia Silva
Marc Anthony
Dueño de 346 trasteros
Obras en la comunidad de vecinos
Ingeniero colombiano
Santiago Segura ofreció a Koldo un cameo en 'Torrente presidente'
Autorización de la comunidad de vecinos
Dinero que se queda Hacienda del bote de Pasapalabra
Pablo, director de una aseguradora de coches
Fernando vive en un pueblo 80 habitantes
Deducción 300 euros en el IRPF
Nulo el despido de un trabajador
Alquilar piso o habitación
Roberto Leal, sobre la familia
Pablo Motos, sobre la longevidad
Rosa ganadora Pasapalabra
Haz el Rosco de Rosa
Quién es Earl Morrall
Refugio Can Yaman
La vida actual de Pablo Díaz
La serie de 120 millones de euros
Los Javis
Alberto Chicote tortilla
Es ilegal utilizar la incapacidad temporal como excusa
La Seguridad Social acota la pensión
Error de los compradores de vivienda
Límite de pagos
Fecha declaración de la Renta
Cayetano Martínez de Irujo
Centros privados de educación
Factura de la luz
Se retrasa la subida de la plusvalía
Elsa Pataky
Infancia Máximo Huerta
Leiva
David Díaz sobre su dinero
Abrirán los colegios mañana en Andalucía
Santi Millán
Sanseverina Lazar
Elisa Mouliaá retira su acusación contra Errejón
El agua gratis en los bares
La casa de Gonzalo Bernardos
Adolescente prohibir redes sociales
Coche deportivo David Broncano
Deducción 1.200 euros IRPF
Abuela de 81 años que juega videojuegos
El último refugio de 'Pili' Alegría
Chaqueta térmica más cómoda
Mueble con cajones más elegante
Miguel Torres, 40 años
Alba Carrilo, sobre los heterosexuales
Multa de Hacienda
El refugio de Miguel Ángel Silvestre
400 euros en dos gimnasios
Profesora española en Noruega
16,6 millones de euros en taquilla
Donaciones a hijos
Decorar el rellano de tu vivienda está prohibido en España
Eduardo Bolinches, economista
Vuelve la mejor comedia española
Bluper
Las vías por las que circulaban, respectivamente, los trenes de Alvia e Iryo siniestrados en el accidente de Adamuz.

Las vías por las que circulaban, respectivamente, los trenes de Alvia e Iryo siniestrados en el accidente de Adamuz.

Tribunas

Las incógnitas de la investigación de Adamuz

¿Cómo es posible que sobre un carril roto en una línea de AVE puedan estar pasando hasta cuatro trenes durante dos horas sin que ningún sistema de seguridad lo detecte y lo evite, y sin que las advertencias de los maquinistas sirvan de nada?

Publicada

Ha pasado más de una semana desde el terrible accidente de Adamuz. Pronto se hizo público el descubrimiento de un carril roto a unos 30 metros del desvío de entrada a la estación por el lado Córdoba.

Desde entonces, y a partir de una primera nota emitida por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la investigación se ha centrado en determinar las causas de esa rotura. La nota contenía una "hipótesis de trabajo" que era definida como "provisional y pendiente de verificación, que deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores".

Por lo que hemos ido sabiendo después, y por las propias declaraciones de Ignacio Barrón, presidente de la CIAF, esos análisis se están centrando en el origen y calidad de los raíles montados en la zona de la rotura, en la soldadura existente en ese lugar, en el método utilizado para ejecutarla y en el posterior control de su estado.

En todo ello, la investigación sigue avanzando.

Pero queda todavía en el aire una cuestión muy importante. Y es el hecho de que sobre un carril roto en una línea de alta velocidad puedan estar pasando hasta cuatro trenes durante dos horas sin que ningún sistema de seguridad lo detecte y lo evite, y sin que las posibles advertencias de los maquinistas sobre lo que allí ocurría hayan servido de nada.

Según la hipótesis de la CIAF, cualquiera de los tres trenes que pasaron antes por ese punto podría haber sido el descarrilado. No sé si las personas que viajaban en ellos son conscientes del peligro que han corrido. Ha sido como una dramática lotería en la que les tocó el número de la terrible mala suerte a los viajeros del Iryo y del Alvia.

Aspecto de las vías tras el accidente entre la ubicación del carril roto y el desvío de entrada a Adamuz. El Iryo circulaba de izquierda a derecha por la vía del primer término.

Aspecto de las vías tras el accidente entre la ubicación del carril roto y el desvío de entrada a Adamuz. El Iryo circulaba de izquierda a derecha por la vía del primer término.

Queda en el aire si puede estar pasando lo mismo en otros puntos de la red. Y parece que el sistema de detección de roturas de carril no es el adecuado para prevenir el descarrilamiento de los trenes.Tiene que haber otro.

La vida de las personas no puede depender de que se detecten o no esas roturas. Se puede argumentar que para eso están los trenes auscultadores, que deberían pasar con la debida frecuencia para detectar los inicios de los procesos de rotura.

Pero no creo que pueda bastar con eso. Hay que detectar las roturas de carril en cuanto se producen.

Y se habla del mantenimiento de la vía. Lo ocurrido con las aleatorias limitaciones de velocidad es un claro síntoma de la falta del mantenimiento adecuado.

Cada línea ha de tener permanentemente el mantenimiento adecuado para conservar plenamente las prestaciones para las que fue construida. Y si hay que bajar las velocidades, es porque eso no está pasando.

En cuanto a Adamuz, la investigación debería ampliarse lo antes posible a otros aspectos esenciales.

En todo análisis de lo ocurrido en un descarrilamiento, siempre es importante el estudio de las marcas dejadas por las ruedas descarriladas en traviesas y balasto.

Pero igual o más importante, cuando en el origen del descarrilamiento el tren pasa sobre un desvío y sólo descarrila su mitad trasera, es el estudio de las agujas de ese desvío y de su funcionamiento.

En Adamuz existe ese desvío en la zona de inicio del descarrilamiento y, además, sólo descarrilaron los tres últimos coches de la composición, mientras que los cinco primeros continuaron encarrilados hasta que el tren se detuvo.

Esto siempre es un claro indicio de un descarrilamiento por "doble cambio", originado por el movimiento de las agujas con el tren pasando sobre ellas. En todo caso, y como veremos a continuación, la existencia de ese desvío tuvo una indudable influencia en la magnitud de la tragedia.

Por las razones expuestas, vamos a analizar, en el tramo comprendido entre el carril roto y el lugar del impacto entre los dos trenes, cómo quedaron vía, traviesas y balasto, sacando las oportunas conclusiones sobre el desarrollo del descarrilamiento. Para ello utilizaremos imágenes aéreas de todo ese tramo, de las que iremos entresacando y comentando los puntos de interés.

Punto 1. Primera rotura de carril

.

.

La detección del carril roto se hizo pública el día siguiente del accidente. Como vemos en las imágenes, todo el carril comprendido entre el punto de la rotura y la junta de contraaguja está volcado hacia el exterior. La fuerza horizontal soportada por la cabeza del carril hacia el exterior de la vía fue de tal magnitud que arrancó las grapas empotradas en las traviesas de hormigón que sujetaban el carril, hasta volcarlo, e incluso se abrieron grietas longitudinales en algunas de las traviesas.

Junto al carril volcado y en toda su longitud, los únicos daños que se aprecian en las imágenes son grapas sueltas y hormigón destrozado por el arranque de esas grapas. Junto al carril izquierdo en el sentido de la marcha no se aprecia huella alguna de ruedas descarriladas pasando sobre traviesas y balasto.

Según la "hipótesis de trabajo" de CIAF, el carril estaba completamente seccionado antes del paso del Iryo y de los tres trenes anteriores. Ese total seccionamiento hizo que, al paso de las ruedas por la primera parte del carril, ésta descendiera con respecto a la segunda, apareciendo así un escalón en el golpearía la llanta de la rueda provocando así las muescas aparecidas en las ruedas que pasaron por ahí.

Como prueba de esa hipótesis, incluyen una foto del trozo de carril que recibía el impacto y ocasionaba la muesca.

Carril roto en la soldadura. En la derecha el carril volcado, al que falta el trozo que se ve suelto en primer plano. La cabeza de la traviesa está destrozada por el arranque de la grapa de sujeción que también se ve suelta sobre la propia traviesa. Hay sendas grietas longitudinales en las traviesas de la derecha, producidas sin duda por ese arranque.

Carril roto en la soldadura. En la derecha el carril volcado, al que falta el trozo que se ve suelto en primer plano. La cabeza de la traviesa está destrozada por el arranque de la grapa de sujeción que también se ve suelta sobre la propia traviesa. Hay sendas grietas longitudinales en las traviesas de la derecha, producidas sin duda por ese arranque.

Parte del carril contra el que, según CIAF, colisionaban las ruedas de tres trenes anteriores y de los cinco primeros coches del Iryo, produciendo las muescas. En primer plano, la superficie de rodadura desgastada y muy hundida.

Parte del carril contra el que, según CIAF, colisionaban las ruedas de tres trenes anteriores y de los cinco primeros coches del Iryo, produciendo las muescas. En primer plano, la superficie de rodadura desgastada y muy hundida.

Aspecto de la vía entre el lugar de la rotura y las agujas. Se ve el carril volcado y el destrozo ocasionado en las traviesas por el arranque de las grapas .

Aspecto de la vía entre el lugar de la rotura y las agujas. Se ve el carril volcado y el destrozo ocasionado en las traviesas por el arranque de las grapas .

Punto 2. Entrada en la zona de la junta de contraaguja

.

.

Aparece como una fisura longitudinal en el carril volcado, que se curva hacia el interior. Ha desaparecido un trozo de unos 6 metros. Entre el carril curvado y la junta de contraaguja, parecen verse huellas del paso de ruedas descarriladas. Es como si la rueda izquierda hubiese seguido sobre su carril y la derecha hubiese salido por la fisura antes mencionada hacia la derecha del suyo, rompiendo el carril y cayendo sobre traviesas y balasto.

Más a la derecha, se observa la junta de contraaguja y el primer motor de accionamiento de las agujas, y hay algo muy importante, a la aguja derecha le falta un trozo de aproximadamente un metro. Ha desaparecido la punta de la aguja, esa punta que habría que estudiar a fondo por su posible influencia en el desarrollo del descarrilamiento.

Veremos a continuación cómo la parte final del tren fue encaminada, a la altura de esa aguja, hacia la vía desviada, mientras la parte delantera continuaba por la vía directa. Así se agravaron enormemente las consecuencias del accidente.

Punto 3. Aguja derecha curvada

.

.

La aguja derecha, sin su parte inicial, está claramente curvada, curvatura que se ve confirmada con la diferente posición de los motores, que han debido tener un mal funcionamiento probablemente forzados por las pestañas de las ruedas. Al parecer, las pestañas de las ruedas del lado derecho entraron en agujas por el lugar correcto, pero sufrieron un empuje hacia su izquierda, provocando la curvatura de la aguja.

En ambos carriles se ve lo que parece sendas fisuras longitudinales, posiblemente ocasionadas por las pestañas de las ruedas pasando por encima de la cabeza del carril.

Punto 4. Primeras huellas claras de ruedas descarriladas

.

.

Por primera vez vemos claramente huellas dejadas en las traviesas por ruedas descarriladas. Parece como la continuación de la aguja curvada que vimos antes. Las ruedas habrían terminado por saltar sobre la aguja y rodar sobre las traviesas según esa traza, mientras que las ruedas del lado izquierdo irían sobre el balasto exterior a la vía.

Punto 5. Fisurado el carril derecho de la vía desviada

.

.

Las huellas de las ruedas descarriladas sobre las traviesas se acercan al carril derecho de la vía desviada, y terminan en una fisura que se ve en dicho carril. También se ven claras huellas del paso de ruedas descarriladas sobre las cabezas de las traviesas del lado izquierdo de la vía desviada.

En el punto 4 veíamos que, por ese lado, las ruedas iban por balasto fuera de las traviesas. Ahora, la parte del tren que ya iba descarrilada se ha acercado al carril derecho de la vía desviada.

Punto 6. Carril roto y desplazado

.

.

Las ruedas que antes iban sobre las cabezas de las traviesas se van acercando al carril de la vía desviada, hasta terminar por volcarlo, romperlo y desplazarlo hacia la derecha. Vemos que está volcado porque en su borde superior se ven claramente las marcas de los apoyos sobre las traviesas.

Al mismo tiempo, las ruedas del lado derecho pasan por encima del carril de la vía desviada, lo fisuran longitudinalmente y caen entre los dos carriles del lado derecho.

Punto 7. Primer cruzamiento roto y su primera parte desaparecida

.

.

Las ruedas que rodaban sobre las cabezas de traviesa del lado izquierdo de la vía desviada lo siguen haciendo, y con tal fuerza que tuercen esas cabezas hacia delante. Sobre esas traviesas y en la zona del cruzamiento se ven claramente las huellas de ruedas descarriladas. Las ruedas del lado derecho de esos mismos ejes parecen haber destrozado el cruzamiento cuya primera parte ha desaparecido.

Punto 8. Primer cruzamiento roto y su primera parte desaparecida

.

.

Está solo la parte derecha del cruzamiento, con su corazón y contracarriles. El carril izquierdo de la vía desviada ha sufrido un gran desplazamiento, curvándose sobre la otra vía, la que habría recorrido el Alvia de no haber encontrado al Irio en su camino. Hay abundantes huellas de ruedas descarriladas en la vía desviada.

Es indudable que algún coche ha sido encaminado por esa vía desviada hacia la entrevía.

Punto 9. Final antes de la zona en que quedó el Alvia

.

.

El segundo cruzamiento, está completo, con sus contracarriles. Las huellas de las ruedas en traviesas y balasto indican claramente que la parte descarrilada del tren se encaminó por la vía desviada, hacia la entrevía y que probablemente el coche 5 había seguido encarrilado, aunque su enganche con el 6 le habría forzado a deslizarse hacia la entrevía, arrastrando la vía con él hacia la izquierda.

Punto 10. Alvia destrozado

.

.

Y llegamos a la zona en la que quedó el Alvia tras el accidente.

De esta imagen la única conclusión que podemos sacar es que aquí todavía la parte trasera del Iryo seguía por la vía desviada del cambio, como se ve por las huellas dejadas sobre traviesas y balasto. Es evidente que interceptaba claramente el gálibo del Alvia que estaba a punto de pasar. El impacto era ya inevitable.

A continuación, veremos la zona del impacto entre ambos trenes. En una segunda imagen aérea de conjunto iremos entresacando y comentando los puntos de interés.

Aspecto de las vías en la zona de impacto entre los dos trenes. El Iryo circulaba de izquierda a derecha por la vía del primer término, mientras que el Alvia lo hacía de derecha a izquierda por la otra vía.

Aspecto de las vías en la zona de impacto entre los dos trenes. El Iryo circulaba de izquierda a derecha por la vía del primer término, mientras que el Alvia lo hacía de derecha a izquierda por la otra vía.

Punto 11. Ambos trenes descarrilados

.

.

En la vía del Alvia aparecen las agujas finales del mismo desvío que vimos al analizar la zona anterior al impacto. La vía está deformada, las traviesas rotas, hay una rotura en uno de los carriles. En la vía del Iryo, en primer término, las cabezas de traviesa del lado de la entrevía están desaparecidas, no se ven las traviesas entre ambos carriles.

Los coches que, como vimos antes, descarrilaron en el desvío, seguían por aquí descarrilados, con buena parte del tren ocupando la entrevía.

Punto 12. Zona del impacto

.

.

Por efecto del impacto, la vía del Iryo solo sufrió un desplazamiento lateral, y por ella habían pasado antes los coches 1 a 5 no descarrilados. Sus coches 6, 7 y 8, descarrilados y desplazados a la entrevía, como vimos anteriormente, prácticamente no trasladaron los efectos del impacto a los carriles, que no sufrieron ninguna rotura, sino que sólo resultaron desplazados lateralmente junto con sus traviesas.

Sin embargo, el impacto tuvo muchas mayores consecuencias en el tren Alvia y en su vía. Al ir encarrilado, trasladó a los carriles la enorme fuerza del impacto, y éstos salieron despedidos.

El izquierdo terminó sorprendentemente proyectado hacia su izquierda, quedando montado sobre la vía del Iryo. El derecho se rompió y abrió completamente hacia su derecha. Las traviesas quedaron destrozadas.

Punto 13. Tras el impacto

.

.

La vía del Alvia está perfecta hasta el impacto, lo que prueba que, hasta ese momento, circulaba con toda normalidad.

Sin embargo, la del Iryo sí sufrió deformaciones provocadas por los tres coches de cola que ya iban descarrilados y alguno de ellos, al menos el 8, completamente por la entrevía, como prueban todas las cabezas de traviesa del lado izquierdo completamente destrozadas. Los 5 coches de cabeza, encarrilados, habían pasado antes por ese tramo con la vía aún transitable.

Conclusión

De todo ello se deduce lo siguiente.

En la superficie de balasto y traviesas, entre la rotura del carril y las agujas, en las imágenes difundidas no se aprecian señales de movimiento de ruedas descarriladas.

El descarrilamiento final y decisivo se produjo al paso de los últimos coches del tren Iryo por las agujas del desvío de entrada a la estación. Las agujas de ese desvío estaban sin duda en posición de vía directa para continuar el recorrido por la misma vía de llegada.

Sin embargo, algo debió ocurrir al paso de los tres últimos coches de la composición, pues fueron encaminados a la izquierda, hacia la vía desviada. Ese mal encaminamiento pudo deberse a la forma en la que esos tres coches llegaron al desvío, aunque también pudo influir un mal funcionamiento de las agujas.

No hay boticas de que se hayan investigado esas agujas, y en las imágenes no aparece la punta de la aguja más importante en este caso, la de la derecha.

Es seguro que un número indeterminado de bogies se vieron dirigidos en el desvío hacia la vía desviada. El primer coche descarrilado por ese motivo no sería el 6, pues a través de su enganche habría hecho también descarrilar al 5. Pudieron ser el 7 o el 8 que, por el mismo motivo, habrían hecho descarrilar al 6.

Esa participación del desvío en el descarrilamiento fue fundamental, pues los coches no sólo descarrilaron. Es que además fueron desplazados a la entrevía, invadiendo así el gálibo de la vía par, por la que circulaba el tren Alvia.

Tan importante es eso que, de no haberse dado esa circunstancia, lo más normal es que un tren descarrilado en una vía en recta como esa hubiese seguido prácticamente por su vía sin invadir el gálibo de la otra. Por lo tanto, no habría habido choque.

*** Carlos Sánchez de Roda es ingeniero de caminos.

Más en Tribunas