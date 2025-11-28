ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Lotería de Navidad
Día crítico para Sánchez
Junts cumple su amenaza
OCDE aconseja subir el IVA
La UE no cree en la paz de Putin
Herencia presidencia de El Corte Inglés
María, dueña de una librería
Subida de precios antes del Black Friday
Ahorro en Black Friday
Burbuja de la IA
Ley de vivienda
Taxista dominicano
Periodista español en Bruselas
Estatuto de Trabajadores
Sueldos albañiles
David Bisbal inicios música conciertos
Cuidadora de ancianos en España
Cómo ahorrar dinero en calefacción
Carmen Lomana mantenerse joven
Precio inmobiliarias
Precio de la calefacción
Subida de precio del turrón
Abelardo, cura con 93 años
Churrero, sobre la falta de trabajadores
Fontanero, sobre los precios
Gastos extra hospital
Número que jugaba Doña Manolita
Empresa absuelta de pagar 221.932 euros
Salario para adquirir vivienda
Pisos turísticos
Vive en Sevilla y trabaja en Barcelona
Confirmado: la empresa puede cambiar “tu jornada laboral”
Marc Márquez y Gemma Pinto
De hacer chapuzas a invertir en casas
Alquilar habitaciones en 2026
Confirmado por Loterías
Vivienda por 12.000 euros
Mario, propietario de 6 viviendas
Alex, electricista rumano
Marc Vidal, eocnomista
Dueño de un negocio de entrenamiento
Dejar de cotizar
El precio de la calefacción
Propietario de 4 pisos
Presión fiscal autónomos
Limpiadora de casas
Llegar a fin de mes con 1.200 euros
Megarascacielos de Málaga
tablero maya
Netflix Zack Snaider
coloso anfibio chino
megaconstrucción española
macrocentro comercial de Madrid
Álvaro García Ortiz entrando al Supremo en el primer día de juicio.

Álvaro García Ortiz entrando al Supremo en el primer día de juicio. Susana Vera Reuters

Tribunas

Condenado el fiscal general, devolvamos la cordura a la Justicia

La democracia no se resiente porque se dicte una sentencia recurrible que, como todas, puede ser discutible, sino cuando se critica sin conocerla, simplemente porque no coincide con el veredicto previamente dictado por el poder político.

Publicada

No es un partido de fútbol y no somos hooligans.

Los tribunales tienen la función constitucional de juzgar, de aplicar la ley, más allá de las presiones, del ruido mediático y de los juicios paralelos. Y así lo hacen, abstrayéndose de todo aquello que les rodea para valorar el caso concreto y resolver atendiendo a las pruebas, directas o indiciarias, absolviendo o condenando al procesado.

En ocasiones, las resoluciones se adoptan por unanimidad y otras sólo por mayoría, con la concurrencia de votos en contra, votos particulares, del o de los magistrados discrepantes. Hasta aquí, nada extraordinario.

Las sentencias pueden ser recurridas por las partes si no se comparten sus fundamentos ante un tribunal superior. Y que así se revise, en su caso, si la prueba practicada es válida, si es correcta la valoración de la prueba realizada y correcto el encaje jurídico de los hechos que se entienden probados.

Como excepción, no es posible esa revisión de la sentencia cuando es el Tribunal Supremo el que juzga al procesado aforado por razón del cargo que ostenta. Porque el Tribunal Supremo es el más alto tribunal.

En ese caso, para mayor garantía, son siete los magistrados que enjuician, en lugar de tres.

"Es necesario reflexionar sobre la necesidad de mantener la imparcialidad y el rigor técnico, y transmitir a la ciudadanía confianza en sus jueces. Si no, corremos el riesgo de alimentar populismos con juicios paralelos sesgados hasta deslegitimar las instituciones"

Es bueno explicar todo lo anterior. Ponerlo en conocimiento de los ciudadanos, para contextualizar las quejas y lamentos interesados de algunos.

El jueves pasado conocimos sólo el avance de la condena que se impone a Álvaro García Ortiz. No sabemos aún en qué se basa el Tribunal para ello. Sin embargo, hay quien clama que se trata de un caso de lawfare. De una sentencia política.

Sí ya es difícil entender una crítica de esta naturaleza cuando se desconoce la integridad de la resolución, más difícil resulta comprender a quienes, por su condición de alto cargo gubernamental o por su profesión de fiscal o de juez, claman en contra de lo que desconocen, critican a los magistrados y les señalan.

Les resulta irrelevante que algunos de esos mismos magistrados, desde ese mismo Tribunal Supremo, hubiesen condenado, por ejemplo, a políticos del PP, en el caso Gürtel.

¿Entonces sí eran buenos jueces y hoy han dejado de serlo?

Es necesario reflexionar sobre la necesidad de mantener la imparcialidad y el rigor técnico, y transmitir a la ciudadanía confianza en sus jueces.

La ministra vicepresidenta Yolanda Díaz, este sábado durante la conferencia de Sumar en Madrid.

Si no lo hacemos así corremos el riesgo de alimentar populismos con juicios paralelos sesgados hasta deslegitimar las instituciones.

Y todo este esfuerzo ¿para qué? Prefiero no imaginarlo.

La democracia no se resiente porque se dicte una sentencia que, como todas, puede ser discutible. Y que, en todo caso, es recurrible.

La democracia se resiente cuando se critica políticamente una sentencia que aún no se conoce, simplemente porque no coincide con el veredicto previamente dictado por el poder político o un determinado ecosistema mediático.

No podemos caer en la irresponsabilidad de poner en tela de juicio todo el sistema de Justicia. Porque, después de eso, ¿qué nos quedará ?

Devolvamos la cordura.

*** Cristina Dexeus es presidenta de la Asociación de Fiscales (AF).

Más en Tribunas