Cada pulsera antimaltrato que falla es una vida en peligro

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Sánchez amplia legislatura
Comprobar Cuponazo ONCE
Plan Espinosa de los Monteros
Imputado el exdirector del FBI
Estatuto de los Trabajadores
Pedri alimentación ayuno
Carmen Lomana cómo mantiene su figura
Mansión más cara de Castilla-La Mancha
Quejas de una albañila
Examen oposiciones conserje Galicia polémica
Jubilada frente a su okupa
Vivir de alquiler o comprar vivienda
Médica española Suiza joven sueldo
Arquitecta española en Finlandia
Mercadillo medieval
Bernat
Empresaria denuncia paguitas ninis
José Andrés
Vivienda en herencia
Camp Nou
Chef español en Austria
Empresario español en Tailandia
Ayuda al alquiler
Otra burbuja inmobiliaria
José Andrés
Cultura del esfuerzo
Carlos García, abogado
Fran Alapont, trabajador de la construcción
Asesor fiscal sobre Hacienda
Curioso nombre hija Andrés Iniesta
Un joven español que vive en Australia
Comprobar Lotería Nacional jueves
Cuenta restaurante Michelin
Asesor Inmobiliario sobre los locales
José Coronado cómo consigue estar joven
La dura realidad de ser camionero
Abogada sobre visitas médico en horario laboral
Enfermera española Suiza sueldo
Costo de la maternidad
Marisa, médica residente
Carmen Truyols, anestesista
Aramendi perder kilos dieta
Cumbre contra el 'Extremismo' en Madrid
Jubilado con 43 años cotizados
Enfermera en Noruega
Arquitecto viviendas prefabricadas
Ginecóloga en Dubái
Albañil en Suiza
Pincho de tortilla Zaragoza
Albañil español en Países Bajos
Martín Berasategui, chef
Ferran Adrià, chef español
Joven español en Suiza
Abogada sobre los descansos obligatorios
Español en Vietnam
Cambios en la jubilación
Chaqueta entretiempo Zara
Oposiciones fáciles
Arquitecto español en China
Emprendedor español en Dubai
Sueldo albañiles
Economista advierte ahorro necesario para hipoteca
Consultor financiero sobre el ahorro
Experto recomienda accionistas Sabadell
Penélope Cruz desayuno
Propietaria Barcelona
Albañil falta de obreros
Mujeres camioneras
Jubilada
La pensión de Carmen Lomana
Eduardo Bolinches
Jubilada con 800 euros de pensión
Inquilino sobre buscar vivienda
Pensión de viudedad
Jubilada pensión
Empresario chino
Crisis de la vivienda
Faltan carpinteros
Joven en Estados Unidos
Universitaria
Conductora de taxi
Dueña de una mercería
Trámites para la jubilación
Marta Ortega nombre hija significado
Pensión escasa de una jubilada
Jubilado en Tailandia
Trabajador
Pareja de españoles en Australia
Descansos en la jornada laboral
La ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo. Europa Press

Tribunas

Cada pulsera antimaltrato que falla es una vida en peligro

¿De qué sirve autoproclamarse feminista si en la práctica se juega con la vida de las mujeres o se mira para otro lado? Ana Redondo debería dimitir de inmediato.

Publicada

Hablar de las pulseras de control para maltratadores no es hablar de un aparato técnico sin más.

Es hablar de mujeres y de niños que dependen de que ese dispositivo funcione cada segundo del día.

Es hablar de vidas enteras que confían en la protección del Estado para poder salir a la calle, llevar a sus hijos al colegio o, simplemente, dormir tranquilas.

Por eso, cada fallo, cada error, cada excusa, no es un dato administrativo, es una mujer temblando en su casa, un hijo mirando con miedo a la puerta, un agresor que se siente libre para atacar. Y eso debería estremecernos a todos.

Sin embargo, el Ministerio de Igualdad —desde Irene Montero hasta la actual ministra Redondo— y con Félix Bolaños al frente de la coordinación, ha preferido mirar hacia otro lado y repetir una y otra vez que todo eran "bulos".

Que no pasaba nada. Que no había fallos.

Pero los jueces, la Policía y las propias víctimas lo desmienten con crudeza.

Pulsera de localización para acusados y condenados por violencia de género

Pulsera de localización para acusados y condenados por violencia de género Europa Press Omicrono

Durante ocho meses la migración de datos de Telefónica a Vodafone se retrasó por pura ineptitud. Ocho meses sin control, ocho meses en los que los jueces tuvieron que archivar expedientes porque la información se había perdido.

¿Cómo se le explica a una mujer que denunció a su agresor que el sistema no podía garantizar su seguridad porque "la base de datos no se había migrado bien"?

No fue un error técnico, fue un abandono que equivalía a darle impunidad al maltratador, un cheque en blanco para hacer lo que quisiera mientras la víctima quedaba sola y desprotegida.

Y no fue sólo un retraso. ¿Qué seguridad hay en un sistema en el que el maltratador se puede quitar la pulsera y quedar libre para acosar, golpear o incluso matar?

Eso no fue un fallo de cobertura, fue una puerta abierta al horror.

La Policía denunció fallos continuos, falsos avisos que generaban miedo, problemas de cobertura que congelaban la localización y baterías que no duraban ni un día.

Lo confirmaron jueces y fiscales, lo advirtió el propio CGPJ, el Observatorio contra la Violencia de Género, pero desde el Gobierno se respondió con silencio o con burla: "Son bulos".

Desde junio de 2024 ya existían informes que señalaban los fallos del sistema.

¿Qué hizo el Gobierno? Nada.

¿Qué dijo el Ministerio? Nada.

"Cada día que pasa sin soluciones, cada pulsera que se queda sin batería, cada dispositivo que no se revisa a tiempo, es una víctima que duerme con miedo"

Lo importante no era proteger a las mujeres, sino mantener el relato de que este era el Gobierno "más feminista de la historia".

Son los de la ley del sólo sí es sí que puso en libertad a más de un centenar de agresores sexuales, los de los negocios opacos en saunas, los que, con el dinero de todos, "invirtieron" en prostitución y fiestas.

Y, mientras se llenaban la boca con palabrería, abandonaban a más de 5.400 mujeres cuya vida dependía de que estas pulseras funcionaran.

La entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, advirtió durante meses a la ministra de Igualdad; los jueces lo exigieron, las asociaciones lo denunciaron, y, aun así, el Ejecutivo hizo caso omiso.

¿De qué sirve autoproclamarse feminista si en la práctica se juega con la vida de las mujeres? Al final, tan culpable es el que agrede como el que permite y mira hacia otro lado.

Imagen de archivo de una pulsera telemática que se utiliza en casos de violencia de género.

Por lo tanto, la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, debería presentar su dimisión de inmediato. No hay medias tintas posibles cuando hablamos de la seguridad de miles de mujeres.

Mantenerse en el cargo tras conocerse este cúmulo de negligencias es un insulto a las víctimas y a toda la sociedad. Exigir su salida no es un gesto político, es un acto de responsabilidad y de respeto hacia quienes viven con miedo cada día.

Ser valientes en la toma de decisiones significa no dejar ninguna duda: alguien debe responder y asumir las consecuencias.

Es hora de exigir explicaciones, de reconocer que se ha fallado y de rectificar de inmediato.

Porque cada día que pasa sin soluciones, cada pulsera que se queda sin batería, cada dispositivo que no se revisa a tiempo, es una víctima que duerme con miedo, un hijo que reza en silencio para que su madre esté a salvo.

No son bulos. Son vidas. Y no hay excusa posible.

*** Gema Covadonga es diputada.

Más en Tribunas