Donald Trump se ha marcado un gol en propia puerta

La ausencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en las consultas euroestadounidenses celebradas hace unos días en Londres para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania anticipó el resultado de esas conversaciones.

El nuevo intento estadounidense de mediar entre Moscú y Kiev, después de que Donald Trump entrara en la Casa Blanca en enero, ha fracasado.

Para cualquiera que esté familiarizado con la actualidad de Europa del Este, el final de esta nueva búsqueda de Trump de un compromiso entre Rusia y Ucrania era previsible.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, junto al presidente Donald Trump. Reuters

Durante los últimos tres años, el Kremlin ha presentado una lista de exigencias a Ucrania que viola las normas fundamentales del Derecho internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial en general y del orden de seguridad europeo poscomunista en particular.

En esencia, Moscú ha exigido, y sigue exigiendo a Kiev, a Washington y al resto del mundo, que hagan caso omiso, en lo que respecta a Ucrania, país miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, de los dos principios más básicos del orden estatal moderno: la integridad territorial y la soberanía nacional.

Washington, en su propuesta para la última ronda de negociaciones, ha satisfecho en parte las exigencias de Rusia. La Administración Trump ha ofrecido, entre otras cosas, reconocer formalmente la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014 y cancelar la propuesta oficial de adhesión de Ucrania a la OTAN, existente desde 2008.

Estas concesiones estadounidenses no sólo son un escándalo que socava la seguridad mundial al ignorar la integridad y la soberanía de un Estado miembro de pleno derecho de la ONU. También son paradójicas en el contexto de la política exterior de anteriores administraciones republicanas.

En la cumbre de la OTAN celebrada en Bucarest a principios de abril de 2008 se ofreció a Ucrania y a Georgia una posibilidad de adhesión a la OTAN, aunque formulada de manera elusiva, bajo el liderazgo y la insistencia del entonces presidente estadounidense George W. Bush, del Partido Republicano.

Aún más extraño es que el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, durante la primera administración Trump (2017-2021), emitiera la Declaración sobre Crimea en 2018. En ella, Pompeo anunciaba en nombre de su departamento que "Estados Unidos rechaza el intento de anexión de Crimea por parte de Rusia y se compromete a mantener esta política hasta que se restablezca la integridad territorial de Ucrania".

La segunda administración Trump no sólo ha dado un giro espectacular a la política exterior del Partido Republicano y a uno de los compromisos más explícitos de la primera administración Trump con Ucrania. Ha hecho estas y otras increíbles concesiones estadounidenses al Kremlin sin ningún éxito diplomático tangible.

Porque hasta ahora, no se ha producido ningún apaciguamiento del conflicto ruso-ucraniano ni un cambio sustancial en las violaciones rusas de la integridad y la soberanía de Ucrania.

De hecho, el alejamiento demostrativo de Estados Unidos del Derecho internacional, los principios occidentales y las tradiciones políticas exteriores estadounidenses está teniendo los resultados contrarios a los esperados.

Donald Trump en el Despacho Oval. Reuters

Es de temer que el extraño comportamiento internacional de Washington, no sólo con respecto a Ucrania, sino también en otros ámbitos, siga animando a Moscú a comportarse de forma aún más aventurera y agresiva que hasta ahora.

El nuevo rumbo de Trump podría incluso reducir la vacilación que hasta ahora ha prevalecido en el Kremlin a la hora de arriesgarse a una escalada militar directa con un Estado de la OTAN.

Un candidato ideal para tal ataque es Estonia, miembro de la alianza del Atlántico Norte, donde se encuentra la ciudad más rusa fuera de Rusia, Narva, y que sigue un enfoque restrictivo hacia los residentes, el comercio y los turistas rusos.

La publicación de la odiosa propuesta de Trump a Ucrania ha aumentado la probabilidad de una incursión rusa en un país como Estonia. Un ataque contra un Estado miembro de la OTAN afectaría a las obligaciones de Estados Unidos en virtud del Tratado de Washington de 1949 por el que se establece la Alianza.

Aunque el plan de Trump supuestamente tiene como objetivo la paz, está poniendo a Estados Unidos (al menos mientras se tome en serio el Tratado de Washington) en riesgo de una confrontación militar directa con Rusia.

Además, la promesa de apoyo mutuo de la Alianza del Atlántico Norte ha sido suscrita hoy por un total de treinta y dos países europeos y estadounidenses. Esto implica que un conflicto armado relativamente menor en, por ejemplo, la región del Báltico, podría escalar rápidamente hasta convertirse en una guerra europea o incluso mundial.

Las consecuencias más trascendentales del giro de Trump se refieren al régimen mundial de no proliferación de armas de destrucción masiva (ADM). Rusia, su aliado político oficial, China, y ahora también su cuasicolaborador, Estados Unidos, son todos Estados poseedores de armas nucleares oficiales en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Cuando Ucrania se independizó en 1991, era un país con miles de ojivas atómicas. Pero aceptó convertirse en un Estado sin armas nucleares en virtud del TNP. A cambio, recibió garantías de los cinco Estados poseedores oficiales de armas nucleares del TNP, que también son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Sólo Francia y el Reino Unido siguen respetando las cinco garantías de seguridad concedidas a Ucrania en diciembre de 1994.

El acuerdo público de Washington de reconocer Crimea como rusa y su presión descarada sobre Kiev para que haga concesiones a Moscú dan la vuelta a la lógica de la no proliferación. El TNP, así como las convenciones sobre armas químicas y biológicas, ya no parecen acuerdos mundiales para prevenir la destrucción masiva.

En cambio, estos tres acuerdos parecen ahora estratagemas para mantener indefensos a los Estados no poseedores de armas nucleares frente a las grandes potencias expansionistas. Cada vez es más probable que los países de todo el mundo abandonen, de manera oficial u oficiosa, el régimen de no proliferación y se armen con unas u otras armas de destrucción masiva, lo que provocaría un efecto dominó, si no una carrera armamentística, en sus regiones.

Al igual que en otros ámbitos de la política interior y exterior de Estados Unidos, en los que la segunda administración Trump está rompiendo los antiguos acuerdos, el nuevo enfoque de Washington respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania constituye, incluso desde el punto de vista de los intereses nacionales estadounidenses en sentido estricto, un extraño acontecimiento.

Estados Unidos se está desvinculando del mismo orden mundial que en su día ayudó a crear y del que se ha beneficiado durante ochenta años.

La desconfianza que Washington siembra actualmente en torno al orden basado en normas en general y a la política exterior estadounidense en particular tendrá consecuencias cada vez más perjudiciales, e incluso peligrosas, para los propios Estados Unidos.

*** Andreas Umland es analista del Centro de Estudios de Europa Oriental de Estocolmo (SCEEUS) y del Instituto Sueco de Asuntos Internacionales (UI).