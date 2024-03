La victoria de Putin, según la prensa

Sabéis que había muchas dudas acerca de cómo iban a terminar las elecciones de Rusia. Era clave la participación. Finalmente, a lomos de una gran participación, Vladimir Putin logró la presidencia por un resultado más ajustado de lo que preveíamos: un 87,97% de los votos. El candidato que a punto ha estado de desbancarle ha obtenido un 3,8%.

Putin es portada en la mayoría de diarios esta mañana. Casi todos ellos, ¡qué bonito el consenso!, hablan de “farsa”. Voy con las cosas más interesantes de las que refieren los corresponsales en Moscú. Xavi Colás en El Mundo recuerda que, en 2030, cuando acabe este mandato, Putin habrá gobernado Rusia más años que Stalin. “Será el que más tiempo lleve al frente del país en los últimos dos siglos”.

Vladi –así le llaman los amigos– llegó a la presidencia en 1999. Tiene 71 años. No pongáis esa cara, compañeros, que tampoco os saca tantos. No bebe, no fuma –dice Colas–, sólo tiene una adicción: el poder. Por tanto, está en perfectas condiciones para ejercerlo. “Somos una familia unida”, dijo a la prensa tras conocerse el resultado.

Javier Cuesta, corresponsal de El País, destaca que anoche Putin ha hablado por primera vez de Navalny después de que muriera misteriosamente en una cárcel rusa. Ha contado a los medios que iba a intercambiarlo por un asesino de sus servicios secretos preso en Alemania, pero que cuando iba a producirse el canje, Navalny había muerto. Fijaos qué frase más española ha elegido Putin para contarlo: “Estas cosas suceden, así es la vida”. Un detalle interesante en la crónica de Cuesta: por las calles de Rusia no había casi carteles de los candidatos, pero sí muchos anuncios animando a votar.

Rafa Mañueco, corresponsal de ABC, ha elegido una foto de decenas de opositores escenificando sus protestas tanto en los centros de votación como en la tumba del disidente muerto. Una de las maneras elegidas para protestar, teniendo en cuenta que en Rusia están prohibidas las manifestaciones, ha sido ir a votar todos a la misma hora para dibujar “colas de indignación”.

Muchas encuestas, muchos números. Primeros sondeos acerca de las elecciones en País Vasco y Cataluña. El Mundo, encuesta sobre Euskadi: “Un PNV en caída acerca a Bildu a la victoria, con el PSOE de juez”. Ya hay empate técnico. El PNV anda por los 26-28 y Bildu, el partido pacifista, por los 26-27. Como el PSOE tendría 11, sería quien decidiese el gobierno: o Bildu o el PNV.

En La Razón y en EL ESPAÑOL, encuesta sobre Cataluña. El PSC ganaría las elecciones con más de cinco escaños sobre el segundo, pero estaría lejísimos, a más de veinte, de la mayoría absoluta. Atención, ambos sondeos dicen que Puigdemont adelantaría a Esquerra Republicana. Y los Comuns no tendrían demasiada fuerza, por lo que Illa debería pedir el apoyo o a Puigdemont o a Esquerra. Susto o muerte. Cuando elija a uno, el otro probablemente le retire el apoyo en el Congreso. Sánchez ya está como le gusta, a lo Houdini, encadenado y sumergido en el río.

En la portada de La Vanguardia, vemos a Illa, consciente de esta realidad, describiendo un sueño: “Illa pide a Esquerra y Junts que no veten un gobierno del PSC si gana el 12 de mayo”. Es decir, gobernar en solitario y a cambio de nada. Y me encanta esta frase: “Sánchez lo define como el constitucionalista ideal”. Me parece muy efectivo. Sólo por contraposición… a su lado, Illa parece que escribió él mismo la Constitución.

Dos datos interesantes que se repiten en estos tres sondeos. Parece que la coyuntura de la amnistía aúpa al PP tanto en Cataluña como en Euskadi por encima de los diez escaños, un resultado pobre, pero muy por encima de lo que viene ocurriendo. Y Sumar sigue restando. Yolanda Díaz se hunde allí donde se abren las urnas. Lo complemento con este titular de La Razón: “El PSOE ya no se fía de Díaz tras ver que no domina a sus propios socios. Da por amortizada a la vicepresidenta”.

No está claro qué va a pasar con la candidatura del PP en Cataluña. En El Confidencial, en ABC y en EL ESPAÑOL, se cuentan las tensiones de Génova con el actual líder, Alejandro Fernández, que tiene el apoyo de las plataformas constitucionalistas, pero no el del aparato de Feijóo.

Termino con el lío de sábanas, que ahí se juega la legislatura. Las sábanas planchadas y satinadas de Moncloa o las sábanas arrugadas por la pasión del barrio de Chamberí. Sobre el novio de Ayuso. Portada de El País, homenaje a Coti: “Hacienda atribuye a la pareja de Ayuso un fraude ‘deliberado’. El dictamen concluye que la conducta de González Amador no fue un error”. Nada de esto fue un error, uohhh, nada fue un error. “El dictamen de Hacienda dice que fue una decisión consciente y dolosa”.

Al otro lado de la cama, El Confidencial: “Air Europa admite las reuniones secretas con Begoña Gómez en su sede y el IE admite los pagos del avión”. Según la crónica, Begoña Gómez había hecho de consultora para un par de proyectos de Hidalgo que resultarían fallidos. Un tiempo antes, Globalia, también Hidalgo, se comprometió a pagar 25.000 euros al año al instituto que dirigía Gómez. No ocurrió porque el covid canceló todos los eventos.

Pero hay más sábanas, ya estamos todos. ABC: “La Guardia Civil, ¡shop!, sospecha que la mujer de Koldo, ¡shop!, creó una consultora para ocultar ingresos, ¡shop! Considera que ayudó al exasesor de Ábalos ¡shop! En calidad de testaferro y la investiga por blanqueo ¡shop!”. Corto y cambio, shop, patrón, shop.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.