Las consecuencias de la nueva amnistía, según cada periódico

Hemos asumido con naturalidad, y está bien, ¡viva el teatro!, que los políticos finjan ciertos orgasmos al celebrar cosas en las que no creen. Sin embargo, esta mañana, tanto en la portada de El Mundo como en la de El País, aparece la foto de un hombre que cambió el teatro por el delirio: nuestro querido Félix Bolaños.

Al ministro Bolaños se le tiene como un moderado en el Gobierno, como el hombre tranquilo de la película de John Ford. Perdón, profesor, “the quiet man”. Ayer, tras sellarse la amnistía en la Comisión de Justicia del Congreso, atendió a los periodistas y dijo que la ley será “un referente mundial”. Pero no fue ese el delirio, sino esta frase que leo bajo la foto, en El Mundo: “Quiero concluir felicitándome”.

El País, por decirlo con un periódico que no pueda ser sospechoso de medir a Bolaños con la vara del enemigo, titula: “Bolaños se muestra eufórico por una norma que ve referente mundial”. El señor Bolaños, como escribe Antonio Lucas en su columna, desafiando a las leyes de la física: “Intentó sacarse a hombros a sí mismo”.

Vamos a ver cómo enfoca cada periódico el asunto de la amnistía. Hoy sí, la medida de gracia, desbanca a nuestro Koldo de los titulares principales. ABC lleva una portada muy flamenca, con Puigdemont riendo y dando palmas: “Rescate total a Puigdemont”. Y se añade una frase del expresident: “Ahora toca el derecho de autodeterminación”.

La Vanguardia: “El PSOE respira aliviado con la amnistía pese a la presión del PP”. El País: “Sánchez ve despejada la legislatura con el pacto de la amnistía”. El Mundo: “Puigdemont celebra su triunfo y anticipa un chantaje permanente”. El Confidencial: “Sánchez gana tiempo en Moncloa mientras Puigdemont sostiene el desafío: ‘Ahora, la autodeterminación’”. EL ESPAÑOL, con una encuesta: “Sánchez da luz verde a la amnistía con el 71% del país en contra, incluido el 40% de los votantes del PSOE”. La Razón: “Puigdemont irá ahora a por balanzas fiscales y tributos. En el entorno del expresident apuntan que su objetivo es volver a dirigir la Generalitat”.

Sin embargo, existen cuatro crónicas que, despiadadamente, quiebran la euforia compartida por Sánchez y Puigdemont. Se publican esta mañana en el ABC, EL ESPAÑOL, El Confidencial y El Mundo. La tesis es la misma: jueces y fiscales expertos avisan de que, pese a prescindirse de las referencias al Código Penal español, se podría juzgar y condenar a Puigdemont y los CDR por terrorismo de baja intensidad con la directiva europea.

No me gustan estas crónicas porque estropean otro titular compartido por la gran mayoría de cabeceras esta mañana: Puigdemont vendrá en verano. Y es bueno porque los novios, al principio, aparecen en verano. Podríamos parafrasear esa novela maravillosa de Julián Ayesta, que ya no es “Helena o el mar del verano”, sino “Puigdemont o el mar del verano”. Y podría ser Sánchez quien le dijera: “Y todo era como un gran arco y nosotros lo íbamos pasando y al otro lado estaba nuestro mundo y nuestro tiempo y nuestro sol y nuestra y luz y nuestra noche y estrellas y montes y pájaros y siempre”.

Patrón, hoy es viernes, y tú y yo también cruzaremos el arco. Te invito a casa de Koldo. Así reza un titular de El País: “En casa de Koldo García. Billetes, armas y móviles”. También leo esta noticia en La Razón y en El Español: “La Guardia Civil requisó en casa de Koldo 24.000 euros en efectivo, criptomonedas y nueve armas de fuego”. Según el acta de la detención, una escopeta y una pistola no figuran en el registro nacional de armas y Koldo tuvo que recibir asistencia médica.

Leo “Casa Koldo” y me entra el hambre. ¡Shop! Pienso en la hierba verde y frondosa de Euskal Herria. ¡Shop! En el eusko gudariak cantado alrededor del tronco. ¡Shop! En el solomillo sangriento y poco hecho. ¡Shop! En una cuajada de postre tan grande como este titular de The Objective: “Koldo se reunió con el número dos de la Guardia Civil cuarenta días antes de su detención”. ¡Shop! En una copica de pacharán tan divertida como esta noticia que lleva El Mundo: “El presidente de Adif buscó en su cena con Ábalos protegerse ante Puent”. ¡Shop!

Hoy es 8 de marzo y termino con esta batería de titulares. El Confidencial: “El movimiento feminista y su propio techo de cristal. Por qué ha caído la movilización”. La Razón: “El legado de Irene Montero, un feminismo partido en dos”. El País: “La brecha entre los jóvenes. Ellos más machistas, ellas más feministas”. El Español: “Las españolas en 2024. Son más y estudian más pero ganan menos, sufren más paro y se deprimen más”.

