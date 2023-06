La resonancia testicular de Sánchez

Cuando hay reuniones a puerta cerrada, los periódicos son como los libros de Historia: nos llevan a lugares donde no pudimos estar. Como por ejemplo la portada de ABC esta mañana, que relata lo dicho ayer por Pedro Sánchez a sus parlamentarios. Así que esta mañana, enhorabuena, compañeros, somos todos diputados del Partido Socialista. Estamos en el Congreso y Sánchez nos va a dar un discurso de reactivación electoral.

Ahí está, tssss, silencio, por favor, que aparece el presidente. Dejemos de mirar el móvil, que esto no es como el debate en el Parlamento, esto es serio. Nos dice Sánchez sobre la derecha: “Hablarán de pucherazo, de que hay que detenerme. Sus maestros lanzaron una turba contra el Capitolio. Desde la posición de dominio en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña feroz”.

Lo recoge así la portada de El País: “Sánchez equipara a la derecha española con el trumpismo. El presidente llama a sus parlamentarios a parar la ola reaccionaria”. Nosotros, que como digo somos diputados del PSOE, pensamos en Patxi López para que nos dé cursos de surf en Mundaka. ¡Hay que sobrevivir a la ola, Patxi, maitia!

Mientras nos rompemos las manos a aplaudir, pensamos en el padre Feijóo. Seguimos aplaudiendo, aunque en nuestra cabeza nos cuesta ver al gallego asaltando el Capitolio. Pero aplaudimos.

Ahora, a través de una crónica de El Confidencial, vamos a cambiar de chaqueta. Somos diputados del PP. Viajamos al martes de esta semana. Reunión también a puerta cerrada. Además de aplaudir, respiramos con sosiego. Titular: “Feijóo apuesta por el continuismo y evitará una escabechina en las listas del Congreso. Durante una reunión interna el pasado martes, los parlamentarios populares recibieron un mensaje de tranquilidad ante la elaboración de las candidaturas”. "Hay huecos de sobra", dicen en Génova.

Afrontamos un mes en que aquella canción de El Arrebato –búscate un hombre que te quiera y te tenga llenita la nevera– se convierte en la banda sonora de todo parlamentario. Se están confeccionando las listas y nadie quiere quedarse sin trabajo.

Salvo los que están muy cabreados. Ellos no tienen problema en rechazarlo. El Confidencial: “Los grandes barones del 28 de mayo renuncian a ir en las candidaturas del PSOE. Guillermo Fernández Vara, Ximo Puig, Ángel Torres (el de Canarias), Javier Lambán… No quieren ir en las listas. Se lo están pensando, dice esta información, la que pronto será expresidenta de La Rioja, Concha Andreu, y los que pronto serán exalcaldes de Valladolid y Sevilla, Óscar Puente y Antonio Muñoz.

En esta ocasión, no son sólo los cargos del PSOE los que quieren ir en listas. Es Sánchez quien tiene que convencer a los líderes territoriales para que lo hagan porque son éstos quienes tienen la capacidad de movilizar a los votantes en cada una de sus regiones. Este titular de La Razón explica las dificultades que está teniendo el presidente: "Huelga de manos caídas en el PSOE para la campaña. En las sedes culpan a Sánchez y reducirán la movilización de la campaña”.

Por cierto, patrón, como ayer hablabas de los debates, te leo este titular de EL ESPAÑOL: “Sánchez se ve superior a Feijóo en el cara a cara y pedirá el mayor número de debates para el 23-J”.

ALSINA–El giro de Sánchez en su discurso, acusando a Feijóo de trumpista, ha generado muchas noticias y análisis.

En El Mundo diagnostican que el presidente del Gobierno ha radicalizado el PSOE y que se ha lanzado a por los votantes de Podemos. ABC, en su editorial, proclama: “Sánchez ya es Podemos. Sus palabras y su estrategia resultan indistinguibles de Pablo Iglesias”.

Dos análisis muy interesantes en la prensa de hoy sobre la izquierda. El primero, de Alfonso Guerra en The Objective. Se trata de su análisis sobre lo ocurrido en las elecciones. Dice que “se estropeó todo el día del abrazo con Pablo Iglesias”. Leo: “La alianza con radicales, populistas, independentistas y herederos del terror significó un cambio brutal”. Guerra sostiene que una buena campaña podría dar opciones a Sánchez, pero que sería necesario un “cambio de estrategia”: “Sin embargo –dice Guerra– se persiste en el mismo error. Agrupar a todos estos socios para frenar a la ultraderecha. Se echa del sistema a todo el que no está conmigo, pero se normaliza a los que se declaran dispuestos a destruir el sistema. Tal vez haya llegado el momento de que los socialistas se interroguen sobre si no será el problema el candidato”.

Juan Carlos Monedero, en su tribuna de El País, llama a la convivencia de “cuquis y radicales”. Con cuquis se refiere a Yolanda Díaz y con radicales a Pablo Iglesias y demás alumnos. Asegura que la derecha “está respirando mejor el ánimo social” y desaconseja que la campaña de la izquierda se convierta en “una alerta antifascista”: “Nadie ha castigado al PP por gobernar con Vox. Las campañas a la defensiva siempre se pierden”. Monedero elige un ejemplo muy eficaz: dice que la izquierda está perdiendo contra la derecha porque ha convertido el partido en un Paco Ibáñez contra Taburete.

Termino con esta noticia sobre el futuro de Sánchez. Ayer contábamos que la OTAN lo está esperando. EL ESPAÑOL: “Un Gobierno de Feijóo apoyaría a Sánchez para la OTAN: en el PP creen que sería bueno para España”.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan