Ayuso y Feijóo, opiniones distintas sobre las listas de Bildu

Los periódicos de esta mañana, a uno y otro lado del río, vuelven a arrojar una realidad difícil de gestionar para La Moncloa. En contra de lo que había planeado el Gobierno, el eje de la campaña lo continúan conformando las listas electorales de Bildu. Portada de La Vanguardia: “El PSOE trata de esquivar la presión del PP por las listas de Bildu”.

El padre Feijóo, tal y como cuenta EL ESPAÑOL, tratará de situar ahí su debate de esta tarde con Pedro Sánchez en el Senado. No estaba previsto que hubiera más cara a cara antes de las elecciones, pero Moncloa puso en agenda este nuevo asalto antes de conocer el lío que se le venía encima con Bildu.

Está previsto que el padre Feijóo asista con traje al Senado y es una pena. Porque ayer, en Bilbao, todavía llevaba puesta la guerrera verde de revolucionario en Sierra Maestra. Reiteramos que se la pidió prestada hace media docena de mítines y cuatro ciudades a un compañero de partido y que todavía no la ha devuelto.

El País revela una grieta surgida en el PP a partir de las listas de Bildu: “Ayuso aboga por la ilegalización de Bildu frente a la indefinición de Feijóo”. En ABC, se cuenta que la postura del gallego pasa por pedir a la Abogacía del Estado que impida la presencia de terroristas en las candidaturas. Pero hasta ahí. En este caso, la postura de Ayuso es la misma que la de Vox: ilegalizar. La Razón llama en su portada a este criterio “populismo penal”.

Por cierto, Manuel Viejo cuenta en El País la historia de Santiago Abascal, un ingeniero de 40 años que vive en Santander. Antes de que naciera Vox, se creó una cuenta de Twitter: @SantiAbascal. Pero, de pronto, uno que estaba en el PP y que fundó un nuevo partido se creó la suya: @Santi_Abascal. Desde que Vox se disparó en las urnas, este ingeniero sufre distintas peripecias. Por ejemplo, llama a un restaurante para reservar mesa. “Sí, para cuatro, a qué nombre”. Y entonces, el silencio. O como aquel día en que Rafa Hernando, portavoz del PP, lo mencionó en Twitter y dijo: “Si como dice @SantiAbascal hay 14 magrebíes detenidos por violar a una joven, la solución no es su expulsión, sino condenarlos”. Santiago Abascal, ingeniero de 40 años afincado en Santander, le contestó: “Yo no he dicho eso, Rafita”.

Estábamos en lo de Bildu. ¿Qué ha dicho Sánchez este fin de semana? No ha vuelto a hablar de las listas. En Washington, se limitó a responder: “No es decente”. Leo un titular de El Mundo: “Sánchez se apropia de la derrota de ETA y ataca al PP: ‘Derrotamos a ETA y eso la derecha no lo puede soportar’”.

Hay un artículo muy interesante de Pablo Pombo en El Confidencial. Empieza recogiendo las palabras que dijo en el Congreso Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu, el 30 de noviembre de 2021: “Hoy queremos trasladar nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido a las víctimas de ETA. Desde este sentimiento sincero, firmamos que nunca debió haberse producido. El pasado no tiene remedio y nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado. Pero estamos convencidos de que es posible aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria”. Resulta un tanto raro el remedio de alivio elegido por Bildu.

Cuenta Pombo que lo que está haciendo Otegi, en clave electoral, “tiene mucho sentido”: “La dirección de Bildu ha llegado a la conclusión de que los condenados por terrorismo son un activo electoral con vistas a lograr” el sorpasso del PNV. “Bildu ya no está en la etapa de blanqueamiento, sino compitiendo para ganar”.

ALSINA–Y Pedro Sánchez, por primera vez en mucho tiempo, va a perderse una importante cita internacional.

Lo cuenta ABC: va a celebrarse mañana en Islandia una cumbre de jefes de gobiernos europeos en homenaje a Ucrania. Sánchez va a ser el único líder de una nación importante que no va a estar. Lo hace, asegura este periódico, por los datos que le transmiten las encuestas.

La de EL ESPAÑOL, sobre Extremadura, ya sitúa a Fernández Vara con la obligación de pactar con Podemos y a un solo escaño de que el gobierno pase a manos del bloque PP-Vox. Y la de El Confidencial, sobre la ciudad de Barcelona, coloca a Xavier Trias, el candidato de Puigdemont, como ganador. Collboni, la apuesta de Sánchez, sería segundo y sólo le quedaría intentar un tripartito con Colau y Esquerra Republicana.

Por completar el primer fin de semana de campaña del resto de protagonistas: Yolanda Díaz estuvo en San Isidro. El Mundo la siguió de cerca, cronómetro en mano. Estuvo 25 minutos con Más Madrid y uno solo con Podemos, a cuyos candidatos despachó con alguna que otra fotografía.

Sin embargo, la encuesta que lleva El Mundo sobre Madrid detecta una leve resurrección de Podemos. Suficiente como para obtener representación en la Asamblea madrileña, evitar la mayoría absoluta de Ayuso y dejarla de nuevo en manos de Vox.

A modo de cierre, recomiendo el reportaje que publica EL ESPAÑOL sobre Ana González, concejala de Vox en Parla. Ella y su marido, un militar, han sido detenidos tras encontrarse en su casa cocaína, marihuana, dinero en efectivo y armas de fuego. Esto es como lo del Tito Berni, pero en versión Narcos.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan