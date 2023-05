Repaso a las encuestas de los periódicos

He venido con bermudas y corbata porque este lunes vuelvo a ser vuestro niño de san Ildefonso. Tenemos dos encuestas que dicen lo mismo, pero con resultados distintos. Los sondeos de EL ESPAÑOL y La Razón otorgan mayoría absoluta a la suma de PP y Vox. Es decir: el padre Feijóo sólo podría ser presidente pactando con el Cid Campeador.

No parece que esta sea la intención de Génova. ABC publica hoy que el PP “tratará de esquivar a Vox tras el 28-M pactando con partidos locales”. Véase Coalición Canaria, Aragón Existe o el Partido Regionalista de Cantabria. De lo que podemos deducir: el padre Feijóo piensa que, si gobierna Comunidades y Ayuntamientos con Vox, su resultado en las generales sería peor.

En la encuesta de EL ESPAÑOL, el PP saca 127 escaños. En la de La Razón, sube hasta los 143. Esos escaños de diferencia tienen que ver con Abascal. Porque en la de EL ESPAÑOL, Vox está en los 52 diputados y en la de La Razón cae hasta los 42. Por lo demás, todo resulta bastante parecido. El PSOE ronda en ambas las 90 butacas y Sumar anda por las 30. Si no hay acuerdo en la izquierda, Podemos caería por debajo de los 10 escaños.

Aunque los nacionalismos permanecen fuertes en ambos pronósticos, Sánchez no podría reeditar su mayoría de gobierno. Pero el partido va a estar más disputado de lo que parece. La distancia que otorga la victoria al bloque de la derecha es de sólo 10 diputados. Dicho de otro modo, si Sánchez quita esa decena de escaños al PP, podría permanecer en Moncloa.

Ya ha puesto en marcha un plan para conseguirlo. Cuenta Raúl del Pozo en su columna de El Mundo que el presidente “quiere ganar las elecciones por las buenas o por las pagas”. Enumera Raúl todos los bonos y termina mencionando la bonificación del 50% en el Interrail para los chavales de entre 18 y 30 años. Una escala en la que, por fortuna, me encuentro. Así que, por una pequeña comisión, compañeros, si queréis viajar barato y recordar vuestros tiempos en e Interrail, yo os saco los billetes a mitad de precio.

En el último mitin, sostiene Del Pozo, como la cosa iba de ferrocarriles, una admiradora le dijo a Sánchez: “Pedro, estás como un tren”. Yo también estoy dispuesto a decírselo si comienza a visitar el exilio de otras emisoras.

Se lo recomienda un buen amigo, Óscar Puente, alcalde de Valladolid, socialista y máximo valedor del presidente. En una entrevista con EL ESPAÑOL, dice no entender por qué el presidente no visita otras cadenas además de la Cadena Ser. Él, por ejemplo, visita todas las radios una vez al mes. “Hay que explicarse, esa es mi opinión. Uno tiene más que ganar explicándose que callando. Estoy convencido de que no es una decisión de Sánchez, sino de sus equipos”.

¡Lo sabía! No es cosa de Sánchez, que permanece secuestrado por sus gurús. Me ofrezco, presidente, a liberarle y a traerle a usted a este estudio en el maletero del coche del profesor Rodríguez Braun. O escondido entre las latas de cerveza que pienso meter en el interrail.

ALSINA–El que también habla de su jefe esta mañana es Juan Lobato, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Soy muy de Juan Lobato porque habla de su equipo como yo del mío. Dice: “Cuando sea presidente, haré tal”. “Cuando Osasuna gane la Copa del Rey, tal”. El caso es que le pregunta Ignacio Calleja en El Confidencial: “¿La sombra de Pedro Sánchez, en su caso, suma o resta?”. Respuesta: “Lo que suma son las políticas del Gobierno”. En Moncloa ya están revisando estas palabras con el VAR. Porque dicen los árbitros que Lobato ha respondido así para no responder de verdad.

En clave regional, también tenemos hoy encuestas. Ambas en El País. La primera otorga mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso. ¡Lobato, aúpa Osasuna, estoy contigo! La segunda señala a Ximo Puig como presidente en Valencia, aunque con serias dificultades. La suma de PP y Vox estaría a un solo escaño de desbancarlo.

Termino con un par de recomendaciones. Dos largos reportajes. La historia de José Joaquín, en ABC. Es clarinetista de la banda municipal de Barcelona desde hace 26 años. Su contrato es interino y, por fin, le han ofrecido la posibilidad de convertirse en fijo. Eso sí, a cambio de sacarse el C1 de catalán. Este hombre, de origen sevillano, no da crédito y dice que el lenguaje del clarinete es universal. Tiene más razón que un santo. Parece que a Colau no le cantaron de pequeña lo de “si toco el clarinete, tere, tere, terete”.

En El Mundo quieren que este lunes sea el peor de nuestras vidas. Indican, estadísticamente, cuánto cuesta hacer cada trámite en la Administración. “El colapso de la Administración”, se titula. Y no es el “vuelva usted mañana” de Larra, sino el “vuelva usted dentro de uno o dos meses”. Renovar el DNI o el pasaporte, tramitar la nacionalidad española de residencia… Uno de los peores tragos es obtener el certificado de fe de vida. Yo a los rojillos, esta mañana, en este instante, se lo hago gratis: estamos vivos, Osasuna nunca se rinde, ¡cabeza bien alta, chavales!

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

