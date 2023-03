Borrachera de encuestas: quién gana y quién pierde

Ayer fue uno de esos días en que no nos pasó mucha cosa. Por eso los periódicos de hoy son como un casino de Las Vegas. Sus portadas están llenas de números, de apuestas, de análisis y de predicciones. Como si se hubieran confabulado, publican esta mañana varias encuestas a la vez.

Empezamos por la de ABC. Feijóo ganaría las elecciones con 143 escaños. Le seguiría el PSOE con 111. Después, Vox con 45. Luego Podemos con 20. De entre todas estas marcas, la de Feijóo es la única que crece en número de diputados. Los nacionalistas vascos y catalanes se mantienen.

Si agitamos esta coctelera, la realidad está clara: PP y Vox sumarían mayoría absoluta. Se abriría una negociación en la que Feijóo pediría la abstención de Abascal para poder gobernar en solitario; y en la que Abascal le pediría a Feijóo que lo nombrara vicepresidente. Si prospera esta segunda opción, Rubén Amón y Pablo Iglesias se irían juntos a Portugal.

Hablamos ahora de Madrid. Encuesta de El Confidencial, que otorga mayoría absoluta a Ayuso. Los periodistas deberíamos pedir perdón a los apellidados Díaz en España. Ahora que hay que pedir perdón incluso por lo que hicieron tus ascendientes hace quinientos años. Porque si es Díaz Ayuso, decimos Ayuso. Y si es Yolanda Díaz decimos Yolanda.

69 escaños sacaría la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Con esa cifra, no tendría que pactar con nadie. Y aquí ya dejó claro el otro día que está hasta las narices de Rocío Monasterio. Antes de las últimas elecciones, Ayuso me dijo que si se tuviera que hacer un tercer tatuaje, sería un 69. Porque es el número de escaños que necesita para gobernar sola. No he confirmado si se tatuaría la cifra o si se tatuaría una representación de esa cifra. Esto conviene especificarlo porque los tatuadores a veces se vienen arriba y, ante las lagunas del pedido, tiran por la calle de en medio.

Ayuso 69 escaños, según el sondeo de El Confidencial. Le sigue Mónica García con 28. Tercer puesto para el PSOE, con 26. Ignacio Varela, que ha analizado lo que hay detrás de estos números, dice que el ayusazo anterior no fue un espejismo ni un efecto transitorio de la fiebre pandémica. Escribe: “Propongo un juego para un curso de comunicación política: imaginen tres carteles electorales con los rostros de Felipe González, Zapatero y Sánchez, todos ellos con la palabra libertad: uno de los tres no funciona en absoluto. A continuación, imaginen otros tres carteles con las caras de Aznar, Rajoy y Ayuso con la palabra libertad: solo uno funciona”.

Tercera en cuesta del día: la de La Razón sobre Castilla-La Mancha. Qué pasa con el “pagismo”, la corriente inaugurada por el propio presidente manchego, don Emiliano, el día que este programa se desplazó a Tomelloso. Cuidado con tatuarse el “pagismo”. El PSOE ganaría las elecciones con 15 escaños. Le seguiría el PP con 14. Vox obtendría 4. Como la mayoría absoluta está en 17, la derecha podría desbancar a Page según esta predicción.

ALSINA–Más asuntos: muchas noticias acerca de los viajes de Sánchez y Feijóo.

En EL ESPAÑOL, esta noticia sobre el viaje del presidente del Gobierno a Pekín para reunirse con Xi Jinping: “Sánchez aspira a lograr que China fuerce un ‘alto el fuego’ en Ucrania que dé paso a la diplomacia. El Gobierno pretende que España tenga un papel destacado en las negociaciones de paz coincidiendo con la Presidencia europea, lo que relanzaría la imagen de Sánchez como ‘eficaz político internacional’”.

En El Mundo revelan el contenido de la reunión a puerta cerrada que mantuvo Feijóo con la Comisión Europea en Bruselas. Al presidente se le ha debido de inundar el huerto esta mañana mientras hacía una hoguera con esta portada. Menudo cabreo llevan en Moncloa debido a las críticas del líder del PP en conversaciones con dirigentes de la Unión Europea.

“Feijóo, en su reunión a puerta cerrada con la Comisión Europea: ‘Me preocupa la herencia que deja Sánchez con las pensiones’. El expresidente de Galicia dijo a Von der Leyen que se margina al PP en lo que tiene que ver con la gestión de los fondos y la presidencia española de la UE”. Feijóo intenta contrarrestar con esta tesis, que leo en El País: “El líder del PP denuncia una ‘pinza surrealista’ de PSOE y Vox contra él”.

Acabo, precisamente, con la portada de El País: “El Congreso abre la causa de la ‘policía patriótica’ del PP”. Mañana empieza una comisión de investigación sobre el presunto espionaje de Interior a los adversarios políticos del PP. Atención a este dato: los trabajos de la comisión podrían coincidir con la campaña electoral del 28-M. Glin, glin, glin, glin. En el fango de la corrupción: PSOE 1-0 PP. Porque la comisión de investigación sobre el Tito Berni fue evitada gracias a los socios de Sánchez.

