Sánchez aspira a lograr que China fuerce un "alto el fuego" en Ucrania que dé paso a la diplomacia

Los colaboradores de Pedro Sánchez en el Gobierno suelen explicar que parte del éxito que el presidente tiene en la Unión Europea está en que no sólo acude a Bruselas a pedir soluciones a sus problemas, sino que, además, se ofrece para buscar salidas a conflictos del conjunto de los Estados miembros. A partir de ahí, puede lograr avances que mejoren la posición en asuntos que afectan directamente a España.

Por ejemplo, hace unos meses hizo una gira por los Balcanes con mandato expreso de la UE para contribuir a encontrar salidas a conflictos en la zona. Esta semana Sánchez viajará a Pekín a entrevistarse con Xi Jinping en busca de salidas a la guerra de Ucrania, en coordinación con la UE, según explican fuentes del Gobierno.

Al tiempo, según esas fuentes, Sánchez puede apuntarse un éxito político y personal en Bruselas y posteriormente en España.

En este caso, la pretensión del presidente del Gobierno es lograr en este viaje que el mandatario chino fuerce un "alto el fuego cuanto antes en Ucrania", para poder acelerar las largas y complicadas gestiones de paz que se mantienen abiertas, pero con escasos avances. Sánchez pretende que España tenga un papel destacado en ese trabajo diplomático que necesitaría un alto el fuego previo.

De hecho, el viaje de Sánchez a China irá seguido en las próximas semanas de una visita a Pekín del Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell.

El plan coordinado busca implicar a China en el alto el fuego y en las posteriores conversaciones de paz, con el convencimiento de que el trabajo diplomático tendrá que ser aún largo y costoso, porque se parte de posiciones muy distantes.

España y las conversaciones

El presidente del Gobierno ha explicado que "serán los ucranianos quienes establecerán esas condiciones para la paz, que debe ser duradera y justa", y que "eso significa que debe incluir el respeto a la soberanía e integridad territorial, elementos centrales de la Carta de Naciones Unidas que Rusia está violentando en Ucrania", según el argumentario de la Moncloa.

El deseo del Gobierno sería que España tuviera un papel destacado en esas conversaciones que podrían desarrollarse mientras desempeña la Presidencia europea a partir del 1 de julio. Esa gestión tendría una evidente repercusión en la política interna, reforzando la imagen de Sánchez como "eficaz político internacional" que ya pudo desarrollar el pasado mes de junio en la cumbre de la OTAN de Madrid.

En paralelo, Moncloa sigue defendiendo el envío de material bélico a Ucrania en coordinación con los aliados. "Todas las decisiones de envío de material militar a Ucrania se toman en coordinación con nuestros aliados y socios", asegura el argumentario repartido a todos los ministros.

Y sobre la solicitud de envío de aviones de combate, ya no se descarta como hasta ahora y se asegura que "se estudiará y se evaluará del mismo modo: con los aliados", para precisar que "el Congreso no tiene que abordar este envío de material, porque forma parte de los compromisos asumidos en el seno de la Unión Europea y de la OTAN. No es algo unilateral".

