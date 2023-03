Ayuso, la muerte y una foto

Recreación del discurso del candidato de Vox a la moción de censura.

ALSINA–¡Ramón Tamames!

Ramón Tamames. Ayer en el Congreso de los Diputados, y así lo confirman todas las crónicas de hoy, el viejo profesor confirmó que no habrá alteraciones sustanciales en su discurso. Procederá a la lectura dramatizada de los 31 folios que ya tenemos. Tamames dijo no dar demasiada importancia a lo que había pasado. Pero la procesión va por dentro. Sobre todo por dentro de los dirigentes de Vox.

EL ESPAÑOL: “Vox acusa el ridículo por el patinazo de la filtración y teme por Tamames: ‘Le hemos visto afectado’”. Suspendida, por el momento, la gira de entrevistas del profesor de Economía, ha empezado la gira de entrevistas de Fernando Sánchez Dragó, que fue quien ideó estas Luces de Bohemia.

“Fue una ocurrencia típica entre amigos y al calor de una copa de vino”, dice Dragó a El Confidencial. No se puede restar brillantez a todo esto. Lo que no habría tenido mérito es que hubiese ocurrido tras diez copas de vino. Pero añade sobre la filtración: “Ha sido una ducha fría y una ingenuidad por parte de Tamames. No se informa al adversario antes de que el púgil salte al ring. La filtración nos ha chafado ese espectáculo”.

En ABC, Dragó sigue: “Filtrar el discurso es un jarro de agua fría y da armas al Gobierno”. Pero como es un tipo optimista, intenta abrir la puerta para que entre la luz: “Tamames es un miura, una vez en el ruedo es imprevisible”. ¡Don Ramón, queme esos 31 folios! ¡Improvise! ¡Déjese llevar por el jazz! El tito Rodríguez Braun y yo estaremos en la tribuna. Entonces, en la soledad de la votación, cuando el gran truco se desvanezca, nos escuchará gritar: dale, Ramón. ¡Dale, Ramón!

En la portada de La Razón conocemos un detalle técnico: se dice que Tamames hablará finalmente desde el escaño de Abascal en la moción de censura.

El Mundo publica esta mañana: “El PP ve clara la coalición de intereses Vox-PSOE con una moción de censura contra Feijóo”. El juego de la vieja pinza. González y Fraga se la hicieron a Suárez. Aznar y Anguita, a González. La tesis del artículo es que ahora Abascal y Sánchez se la hacen a Feijóo.

No es la alegría de la huerta Feijóo. Y resulta raro, después de haber releído tanto 1984. El País dice hoy que vuelve “el marianismo”. El Confidencial también aporta datos sobre eso: “Núñez Feijóo se rodea de ministros de Mariano Rajoy y se pone en modo ‘rescate de España’. La incorporación de Fátima Báñez a la nueva fundación abre el camino al regreso de los hermanos Nadal o García Tejerina. El PP asume que le volverán a tocar los recortes”.

ALSINA–También hay varias noticias sobre Ayuso esta mañana, que está en el mismo partido que Feijóo.

La primera, titulada de manera muy parecida en todos los periódicos. Leo, por ejemplo, ABC: “Los médicos de Madrid zanjan la huelga tras lograr un acuerdo con la Comunidad. El pacto, tras casi cuatro meses de paros, incluye mejoras salariales y reducción en el número de pacientes”.

Y la segunda, en El País: “Hoy la izquierda está acabada (…) Matadlos”. Esta es parte del mensaje, cuenta El País, que la presidenta madrileña envió a sus 65 diputados antes de que empezara el pleno. La clave está en la foto. El País ha exprimido al máximo la hemeroteca para encontrar una imagen en la que, realmente, Ayuso parezca que mataría a los diputados de la izquierda con sus propias manos. A mí todo esto no me da miedo, ni siquiera la foto. Pero me preocupa que, dentro del texto, un diputado del PP diga: “Evidentemente, el ‘matadlos’ es a nivel dialéctico”. Eso es como cuando el vecino dice: “Me ayudaba todos los días a meter la compra en el ascensor. Era una persona simpatiquísima”.

Y termino con un muerto, que sale en la portada de La Vanguardia: ha fallecido a los 87 años Félix Millet, autor del expolio del Palau. Presidió dos décadas la entidad, de la que desvió 23 millones de euros. Se han devuelto la mitad. Entró en prisión en 2020, pero disfrutaba desde el pasado noviembre del tercer grado por enfermedad incurable. 87 años… ¡ahora que tenía la edad perfecta para intentar ser presidente del Gobierno!

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

