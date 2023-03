Alexia 'The Best', la pillada de Achraf y una sirena llamada Madrueño

Con el tiempo las mujeres han aprendido a defenderse. Se nota mucho ahora que juegan al futbol y ponen zancadillas, aunque no siempre lo hagan a imagen y semejanza del macho. Ahora las chicas juegan al futbol o al rugby con la misma fuerza con que las diosas de la mitología devoraban a sus hijos. Perdón por el ejemplo, pero actualmente, todas las actividades en las que se emplea la fuerza bruta son deportes que hasta hace nada considerábamos de riesgo.

Toca hablar de Alexia Putellas, la gran jugadora del Barça que lleva la inteligencia en la cabeza y en los pies. Acaba de ganar el trofeo The Best, la mejor futbolista del mundo. Una más en su brillante historial de balones de oro, ligas, copas de la Reina y torneos internacionales. Cuando se habló de ella en El Chiringuito de Pedrerol, el comentarista argentino, Loco Gatti, se quedó helado ante las imágenes de Alexia: ¡qué guapa! ¿Es una modelo? ¿Una actriz? ¿Acaso es la señora de Laporta?

Alexia Putellas nació en Mollet del Vallés y tiene 29 años. Como mejor futbolista del mundo, es una de las mujeres más perseguidas. Su padre falleció cuando Alexia aún no había cumplido 18 años. Ahora no tiene padre pero sí novia. Su pareja se llama Olga Ríos y es representante de famosos. Mantienen una relación discreta que pasa inadvertida a los ojos de los curiosos.

Achraf Hakimi

Achraf Hakimi Guillermo Serrano Amat

El mundo da pena. Cuando no es el bullying en la escuela son las palizas callejeras expuestas en internet, la violencia machista o las tramas de los titos Berni con empresarios y prostitutas de guardia. En el telediario, parricidios y violaciones. La fiebre del momento, el horror que no cesa. Y cuando aún no se han apagado los ecos vergonzantes del caso Alves, acusado de forzar a una joven en el baño de una discoteca, se habla de Achraf Hakimi, jugador hispano-marroquí del PSG, también por presunta violación.

Su historia tampoco se queda corta. Ha invertido muchas noches brujuleando en internet a la caza y captura de chicas desocupadas. Así conoció a una joven de su edad a la que invitó a tomar una copa en su casa. Ella accedió. Achraf le había vendido la moto de que no podía salir porque su condición de futbolista famoso le delataría. No hay nada tan traidor como una cara conocida para caer en una pillada.

La joven acudió y, una vez allí, pasó lo que tenía que pasar. Magreó sus pechos y le alborotó la ropa, pero ella se resistió cuanto pudo. Finalmente, en un momento de descuido del futbolista, la joven envió un SMS y pidió ayuda a una amiga. De este modo logró escapar. Al día siguiente se presentó en una comisaría y contó lo sucedido, pero no quiso formalizar la denuncia. Como suele ocurrir en estos casos, la fiscalía actuó de oficio y Hakimi lo niega todo.

La otra víctima del culebrón es su esposa, la actriz española (nacida en Túnez) Hiba Abauk, conocida por haber protagonizado la serie El príncipe con José Coronado y Alex González. Hiba y Hakimi tienen dos hijos. Aunque el jugador vive en Francia, la actriz pasa temporadas en Dubai. Parece que ya ha empezado los trámites del divorcio. Es lo suyo.

Laura Madrueño

Laura Madrueño. Guillermo Serrano Amat

De nombre Laura, en los últimos años se ha caracterizado por ser "la mujer del tiempo". Nada se le escapa. Ni los anticiclones del Caribe ni los huracanes de Florida, las nevadas de Baleares o las descomunales olas del Cantábrico. Todo se le da bien, en especial la sonrisa, principal distintivo de su personalidad.

Estudió Comunicación Audiovisual, es periodista y no tiene ninguna asignatura pendiente. Hasta el matrimonio lo tiene aprobado. Se casó dos veces, la primera en un barquito velero con los invitados justos, y la segunda en tierra firme (Madrid), con invitados por un tubo.

Esta semana se ha producido la sustitución oficial de Lara Álvarez, presentadora de Supervivientes a la vez que radiante exhibidora de modelitos tropicales durante casi una década, por Laura Madrueño, especie de sirena a la que solo le falta una varita mágica para ser una hada madrina en "total white".

En su primer programa, Madrueño surcó los mares como una novia. Parecía un pez: maravillosa. No creo que exista presentador o presentadora capaz de recorrer los fondos marinos sin llevar al hombro una mísera bombona de oxígeno. Laura, campeona de apneas, batió el record de las sirenas. La próxima vez descenderá portando bajo el brazo una botella de licor, herencia familiar de un bisabuelo que abrió en Madrid la primera licorería. La chica ya ha reconocido que algún día le gustaría seguir con el negocio. Lista que es ella.

Infanta Sofía

La infanta Sofía. Guillermo Serrano Amat

Fue en verano cuando las hijas de los Reyes empezaron a recorrer solas el mundo. Un año, sus padres las mandaron a un campamento de EEUU a perfeccionar el inglés y ensanchar el círculo de sus amistades. El día que regresaron a Madrid no solo las recibió la familia, sino un enjambre de reporteros. Recuerdo que les hicieron toda clase de preguntas, en especial las relativas a sus actividades de ocio.

Las niñas todavía no eran entonces muy despiertas y se limitaron a hacer una relación de sus actividades deportivas. No recuerdo bien las preferencias de la heredera Leonor, pero si las de la infanta Sofía. Los reporteros se dirigían a ella y ella siempre contestaba con alusiones al futbol. Con esa idea nos quedamos todos.

Este año, sin embargo, ha circulado la idea (verdadera o falsa) de que la infanta había llamado anónimamente a un club deportivo para hacer unas preguntas. Desconozco si fue descubierta, pero de no ser así, poco le faltó. Se sabe, eso sí, que es una fan de Alexia Putellas. No está mal como modelo para remar a favor de la marca España. Todo hay que decirlo: no solo los chicos dan lecciones de futbol empotrando la pelota en la red o deshaciendo el fuera de juego. Igual que ellos, muchas futbolistas de hoy pasarán a la historia porque tocan la pelota como quien toca el violonchelo. Igual de bonito, como Iniesta. Y en cuanto al poderío físico, tres cuartos de lo mismo, igualito que Carles Puyol.

¿Veremos a la infanta seguir el camino de Alexia?

