Viaja gratis con tus amigos: paga UGT

España no da abasto con tanta visita. Ayer fue un buen día, seguro, para las tiendas de pastas de té al lado de los ministerios. Se habla mucho en los periódicos de Monika Holhmeier y su estricta supervisión de los fondos europeos, pero se está produciendo un segundo examen de manera simultánea, relacionado con la Igualdad entre hombres y mujeres.

“¡Que vienen los europeos, muchacho!”, me decía ayer mi abuelo. ¡Pero si nosotros también somos europeos! “No, me refiero a los de verdad”. Por un lado están las crónicas que hablan de los "hombres de negro”. Plural en masculino, porque así lo ordena la RAE, para mencionar la misión de Hohlmeier, integrada por hombres y mujeres. Pero por otro están las crónicas que hablan de “las mujeres de negro”, en estricto femenino, porque hay nueve eurodiputadas en Madrid preguntando por la ley del sólo sí es sí y la ley trans.

Vamos con esto último. ABC relata que las mujeres de negro se reunieron ayer con Pilar Llop. La ministra reconoció no haber estudiado los efectos que pueda tener la ley trans en la violencia de género. Y cuando le preguntaron por los efectos del sólo sí es sí, dijo que eran indeseados, pero que eso lo tiene que aprobar el Congreso. No sé qué cara pondría Elzbita Katarzyna Likaciejewska, la eurodiputada polaca que lidera el viaje. Hoy, el capítulo que espera a las mujeres de negro es todavía mejor: van a visitar a Irene Montero y después a Carmen Calvo. No sé qué efectos políticos tendrá todo esto, pero sí me temo que los habrá en el turismo: estoy seguro de que todas estas eurodiputadas no volverán jamás a España.

El Mundo y EL ESPAÑOL eligen para sus portadas un titular prácticamente idéntico: “La misión de la Unión Europea pregunta a Calviño por la rebaja de la malversación. La vicepresidenta elude responder a la pregunta”. Hay una frase sensacional atribuida a fuentes presentes en el encuentro: “Contestaba preguntas, pero en realidad era como si no lo estuviera haciendo”.

La escenografía, eso sí, está funcionando a la perfección: cuenta EL ESPAÑOL que los hombres de negro llegaron al Ministerio de Economía… ¡en un autobús negro! Lo tuvieron que sacar de Estrasburgo o del tanatorio de la M-30.

Otro detalle muy bonito, que da cuenta de que la relación no sólo es fantástica entre PSOE y Podemos, sino entre los ministros del propio Partido Socialista. Dice ABC que la misión europea preguntó a Calviño por eso de la “cogobernanza”. Y es normal, porque suena fatal. Es muy de fin de semana. “Buf, ayer me cogí una cogobernanza”. Total que le preguntaron por el dinero repartido entre Gobierno y Comunidades autónomas. Y Calviño respondió que eso es cosa de Hacienda, de María Jesús Montero.

Doy una idea a las autoridades españolas que todavía tienen pendiente la visita de los hombres de negro. Si se trata de explicar lo bien que nos gastamos el dinero, podríamos presentarles a Mayka. La he conocido esta mañana en una información de El Confidencial. Mayka es hija de Carmen López, una diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid. Mayka fue colocada por su madre en el área administrativa de la UGT. Mayka se hizo con una tarjeta de crédito y se gastó 162.000 euros en viajes a Miami, Mallorca, Fuerteventura y París. Se llevaba, casi siempre, al marido y a los hijos. Pero a Gran Canaria, por ejemplo, se llevó a 21 amigos.

Y luego está el asunto de los trenes. Podríamos pedir prestado el autobús a los eurodiputados para los entierros. “Caen el presidente de Renfe y la número dos de Transportes”, titula La Razón. Esa es también la portada de La Vanguardia. “Arrollados por un tren”, dice su director, Jordi Juan, sobre Isaías Taboas e Isabel Pardo de Vera.

El Confidencial apostilla: “Sánchez sacrifica a dos pesos pesados para taponar otra sangría electoral el 28-M. El presidente deja tocada a la ministra de Transportes y lanza el mensaje a Podemos de que los errores conllevan dimisiones”.

Y luego está la fotografía de Joe Biden en Ucrania. En El País, por ejemplo, podemos ver el abrazo entre el presidente de los Estados Unidos y Zelenski. Es un abrazo similar al que nos damos nosotros, Alsina, cuando marca gol Osasuna. Últimamente marcamos pocos, pero por eso son abrazos tan sentidos.

“Biden muestra su apoyo a Kiev con una visita por sorpresa. El presidente de Estados Unidos pasa seis horas con Zelenski y anuncia un nuevo paquete de ayuda militar de 470 millones de euros”, dice esta crónica. Hombre, lo de la ayuda militar está bien, pero una visita de seis horas, de toda la vida, ha sido de muy mala educación.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

