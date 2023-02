Qué pronto se acaba San Valentín. Muchos creímos, de corazón, que el 14 de febrero pondría fin a las revueltas internas del Gobierno. Pero la convivencia entre PSOE y Podemos está más cerca del método Neruda -la muerte por envenenamiento- que del perdón. "Emboscada feminista de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez", titula su portada La Razón, dándole ya a esto rango de novela de caballerías.

El PSOE quería llevar al Congreso cuanto antes la reforma de la ley del sólo sí es sí. Podemos, previo pacto con los aliados separatistas, ha logrado que el debate vaya a producirse el 7 de marzo, un día antes del 8-M. La Vanguardia, en su crónica, deja entrever que el objetivo de Belarra, puestos a huir hacia delante, es forzar a los socialistas a que pacten con el PP un día antes de la manifestación del Día de la Mujer.

EL ESPAÑOL dice: "Podemos se hace fuerte con ERC y Bildu en el sólo sí es sí y deja a Sánchez en manos del PP". ABC lo resume así: "Podemos sube el órdago al PSOE a costa de beneficiar a más agresores. Rechaza la tramitación urgente de la ley del sólo sí es sí y la hace coincidir con el 8-M para arrinconar a su socio".

Los líos de la coalición con sus aliados encuentran su eco en el "ecosistema mediático". Fijaos en esta noticia de EL ESPAÑOL: "Gabriel Rufián rechaza la oferta de Iglesias y Roures para incorporar su programa 'La Fábrica' al Canal Red. El portavoz de ERC declinó la propuesta para preservar la independencia de su espacio de entrevistas, que ahora emite en Youtube y en 8TV".

Deberíamos darle una vuelta al término de "socios". Lo utilizamos para referirnos a Podemos en relación al PSOE; y a Vox en relación al PP. Pero más que socios son examantes despechados. Vamos al otro lado del río.

El País: "Vox intenta ahondar la grieta en el PP sobre el aborto. Santiago Abascal registra una proposición en el Congreso para derogar la ley de plazos". Tienen un lío en Génova porque el PP, que acaba de declararse a favor de la ley de plazos, no deja claro si el aborto es un derecho de la mujer o no. Parece que creen que sí es un derecho, pero no un derecho fundamental. Han alcanzado un debate de filosofía política y ya no hay quien lo entienda. Sólo les falta fichar a Iñigo Errejón. Cuenta ABC que Feijóo comparecerá hoy ante los medios para zanjar la polémica.

Existe una discrepancia en Génova sobre la manera de enfrentar las manifestaciones por la sanidad pública. El Confidencial: "El PP avisa a Isabel Díaz Ayuso del riesgo de ir 'al choque' contra los sanitarios: 'Nos penaliza'. Génova cree que la vía debe ser evitar el ruido, reconocer el problema y redirigir el desgaste contra el Gobierno como 'responsable' de la crisis sanitaria antes de las elecciones".

El caso Ramón Tamames, vamos con ello. Ayer me decía un dirigente del PP que algunos empiezan a calificar esto como el lío del 'tamamismo'. "No mames", Ramón, parecen decirle en Génova. Titular de EL ESPAÑOL: "El PP trata de persuadir a Tamames de que rechace la moción de Vox para no quedar 'ridiculizado'. Tamames quiere tener un cara a cara con Sánchez, pero los populares le advierten de que el presidente podría encargar a Patxi López ese debate". Un momento, un momento. Si Sánchez coloca a Patxi para responder en la moción de censura, yo vendo mis entradas. Sí, un momento, por favor: ¿a alguien le interesan? Dos abonos, primera fila de la tribuna de prensa del Congreso.

Y termino con una recomendación: el reportaje de Alberto Rojas, corresponsal, en la portada de El Mundo. Se encuentra este periodista acompañando a los soldados ucranianos en el frente. Dice el titular: "Actuamos como robots. La rutina es matar rusos durante doce horas, luego descanso y vuelta al frente".

Ya saben ustedes que hay novedades importantes respecto a la guerra. La Vanguardia y El País aportan datos: Rusia está desplegando buques armados y navíos con misiles en el Báltico por primera vez desde la guerra fría. España ya ha enviado misiles a esa zona para reforzar a la OTAN.

