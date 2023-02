Vox, en 'Cuéntame': Ramón Tamames, candidato de la moción de censura a los 90

Lo mejor de hacer una revista de prensa es que uno no está obligado a ver los partidos Pedro Sánchez-Alberto Núñez Feijóo; y que puede llegar directamente al resumen de los goles. Ayer en el Senado hubo un giro en los acontecimientos. Todas las cabeceras recogen la nueva actitud de Sánchez, levantada sobre la "mofa", el "sarcasmo" y hasta el "humor".

El País abre su portada con el anuncio que hizo ayer el presidente: "El salario mínimo sube un 47% en cuatro años y llega a 1.080 euros". Pero, en las páginas interiores, recoge una crónica que dice: "Sánchez se mofó de Feijóo y lo trató burlonamente de estadista internacional".

En EL ESPAÑOL, por ejemplo, se recogen unas palabras del presidente que dejaron atónitos incluso a algunos senadores socialistas: "Sánchez, acorralado por el 'sí es sí', acusa a Feijóo de la corrupción de hace más de quince años". Veinte años no es nada, que decía Gardel; pero sobre todo: ¡qué febril la mirada, presidente!

Sánchez dijo que si Feijóo gobierna hará ministros a Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana y Jaume Matas. Feijóo, en aquellos momentos, era consejero de la Xunta de Galicia y presidente de Correos.

El Confidencial refleja que el líder del PP trató de convertir la ley del 'sólo sí es sí' en el gran tema del debate. "No le preocupa el daño que esta ley hace a las mujeres, sino a las encuestas", dijo Feijóo. El presidente, visiblemente afligido, respondió: "Se corregirá, pero sobran improperios en este asunto tan delicado".

Seguimos a vueltas con las interioridades de la ley de Irene Montero. Hoy, EL ESPAÑOL revela que el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dio el visto bueno a la norma tras revisar, como casos prácticos, más de 100 condenas por agresión sexual. Dijo que no había riesgo e hizo un hilo en Twitter para alabar la ley de Podemos.

El Mundo lleva en su portada la subida del salario mínimo. Garamendi, el presidente de la patronal, dice en su entrevista con este diario que la subida del SMI no creará empleo y que lo reducirá en algunos sectores.

Nadia Calviño y Pedro Sánchez, este martes en el Senado. Zipi Efe

"TJOES", le dijo el tribunal europeo a Carles Puigdemont. ABC: "La Justicia europea respalda a Llarena y aleja a Puigdemont de su refugio en Bélgica. Satisfacción en el Supremo por el aval a la actuación de los tribunales españoles". Falta por ver qué dice la justicia europea sobre la inmunidad parlamentaria que esgrime el fugado en virtud de su condición de eurodiputado. Si no se le garantiza esa inmunidad, entonces el juez Llarena emitirá su euroorden.

Portada de La Razón: "Puigdemont no quiere ser la baza electoral de Pedro Sánchez". No contempla regresar ni ser cazado antes de las elecciones generales. Recomiendo el artículo de Paco Marhuenda. Dice que, si España tiene la oportunidad, le tendrá que devolver el favor a Bélgica, "ese país inventado", por las "humillaciones sufridas" en esto de Puigdemont. Pero luego añade: "El martes entré en una zapatería y me interesé por unas zapatillas que había en el escaparate. Cuando me dijeron que se llamaban belgas, tomé la decisión correcta y no las compré".

Vamos ahora con una novedad importante: esta semana os decía que habían pasado cincuenta días desde que Vox anunció una moción de censura para salvar a España. Recordaréis que nada se sabía de aquello, que no había siquiera candidato. Exclusiva de VozPopuli.

Vox propone a Ramón Tamames ser el candidato de su moción de censura. Dejadme que le cuente a la gente de mi edad quién fue Tamames: activista estudiantil contra el franquismo. Fue diputado del Partido Comunista en la legislatura constituyente. Escribió un libro, 'Estructura económica de España', que lleva tropecientas ediciones y que es conocido como 'el Tamames'. Hay que guardarlo en la parte baja de la biblioteca porque, si no, existe el riesgo de demolición.

Tamames fue teniente de alcalde en Madrid con Enrique Tierno Galván. Luego fundó Izquierda Unida. Decepcionado con el marxismo, se pasó al CDS de Suárez y, hoy, podría completar su evolución, a sus 89 años. Cumplirá 90 en noviembre. Ojalá acepte porque don Ramón, en la tribuna, sería divertidísimo.

