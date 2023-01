Mister Gaga se la lía al PP

Matteo Messina. Es el nombre propio más reproducido no sólo por las imprentas españolas, sino por las de todo el mundo. "Detenido en Palermo el capo de la mafia más buscado en Italia", titula, por ejemplo, El País. Resulta emocionante leer esta mañana las portadas de La Repubblica o Il Corriere della Sera. Yo, como el presidente Pedro Sánchez, las leo todos los días, pero no suelo contarlo.

"La captura del último padrino", escribe Il Corriere. La Repubblica elige la frase que dijo el propio Messina a la policía cuando fue encontrado: "Sí, soy Matteo Messina Denaro".

Y digo que es emocionante porque este capo, el último de los corleoneses, tiene sesenta años y llevaba huido desde los treinta. Fue encontrado en una clínica, donde recibía sesiones de quimioterapia. En El País lo describen como autor de cincuenta homicidios y de los peores atentados de los años noventa. Su organización asesinó a jueces, a otros miembros de la mafia, a políticos, a niños o a mujeres embarazadas. La clave, especifica Íñigo Domínguez, pasa por ver si desvelará sus relaciones con el poder institucional de hoy.

Ahora sí, vamos a intentar construir el puzle del lío que hay montado entre el PP y Vox. Primera pieza, en EL ESPAÑOL: hay un cabreo enorme en Génova con Alfonso Fernández Mañueco. Porque Alberto Núñez Feijóo presionó al presidente de Castilla y León para que rectificara. El PP nacional encuentra dos grandes riesgos: uno, que se ha dejado fuera de foco el cerco a Sánchez por la malversación, la sedición o el 'sólo sí es sí'. El otro, que, si se da la posibilidad a los médicos de ofrecer a las mujeres que van a abortar la escucha del latido fetal, se está permitiendo que se presione a las mujeres que quieren abortar. Por tanto, cabreo de Feijóo con Mañueco.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, este lunes en su declaración institucional.

Segunda pieza, en El Confidencial: cabreo a su vez de Mañueco con Juan García-Gallardo, mister Gaga, dirigente de Vox y vicepresidente de Castilla y León. "Mañueco se harta de su vicepresidente y se reserva el cese si no corrige su deslealtad".

Tercera pieza en El País: algunos se preguntarán: ¿pero Mañueco no había rectificado ya? Titular: "El Gobierno de Castilla y León se sume en el caos sobre la orden de los médicos". Mañueco dice que nada ha cambiado, que no hay novedad; pero Vox dice que sí, que el protocolo está en marcha. Conclusión: lo único claro es que hay bronca de Feijóo con Mañueco y de Mañueco con Vox; pero no tenemos ni repajolera idea de lo importante, de qué va a pasar con el protocolo.

A modo de conclusión, leo la portada de La Razón: "Feijóo impone la línea dura ante las ocurrencias de Vox. Genóva quiere que Castilla y León sea el freno de las políticas más ideológicas del partido de Santiago Abascal". Pues de momento parece que a Feijóo se le ha calado el coche.

En la portada de El Mundo está Isabel Díaz Ayuso, que se mostró en contra del plan de Vox; lo calificó de "torpeza". Acto seguido arremetió contra Sánchez por querer implantar en España, entrecomillo, "una república laica y plurinacional". Y, como guinda, dijo que no le gustaba la idea de fichar a gente de Ciudadanos: "Intentaron echarme de la política. A mi proyecto no le conviene".

ABC también dedica su portada al PP, pero al viejo PP. Titular: "Francisco Álvarez Cascos cobró 500.000 euros de empresas por el alquiler de despachos que no se usaban. Compatibilizó la presidencia de Asturias con negocios como arrendador a diversas compañías del Principado". Esto se suma a las presuntas comisiones que se revelaron ayer.

Es muy interesante el artículo de Julián Quirós, el director de ABC, que arremete contra el PP… y en cierto modo contra los lectores del propio ABC: "En el PP hay a quien no gusta lo de Cascos; raro porque tendrían que ser los primeros interesados en que se destape cualquier suciedad presente o pasada. Incluso ciertos lectores se revuelven en su silla, incómodos, preferirían la mentira o el silencio ante la evidencia de que alguien de los suyos ha estado robando".

Por último, también en todas las portadas, una noticia que es más bien una foto: el funeral de Constantino de Grecia en Atenas. Fue la familia real al completo, pero no hubo una sola cámara que captara a Felipe VI con su padre. Separados en todo momento. "Reunificación real a distancia", dice El Mundo.

