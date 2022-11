Sánchez mal-versando

Los titulares de esta mañana parecen haber sido supervisados por Miguel Bosé. Todos a la medida de los amantes bandidos. Todos dedicados a explorar las consecuencias que podría traer la reforma del código penal pretendida por Sánchez. Por cierto, el presidente del Gobierno está en Bali. Ha hecho la de Agustín de Foxá, que decía: "Hagamos de España un país fascista y vayámonos a vivir al extranjero".

EL ESPAÑOL revela la inquietud del Tribunal Supremo, que teme que el colegiado Sánchez Pérez-Castejón revise sus sentencias desde la cabina del VAR: "El TS cree que la reforma da motivos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para tumbar la sentencia del procés". De hecho, los condenados recurrieron ante la autoridad europea. De ahí que, ahora, el Supremo piense que, con la reforma en la mano, se pueda "devaluar su sentencia".

Pero esto sólo acaba de empezar. La Vanguardia: "PSOE, UP y ERC apuntan a rebajar las penas en la malversación sin lucro". Lo traduzco: el Gobierno pretende que saquear las arcas públicas para enriquecer a tu partido merezca una pena de prisión menor a la de aquellos que roban para sus bolsillos.

El Confidencial ha consultado a varios juristas sobre esta posible reforma del delito de malversación: "Rebajar la malversación provocará un alud de revisiones de condenas por corrupción". Uno de los abogados entrevistados señala: "Una reforma desde luego sería aplicable retroactivamente y, en fin, nos saldrían casos de todos los partidos".

Yo lo entiendo, ¿quién no lo va a entender? Sánchez es todo un experto en malversar. No hay peor malversación que confundir versos: los de Gil de Biedma por los de Blas de Otero. Feijóo confunde las prosas de Orwell. Pero malprosar todavía no es delito según el Código Penal.

El País, en cambio, indica en su portada que Sánchez pondrá algunos límites a la reforma de la sedición: "El PSOE se resiste al cambio que propone ERC por si beneficia a los corruptos". Se entiende que por si beneficia a los corruptos del PP, ya que a los líderes independentistas que cometieron delitos de corrupción, además de sedición, ya los ha indultado. De hecho, El Mundo, en su portada, asegura que el Gobierno lo que está haciendo es "negociar el indulto encubierto de 25 cargos condenados por la declaración unilateral de independencia".

Sánchez, por cierto, se encuentra en Bali para reunirse con el presidente chino. Ahora que está negociando el Código Penal con los grandes luchadores por la libertad, podría pedirle consejo.

Aunque todo esto, piensa el presidente, puede tener alguna consecuencia. Titula La Razón: "Moncloa reconoce que la malversación tiene 'mala defensa' ante sus votantes. Tras impulsar que desaparezca la sedición, delega la iniciativa en ERC para no asumir el coste". Qué exageración. Me dicen que los barones autonómicos del PSOE están todos encantados.

No es pequeño el lío que hay en la oposición. Santiago Abascal e Inés Arrimadas están emparedando a Feijóo. Le piden que convoque una moción de censura contra Sánchez. En El Mundo puede leerse, por ejemplo, la propuesta de la líder de Ciudadanos, que publica una tribuna al respecto.

Y la respuesta de Feijóo está en el diario EL ESPAÑOL: "El PP descarta la moción de censura a Sánchez y rehúye otra 'foto de Colón' con Vox por la sedición. El principal partido de la oposición defiende que Abascal no le 'marca la agenda' y se abre a convocar manifestaciones en contra de la reforma".

Ya no nos van a caber las manifestaciones en España, porque a las de Feijóo se unen las de Abascal, que también va a convocar las suyas. Y seguirán las de la sanidad pública. Termino con la portada de El País: "Díaz Ayuso menosprecia la protesta por la sanidad. Tacha la marcha de 'juego sucio' mientras Feijóo guarda silencio". Ayer habló Ayuso en el Club Siglo XXI y dijo: "La izquierda trata de incendiar la ciudad". Reunido con sus barones, entre ellos la presidenta madrileña, el gallego no quiso decir nada de este asunto.

Termino con una frase fantástica que sale de la sede de Ferraz. Es una frase de apoyo a la recién elegida candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid: "Tú vas con ella desde Callao hasta Cibeles y seguramente no la para nadie. No la conocen". Nada como la política para hacer amigos.

