¿Cómo superar el bloqueo político de la UE sobre migración?

En 2015, la Unión Europea (UE) se enfrentó a una situación excepcional cuando más de un 1.000.000 de personas solicitaron protección internacional, muchas de ellas durante sólo unos pocos meses. Seis años más tarde, la migración sigue siendo uno de los retos que definirán el futuro de la UE.

Si no logramos encontrar y acordar un enfoque europeo común para la migración, los Estados miembros seguirán actuando de forma independiente, lo que provocará más divisiones y que se mantengan las fronteras internas dentro de la Unión.

Los Estados miembros que no desean comprometerse han demostrado ser una de las razones del bloqueo político y un obstáculo para las reformas. La crisis de 2015 puso de manifiesto que tenemos que actuar de forma colectiva y directa para garantizar un sistema europeo común de asilo que funcione.

Ha llegado el momento de llevar a cabo reformas que permitan recuperar el control de la frontera exterior de la UE y que aborden los factores y las causas de la migración irregular. Que proporcionen procedimientos rápidos y justos de asilo a quienes lo soliciten y el retorno efectivo de aquellos a los que no se conceda la residencia en la UE.

La propuesta de Reglamento sobre Gestión de Asilo y Migración es un paso en la dirección adecuada.

"Proponemos un mecanismo de solidaridad obligatorio que permita opciones flexibles. Todos los Estados miembros tendrán que contribuir de una forma u otra"

Este Reglamento se encuentra en el centro del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo presentado por la Comisión Europea hace un año. Para nosotros, el Pacto, y especialmente el Reglamento sobre la gestión de Asilo y Migración, tiene el potencial de cumplir sus ambiciones. Este último año se ha desarrollado un intenso trabajo para mejorar y fortalecer la propuesta.

Es importante que garanticemos una gestión del asilo y la migración sostenible, una gestión que funcione, y que la desarrollemos en base al principio de solidaridad y distribución justa de responsabilidades. Al mismo tiempo, los recientes acontecimientos a lo largo de la frontera exterior han demostrado la rapidez con la que pueden cambiar las circunstancias. Por eso, el sistema también debe ser flexible y operativo para hacer frente a estas situaciones ahora y en el futuro.

Inmigrantes en la zona de nadie entre la frontera de Polonia y Bielorrusia.

Aun así, somos conscientes de que pedir una reubicación obligatoria no servirá para superar el bloqueo político ni cambiar el statu quo. Por ello, proponemos un mecanismo de solidaridad obligatorio que permita opciones flexibles. Todos los Estados miembros tendrán que contribuir de una forma u otra, ya sea mediante la reubicación o la colaboración en los retornos, entre otras posibles medidas.

Las medidas para mejorar las capacidades en este ámbito no se convertirán en una forma sencilla de compartir la responsabilidad, pero tendrán que tener un impacto significativo para aliviar la carga del Estado miembro afectado. El impacto de las medidas tendrá que ser considerado caso por caso, teniendo en cuenta las diferentes condiciones y necesidades de nuestros Estados miembros con fronteras exteriores de la UE.

"Hoy se rechazan dos tercios de las solicitudes de asilo. Esto supone una carga para los Estados miembros porque el regreso de los rechazados no se está produciendo de manera satisfactoria"

Además, se fomentarán las contribuciones de solidaridad voluntarias de los Estados miembros y se les dará un papel más activo. Esto garantiza una aplicación más rápida y predecible de las respuestas de solidaridad en favor del Estado miembro que se enfrenta a la presión migratoria.

No obstante, todo sistema depende de los números. En la actualidad, se rechazan dos tercios de las solicitudes de asilo. Esto supone una carga para los sistemas de asilo de los Estados miembros, especialmente porque el regreso de los solicitantes de asilo rechazados no se está produciendo de manera satisfactoria. Es necesario hacer más, abordar los factores que impulsan la migración y reducir la migración irregular a la UE. El asilo en Europa no puede ser una solución permanente a todas las injusticias del mundo.

La cooperación con terceros países debe abarcar todos los aspectos de la migración. La Unión, además, debe estar dispuesta a utilizar todas las herramientas disponibles (tanto los incentivos como la condicionalidad) para alcanzar objetivos conjuntos sobre la gestión de la migración en los países de origen y tránsito.

Con un enfoque pragmático y la voluntad de compromiso, es posible llegar a un acuerdo que genere una política migratoria de la UE responsable y común.

*** Tomas Tobé es eurodiputado del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) y ponente del Parlamento Europeo sobre el Reglamento sobre Gestión de Asilo y Migración. Javier Zarzalejos es eurodiputado del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE). Juan Ignacio Zoido es eurodiputado del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE).

