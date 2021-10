Aumenta el apoyo a la teoría del Gran Reemplazo en Estados Unidos

Algunos políticos y comentaristas de los medios de comunicación de la derecha estadounidense han empezado a hablar ya de la teoría del Gran Reemplazo, que afirma que los europeos y los estadounidenses blancos están siendo reemplazados por inmigrantes no blancos.

Aunque la teoría ha sido adoptada y promovida por el movimiento supremacista blanco, tiene sus raíces en una filosofía racista europea que se alimenta del miedo de los blancos a ser cada vez más oprimidos y a que se les haga sentir culpables por el lugar que ocupan en la sociedad. En 2017, los supremacistas blancos que marcharon en Charlottesville (Virginia) esgrimieron la consigna en sus gritos de "¡vosotros, judíos, no nos reemplazaréis!".

Más recientemente, estos temores se han visto intensificados por las políticas de inmigración del presidente Joe Biden y su respuesta a la crisis de los refugiados afganos. Respuesta que los seguidores de la teoría del Gran Reemplazo consideran un esfuerzo estratégico intencionado para cambiar la demografía blanca de Estados Unidos trayendo inmigrantes no blancos que, en última instancia, votarán por el Partido Demócrata.

Estas afirmaciones refuerzan la retórica y el odio contra los inmigrantes, a la vez que promueven tropos racistas, xenófobos e islamófobos que fortalecen a la extrema derecha.

"El congresista estadounidense republicano Brian Babin defiende que los demócratas están aprovechando la inmigración para reemplazar al electorado estadounidense por un electorado del tercer mundo"

Uno de los propagandistas más visibles de la teoría del Gran Reemplazo es el presentador de Fox News Tucker Carlson, quien afirmó durante una emisión del 22 de septiembre de su programa Tucker Carlson Tonight que el objetivo de la política de inmigración de Biden es "reducir el poder político de las personas cuyos antepasados viven aquí y aumentar drásticamente la proporción de estadounidenses llegados del tercer mundo". Carlson continuó refiriéndose a esa política como “el Gran Reemplazo”, que según él es "la sustitución de los estadounidenses históricos por personas más obedientes provenientes de países lejanos".

La retórica de Carlson fue inmediatamente replicada por el congresista estadounidense republicano Brian Babin en una entrevista en Newsmax el 23 de septiembre. Babin afirmó que Biden y los demócratas están aprovechando la inmigración para "reemplazar al electorado estadounidense por un electorado del tercer mundo".

Un día después, Charlie Kirk, perteneciente al grupo estudiantil de extrema derecha Turning Point USA, dijo en su programa que Texas “debería nombrar una fuerza ciudadana y ponerla en la frontera" para proteger "la demografía blanca de Estados Unidos". Kirk añadió que la izquierda pretende "traer a los votantes que quiere y le gustan, y disminuir y reducir la demografía blanca en América".

El mismo día, durante una aparición en el Megyn Kelly Show, Tucker Carlson atacó a la Liga Antidifamación (ADL) por criticar sus comentarios sobre el Gran Reemplazo. Carlson insistió en que los demócratas "van a cambiar la composición de la población y a traer gente que vote por ellos".

Los supremacistas blancos lo celebran: "Ahora somos nosotros la corriente hegemónica”.

En los días siguientes al programa de Carlson del 22 de septiembre, algunos supremacistas blancos celebraron la "popularización" de sus puntos de vista, al igual que hicieron cuando Carlson arremetió contra el "genocidio blanco" en abril de 2021.

"Los supremacistas blancos dicen: 'Tenemos que dejar de menospreciarnos. Hace cinco o seis años nadie hablaba de la demografía. Ahora, Tucker Carlson menciona el Gran Reemplazo en su programa"

Varios supremacistas blancos se atribuyeron el mérito y uno de ellos escribió: "Esto nunca habría sucedido si no fuera porque nosotros hemos hecho sonar la campana de alarma". Otro escribió: "Tenemos que dejar de menospreciarnos. Hace cinco o seis años nadie hablaba de la demografía. Ahora, Tucker menciona la teoría del Gran Reemplazo en su programa. Eso es gracias a nosotros".

Otros publicaron declaraciones antisemitas dirigidas contra la Liga Antidifamación (ADL). Entre ellas, afirmaciones de que los judíos están detrás del reemplazo de los blancos y que la ADL está destruyendo Estados Unidos en nombre de “la conspiración globalista”.

En un mensaje de Telegram en el que se mostraban vídeos de los comentarios de Carlson, Kirk y Babin sobre el Gran Reemplazo, Vincent James escribió: "Ahora somos la corriente principal. Nuestro mensaje y visión del mundo son las conclusiones a las que inevitablemente llegarán todos los conservadores del país". James dirige The Red Elephants, una entidad que promueve teorías de la conspiración, creencias antisemitas y mantras de la supremacía blanca.

Brad Griffin, el fundador del sitio web supremacista blanco Occidental Dissent, escribió un artículo en el que afirmaba que las protestas tras el asesinato de George Floyd, la derrota electoral de Donald Trump y el auge del racismo sistemático han creado “una mayor conciencia racial” y que Carlson, Kirk y otros miembros de la derecha "están respondiendo a la ansiedad racial de su audiencia". Griffin terminó diciendo: "Hemos ascendido en el mundo".

"La presentadora Lauren Witzke publicó en Telegram: 'Esto demuestra que los valores de America First están creciendo y no pueden ser ignorados"

El líder supremacista blanco Nick Fuentes expresó optimismo en su canal de Telegram con la tesis de que "Tucker Carlson y Charlie Kirk están impulsando abiertamente la retórica de Groypers y de Nick Fuentes. A este ritmo, Trump podría tener más apoyos en 2024 que en 2016 o 2020".

Lauren Witzke, la fracasada candidata política convertida en copresentadora de TruNews, publicó en Telegram: "Esto demuestra que los valores de America First están creciendo y no pueden ser ignorados. La evolución de Kirk en 2021, junto con su apoyo a la teoría del reemplazo demográfico de Tucker Carlson, demuestran claramente que los valores de America First están ganando fuerza. Mantengámonos así y sigamos dando la batalla".

Warren Balogh, portavoz de la formación supremacista blanca Partido Nacional de la Justicia, escribió en su canal de Telegram: “Lo único que importa es que los argumentos de Carlson sirven para hacer que los temas de debate del WN [nacionalismo blanco] se conviertan en la corriente principal, mientras los despoja completamente de su significado o poder real".

*** Carla Hill es la directora asociada del Centro Sobre Extremismo (COE) de la Liga Antidifamación (ADL).

Sigue los temas que te interesan