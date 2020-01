Las 30 preguntas que Ana Pastor debería hacerle esta noche a José Luis Ábalos en La Sexta

1. Señor Ábalos, ¿qué hacía usted la madrugada del pasado lunes en el avión de negocios de la vicepresidenta de la dictadura socialista venezolana Delcy Rodríguez?

2. ¿Por qué se han dado hasta cinco versiones distintas de lo que ocurrió esa noche, todas ellas incompatibles entre sí?

3. Señor Ábalos, usted ha cambiado su versión de los hechos varias veces. Es decir, ha mentido a los españoles en repetidas ocasiones durante las últimas 72 horas. ¿Por qué deberíamos creer entonces su última versión de los hechos?

4. A la señora Rodríguez se la acusa de graves delitos contra la democracia y los derechos humanos. Por ello tiene prohibido pisar el espacio Schengen, hacer escala o sobrevolar el espacio aéreo europeo. Todas esas prohibiciones han sido quebradas por España. ¿Cómo piensa reparar el Gobierno la confianza rota con sus socios de la UE?

5. ¿Serán las reuniones con altos cargos de dictaduras socialistas una política habitual del nuevo Gobierno de PSOE y Podemos?

6. Usted justificó en un primer momento su presencia en el avión de Delcy Rodríguez diciendo que sólo pretendía verse con su amigo Félix Plasencia, el ministro de Turismo de la dictadura venezolana. ¿Cuándo y en qué circunstancias nace su amistad con un alto cargo de la dictadura de Maduro?

7. ¿Por qué no se reunió con su amigo en la cena conmemorativa celebrada en el Palacio de Cibeles con ocasión de la feria de turismo FITUR, como hizo el Rey?

8. Según fuentes de su propio departamento de prensa, Félix Plasencia ya había sido recibido por usted ese mismo día en el ministerio de Transportes. ¿Por qué quiso volver a verle esa noche, de madrugada?

9. Posteriormente, usted cambió su versión y dijo que subió al avión, a petición del ministro del Interior Marlaska, para impedir que Delcy Rodríguez no pisara territorio español. ¿Es ese uno de sus cometidos habituales como ministro de Transportes? ¿Impedir físicamente que los altos cargos de una dictadura pisen territorio europeo?

10. ¿Recibe usted órdenes habitualmente de Marlaska? ¿Con qué frecuencia?

11. ¿Por qué no se encargaron de ello la Policía Nacional, la Guardia Civil o los comisarios de fronteras del aeropuerto? ¿No era eso tarea, en todo caso, de la Secretaría de Estado de Seguridad?

12. ¿Es habitual que un ministro español acuda en su coche particular a una visita privada en un avión a pie de pista? ¿Pasó usted el control de pasaportes? ¿Quién le permitió circular libremente por las pistas del aeropuerto si usted era en ese momento sólo un ciudadano particular visitando a un amigo?

13. Si era una visita privada, ¿por qué el ministro Marlaska le encargó a usted una misión diplomática de enorme calado político como la de impedir que la vicepresidenta de la dictadura socialista venezolana bajara del avión?

14. Si era una visita privada, ¿cómo sabía el ministro del Interior adonde se dirigía usted?

15. Si el ministro Marlaska sabía que en ese avión viajaba Delcy Rodríguez, ¿por qué no lo sabía usted? Si se enteró usted a medio camino, ¿por qué no anuló de inmediato la visita y dio orden de que se expulsara a Delcy Rodríguez del aeropuerto?

16. Usted ha negado que la vicepresidenta llegara a traspasar el control de pasaportes del aeropuerto. Pero fuentes policiales y del aeropuerto confirman que Delcy Rodríguez sí estuvo en la sala de autoridades del aeropuerto. Es decir que sí salió del avión cuando ella lo deseó. ¿La sala de autoridades del aeropuerto no es territorio español? ¿Y acaso no ha sido explícita la UE cuando dice que la prohibición de pisar territorio europeo se extiende a "escalas y tránsitos"?

17. ¿Cuál es el protocolo aplicable cuando una persona que tiene vetada su entrada en territorio de la UE viola esa prohibición? ¿Debería haber sido detenida esa noche Delcy Rodríguez?

18. El Gobierno de los Estados Unidos ya ha anunciado que pedirá explicaciones al Gobierno español por su comportamiento la madrugada del lunes. ¿Cómo puede afectar este incidente a las relaciones entre España y los Estados Unidos?

19. ¿Existe alguna relación entre su encuentro con Delcy Rodríguez y el incidente a las puertas de la embajada mejicana en La Paz, en Bolivia, en el que se vieron implicados funcionarios y policías españoles?

20. Señor Ábalos, ¿cree usted que los estrechos vínculos existentes entre Podemos y la dictadura venezolana, que según algunas informaciones son incluso financieros, son legítimos en democracia?

21. ¿Lo son los vínculos del expresidente del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero con la dictadura de Maduro?

22. La dictadura venezolana mantiene activos, como mínimo, dos centros de tortura en Caracas, La Tumba y El Helicoide, que utiliza contra sus propios ciudadanos. Ministros de Podemos y el propio vicepresidente del Gobierno han mostrado su apoyo público a la dictadura venezolana, entre otras muchas dictaduras socialistas y comunistas presentes y pasadas. ¿Lo considera correcto?

23. ¿Por qué no ha recibido Pedro Sánchez a Juan Guaidó, legítimo presidente encargado venezolano, como sí han hecho líderes internacionales como Angela Merkel, Boris Johnson, Sebastian Kurz o Emmanuel Macron?

En nuestra reunión con el Presidente de #Francia, @EmmanuelMacron, agradecimos su respaldo determinado a la causa venezolana. #Francia rechazará cualquier fraude electoral y aboga por Libertad, Democracia y elecciones presidenciales libres en Venezuela. #AgendaInternacionalParís https://t.co/RJDlV6Atpk pic.twitter.com/rCZ7XlQ8H8 — Juan Guaidó (@jguaido) January 24, 2020

24. Señor Ábalos, ¿apoya el Gobierno socialista de PSOE y Podemos a la dictadura socialista de Nicolás Maduro o a la oposición democrática venezolana?

25. En la disputa entre Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, ¿a quién apoya usted? ¿A González cuando da su apoyo a Guaidó y a la oposición democrática venezolana, o a Zapatero cuando muestra su apoyo a la dictadura socialista?

Juntos por la Libertad. pic.twitter.com/KXWhecFte0 — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) January 25, 2020

26. Cito sus propias palabras, señor Ábalos: "Yo vine para quedarme y a mí no me echa nadie". ¿Cree usted que esas son las palabras, no ya de un ministro, sino de un demócrata?

27. Si las mentiras de un ministro no son motivo suficiente para que este presente su dimisión, ¿qué hace falta para que usted dimita, señor Ábalos? ¿En qué circunstancias políticas o personales vería usted razonable presentar su dimisión?

28. Su comportamiento, señor Ábalos, ha provocado un conflicto diplomático grave y puesto en duda la lealtad del Gobierno español con la causa de la democracia en Venezuela y en el resto del mundo. ¿Piensa usted pedir perdón a los ciudadanos españoles?

29. El presidente Pedro Sánchez ha dicho que usted ha evitado un conflicto diplomático. ¿Qué conflicto diplomático es el que ha evitado usted, si el avión de Delcy Rodríguez ni siquiera debería haber podido sobrevolar España y no digamos ya aterrizar en uno de sus aeropuertos?

30. ¿Cree usted, en fin, que la conclusión que los españoles deben extraer de este incidente es que usted ha actuado de forma impecable?