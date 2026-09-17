Mientras el Gobierno de Juan Jesús Vivas y la Unión Europea se han puesto manos a la obra para resolver la crisis migratoria en Ceuta, Pedro Sánchez opta por lavarse las suyas, como ha reflejado la engreída imagen transmitida por el presidente del Gobierno este miércoles a la salida del Congreso.

Preguntado por los miles de menores que todavía vagan por las calles de la ciudad autónoma, Sánchez ha respondido con un gesto desabrido: "Eso, a Vivas. Pregúntenle".

No es una reacción improvisada: transparenta una estrategia gubernamental para reeditar la gestión de crisis anteriores. A saber, exculparse descargando la responsabilidad en un tercero.

Se trata de encontrar un nuevo Mazón y de federalizar la emergencia, endosando a las comunidades y ciudades autónomas la carga de la gestión de la emergencia mientras el Estado central se inhibe de la responsabilidad que le corresponde.

Al margen del gesto displicente de Sánchez, es cierto que existe un debate competencial sobre la materia.

La legalidad vigente establece que la tutela, custodia y el alojamiento de los menores extranjeros no acompañados corresponde a la autonomía donde estos se encuentren, en este caso Ceuta.

Pero la competencia exclusiva sobre el control de las fronteras, la identificación de los asaltantes, su traslado a la Península y la ejecución de las devoluciones recae íntegramente sobre el Ministerio del Interior y el Gobierno central.

Ceuta asume la tutela obligada, pero carece de potestad legal y diplomática para expulsarlos.

En este reparto, Vivas ha demostrado la diligencia de la que no ha hecho gala Sánchez.

El Ejecutivo ceutí está trabajando a pleno rendimiento para tratar de cumplir con su parte ante el desborde de sus recursos.

Como informa hoy EL ESPAÑOL, Ceuta avanza para que los menores regresen a Marruecos a través de un grupo de trabajo coordinado por la Unión Europea.

Son tantos los frentes que se le han abierto a Sánchez que la conjunción de los actores implicados no le va a permitir huir de Ceuta. El cerco sobre el presidente se estrecha desde cuatro flancos distintos.

El primero es el político.

La comparecencia de Sánchez en el pleno del Congreso hace unas semanas certificó el abandono hasta de sus propios socios parlamentarios, quedándose el presidente totalmente solo en su defensa absolutoria Marruecos.

El segundo frente es el de la opinión pública, ante una ciudadanía que asiste cada vez más indignada a las maniobras dilatorias y a la incompetencia acreditada de forma tozuda por el Ejecutivo.

El tercer frente es el de la Unión Europea.

El Parlamento Europeo aprueba este jueves una resolución para condenar a Marruecos por su responsabilidad en el asalto fronterizo.

Y, en paralelo, la presidenta de la Comisión ha propuesto este miércoles una nueva legislación europea de emergencia para agilizar las expulsiones ante episodios de guerra híbrida.

El cuarto frente, el legal, se divide en tres flancos.

En primer lugar, avanza la investigación de la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional, que este miércoles ha citado a declarar como testigo a Vivas para esclarecer, entre otras cosas, si el Gobierno ignoró las alertas del CNI sobre la inminencia del asalto.

En segundo lugar, la Audiencia Nacional ha ordenado la suspensión cautelar del campamento para migrantes que el Gobierno pretendía instalar en el puerto de Ceuta, atendiendo a la solicitud del SUP que alertaba del riesgo de paralizar una infraestructura crítica.

Y, en tercer lugar, está el requerimiento que, según ha desvelado este periódico, el Ejecutivo ceutí presentará al Gobierno por la vía administrativa.

Ceuta exigirá a Sánchez que resuelva y ejecute todos los expedientes de expulsión en el plazo de un mes. Si el presidente no responde a este requerimiento, se puede abrir un nuevo frente judicial para el Ejecutivo.

Porque, en ese caso, Ceuta podrá presentar una denuncia contra la inacción del Gobierno en los tribunales, un proceso que podría derivar en responsabilidades penales por omisión.

Y cabe preguntarse cómo va a resolver el Gobierno miles de devoluciones en un mes si no ha sido capaz de ejecutar las expulsiones al cabo de casi cincuenta días.

Como informa EL ESPAÑOL, 47 días después del asalto masivo, Interior ha consumado la primera y única devolución a Marruecos.

El dato es aún más sangrante si se tiene en cuenta que el expulsado ni siquiera es uno de los asaltantes del 30 y el 31 de julio, sino un individuo que ya se encontraba en Ceuta antes de la invasión.

En este contexto de crisis institucional y hostigamiento marroquí, resulta una ingenuidad, cuando no una insensatez mayúscula, la venta de armamento al país vecino.

Navantia ha entregado a la Marina marroquí el buque de combate Moulay Hassan, una corbeta diseñada para la guerra antiaérea y electrónica.

Armar tecnológicamente a Marruecos es una contradicción aún más insensata por cuanto todos los expertos en Defensa coinciden en que la ventaja militar disuasoria de España sobre Rabat reside precisamente en la superioridad de su fuerza aérea y de su marina.

Por mucho que Pedro Sánchez pretenda desentenderse y seguir huyendo de sus responsabilidades para dejar que sean otros quienes las asuman, la verdad que le acosa es más rápida, e inevitablemente le acabará alcanzando.