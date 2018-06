Ciudadanos quiere que en España haya una tarjeta sanitaria única. No diecisiete. Quiere que todos los españoles puedan ser atendidos en cualquier hospital del territorio nacional independientemente de su lugar de residencia; que pueda también obtener los medicamentos necesarios, y que puedan estudiar su historial médico en todos los centros sanitarios del país.

Con la proposición no de ley que este martes presenta en el Pleno del Congreso, Ciudadanos pretende que al igual que si un radar caza a un conductor en una comunidad distinta a la suya la multa le llegará inmediatamente a su domicilio, si un madrileño cae enfermo en Aragón, el médico que le atienda pueda acceder a su historial de forma inmediata.

Tarjetas para turistas e inmigrantes

Actualmente sólo Baleares ofrece todos los datos al resto de comunidades. Cataluña, en cambio, no facilita ninguno. “De los 44 millones de españoles -señalan fuentes del partido de Rivera- tan sólo un 64% está cubierto por la Historia Clínica Resumida”. La formación naranja quiere que se ponga en marcha un gran Big Data que unifique sistemas y permita el acceso absoluto entre las comunidades autónomas. Ciudadanos se queja: “No puede ser que el Gobierno quiera dar tarjetas sanitarias a turistas o inmigrantes sin permiso de residencia y los nacionales no tengan ese derecho garantizado en todo el territorio nacional”.

“No debería pasarle a ningún ciuadadano”

Cuando un español radicado en San Sebastián quiere ir al médico en Madrid durante un par de meses, debe solicitar la condición de desplazado. “Esto no debería pasarle a ningún ciudadano en su país. Buscamos que nadie tenga que ir por ahí con sus informes impresos encima”, narra un portavoz del equipo naranja que ha preparado esta propuesta. “También queremos potenciar la libertad de elección de centros. ¿Cómo es posible que una empresa no sea capaz de facturarse a sí misma independientemente del territorio?”

La medida que propone Ciudadanos debería ser apoyada por todo el arco parlamentario. No es lógico que los ciudadanos españoles estemos maniatados por diecisiete sistemas sanitarios cuando todos proceden del mismo. Con la salud no se debe jugar. Y ahora, con este puzle sanitario que nos rodea, no estamos seguros de ser tratados en todo el territorio español como en nuestra ciudad.