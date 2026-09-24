Tengo algunas soluciones originales para lo del desahucio de Maricarmen

Maricarmen en la ventana de la casa de Retiro durante la entrevista con EL ESPAÑOL el pasado mes de noviembre. Nieves Díaz

1. Llevan ocho años gobernando pero, de alguna forma, han conseguido que el desahucio de Maricarmen se haya convertido en un problema de la oposición. El truco se ha repetido tantas veces que uno esperaría que el PP tuviera ya alguna estrategia para desactivar estas operaciones de propaganda chatarrera destinadas a desviar la atención de lo importante (en este caso la invasión de Ceuta). Pero no. No tienen ni una.

2. Una mujer se ha suicidado después de ser desahuciada. Según explica la prensa del PSOE, la mujer "sufrió problemas de salud mental a raíz del proceso de expulsión de su piso, que compró hace veinte años y que cedió a un banco a cambio de un alquiler social". Pero tranquilos, porque Olga, que así se llamaba la mujer, no vivía en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso, sino en el L'Hospitalet de Llobregat de Salvador Illa, así que a quién le importa.

3. Pedro Sánchez ha pedido un decreto ley que ayude a "solucionar" el problema de la vivienda y casos como el de Maricarmen. ¡Ojalá fuera presidente del Gobierno para poder aprobarlo él mismo!

4. Dice Sánchez también que la culpa de lo de Maricarmen es, claro, del PP. Pero yo he tenido una idea al respecto. Expropiemos todas las viviendas de España que hayan sido pagadas con los beneficios del negocio de la prostitución y entreguemos una de ellas a Maricarmen. A ver si a Sánchez se le ocurre por qué beneficiario a título lucrativo de la explotación de seres humanos podríamos empezar a expropiar.

5. Otra idea. El Gran Wyoming tiene diecinueve inmuebles, muchos de ellos en Madrid, y siempre se ha mostrado muy preocupado por "el problema de la vivienda". No en Cataluña, el País Vasco, o Asturias, donde gobiernan los suyos, pero sí en Madrid, donde gobiernan los otros. Así que si le entregamos una de esas diecinueve viviendas a Maricarmen, todavía le quedarán dieciocho. Dieciocho viviendas, la superioridad moral y el agradecimiento de Maricarmen. ¿A qué está esperando El Gran Buitring?

6. Una idea más. Desalojar una de las decenas de miles de viviendas okupadas actualmente en España por delincuentes, parásitos y oportunistas de todas las calañas y entregársela a Maricarmen. ¿O es que los okupas tienen más derecho a una vivienda ajena que Maricarmen?

Maricarmen, durante la jornada previa a su desahucio. EFE

7. Como decía un tipo en X, Ana Belén, que tiene recursos para ello, no le ha regalado a Maricarmen un piso, y ni siquiera unos cuantos años de alquiler gratis et amore, sino un poema de Alberti recitado frente a las cámaras de televisión. Qué generosidad la suya. Si los poemas pudieran habitarse, Ana Belén sería en sí misma un fondo buitre poético-lírico capaz de alojar a toda la población mundial.

8. Creo que fue un conocido locutor de radio el que dijo, respecto a la ejecución por eutanasia de una chica aquejada de depresión, que "no hay escándalo en que se aplique la ley". Lo mismo se puede decir del desahucio de Maricarmen, ¿no? El positivismo jurídico nunca debería generar escándalo: es lo que hay, es lo que ha decidido el Estado, lo pone en el BOE y frente a eso, a callar y a seguir pagando impuestos. Funciona así, ¿verdad?

9. En algo ha tenido suerte Maricarmen, en cualquier caso: a ella no la han enviado al otro barrio "por su bien". Suerte ha tenido de que "la ley" todavía no haya previsto esa posibilidad.

10. Sira Rego ha dicho "el desahucio puede ser legal, pero no es legítimo". ¡Hombre, amiga, te tomamos la palabra! Vamos a cruzar todos por esa puerta que acabas de abrir. Nos vamos a divertir: empecemos por el Gobierno del que formas parte y el presidente al que rindes pleitesía.

11. No hay Estado de derecho que resista la presión de la pornografía emocional de la izquierda. Si por ellos fuera, los jueces decidirían en función del número de lágrimas vertidas por "el pueblo", que siempre son ellos. A más lágrimas, más razón jurídica. Sin lágrimas, eutanasia y sanseacabó el problema.

12. Lo de protestar por el desahucio frente al "ático de Ayuso" deja claro qué Maricarmen es sólo el ariete que ha utilizado la izquierda española este miércoles contra el PP en general y la presidenta de la Comunidad de Madrid en particular.

13. En España se han entregado durante los últimos ocho años miles de viviendas públicas a personas (vamos a ser políticamente correctos) que llevan menos tiempo en España que Maricarmen y que han contribuido menos a las arcas públicas que ella. Ojalá existiera un sistema que diera prioridad a gente como Maricarmen frente a esas otras personas que tienen mucho menos derecho que ella a una vivienda pública. Podríamos llamarlo "prioridad nacional".

14. "España se echa a la calle para protestar por la vivienda tras el desahucio de Maricarmen en Madrid esta mañana" decían este miércoles en La Sexta. En las imágenes se veía a tres o cuatro docenas de personas en Barcelona. España, ya se ve, es cada vez más pequeña: ayer, en Barcelona, no daba ni para llenar un bar mediano de Malasaña.

15. Isabel Rodríguez, la ministra de vivienda, que apenas tiene competencias en esto de la vivienda, dijo este miércoles sobre el desahucio de Maricarmen: "Ayer, mientras los vecinos intentaban parar el desalojo, Ayuso se fue a ponerle una alfombra roja a los fondos buitres que hoy quieren echarla". Estamos ya tan acostumbrados a los bulos del Gobierno que para qué detenerse en uno más, pero este es de órdago: ni aquí hay ningún fondo buitre ni Ayuso le ha puesto la alfombra roja a nadie. Pequeños inversores particulares y gracias.

16. Lo de la renta antigua y la subrogación vitalicia, que le han permitido a Maricarmen vivir a precios del siglo pasado en un piso de casi cien metros cuadrados en el centro del Madrid del siglo XXI, fue un invento de Francisco Franco. Derogado por cierto por Felipe González. Mucho que masticar ahí.

17. A Maricarmen le debe de haber aconsejado la misma persona que aconsejó a Juana Rivas. Algún día los españoles comprenderán que dejarse pastorear por la izquierda es el camino más directo posible a la ruina personal y profesional. Otra cosa es el rédito, siempre estratosférico, que sacan ellos de tu utilización como tonto útil de la causa del momento.

18. La izquierda española participó, con extraordinaria generosidad, en un crowdfunding para pagarle un bar a Pablo Iglesias. Digo yo que podrían haber hecho otro para pagarle el alquiler a Maricarmen, pero se ve que "son cosas diferentes". Irene Montero, en cualquier caso, estaba allí, en primera fila del desahucio, diciéndole a los policías que ella "es eurodiputada". Joder, tía, enróllate, hipoteca el bar de Pablo y págale una casa a Maricarmen, ¿no?

19. Si el problema son los propietarios del piso en el que vivía Maricarmen, a mí se me ocurre que el PSOE podría haber movido sus contactos en el clan de Los Rochos para pegarles un sustillo y arreglar la situación. No sería la primera vez que lo han hecho.

20. Este miércoles por la noche se manifestaron varios miles de personas (15.000 según la prensa) frente "al ático de Ayuso" para protestar por el desahucio de Maricarmen.

Estoy seguro de que, por pura probabilidad estadística, al menos unos pocos cientos de ellos poseen un piso en propiedad o heredado en algún barrio bien de Madrid. Sólo tienen que alquilárselo a Maricarmen por 500 euros.

Estoy seguro también de que no tardará en aparecer un benefactor. La solución a lo de Maricarmen es cuestión de horas: la izquierda nunca deja tirada a la gente como ella.