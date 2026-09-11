Televisión pública, con gestión privada... para Sánchez

Es de un cinismo mayúsculo que el Gobierno predique sin descanso su apuesta por lo público y, cuando le toca elegir, no se aplique su propia receta.

Ha ocurrido con la entrevista a Pedro Sánchez en Televisión Española.

En lugar de hacerla los profesionales de la cadena, la realizó una productora privada con dos periodistas ajenos a la casa. O sea: servicio público con gestión privada... a la medida de Sánchez.