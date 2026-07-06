Encuentre las diferencias entre una plaga de termitas y el Gobierno

Cuanto más lo pienso más me convenzo a mí mismo: no hay nada más parecido al Gobierno de Pedro Sánchez que una colonia de termitas. Y lo digo basado en tres hechos fácticos:

1) Son capaces de vivir bajo tierra y salir únicamente para devorar la celulosa de la madera. Es decir, los de las cloacas del PSOE.

2) Son capaces de atacar la madera seca y la madera húmeda. Es decir, lo mismo les da hacer negocio valiéndose de su posición privilegiada dentro del sistema, que beneficiarse de empresas privadas.

3) Y, sobre todo, son colonias, estructuradas, jerarquizadas y con unas funciones muy claras para cada uno de sus miembros. Es decir, la definición exacta de una organización criminal.

Sinceramente, tengo tanto que contarles y tantas formas de justificar mi analogía, que esta semana prometo no enrollarme sino simplemente hacer una enumeración, dentro de tres grandes categorías, que deje negro sobre blanco por qué este Gobierno está carcomiendo nuestro Estado democrático.

José Luis Rodríguez Zapater, Laura y Alba Rodriguez Zapatero, junto al esquema del flujo de pagos de la trama EL ESPAÑOL

Ley de nietos y regularizaciones

No tengo ninguna certeza pero tampoco ninguna duda de que, como argumenta Feijóo, Sánchez está desarrollando una "ingeniería social" en su propio beneficio.

Primero. Con la regularización el propio Sánchez afirmó que serían en torno a medio millón los solicitantes y cuando desde Extranjería dijeron que más bien rondarían un millón trescientos mil poco menos que les llamaron locos. Pues bien, al final han sido 1.175.000 los solicitantes.

Segundo. En el momento en que se anuncia la regularización se establece como fecha de corte el 31 de diciembre de 2025. Esto significa que para poder solicitar la regularización se debía residir en nuestro país con anterioridad a tal fecha. Pues bien, la Policía Nacional afirma que hasta 400.000 de esos 1.175.000 solicitantes no residían en España en esa fecha, lo que alimentaría la tesis del efecto llamada y nos quitaría el sambenito de locos a quienes lo advertimos.

Tercero. Sánchez ha convertido a España en campeón europeo de las nacionalizaciones. Desde su primer año completo en Moncloa, hasta 1.343.027 personas han conseguido la nacionalidad española según datos del INE. En contraposición, y tirando de la misma fuente oficial, el último año de Rajoy fueron apenas 67.000 nacionalizaciones. Para afianzar más, podemos afirmar que supone casi el doble que Alemania y casi el triple que en Francia en el mismo período de tiempo.

Cuarto. Como la 'ley de nietos' no puede aplicar a cualquiera, esta misma semana el Gobierno de Guápez ha anunciado que todos los saharauis nacidos antes de 1977 (bajo control español en aquel momento) pueden solicitar la nacionalidad. ¡Y sus hijos también!

Conste que todo lo anterior se hace con la espada de Damocles de la cuestión prejudicial que el Supremo está barajando presentar ante el TJUE por una posible incompatibilidad de la regularización con la legislación comunitaria, lo que podría dar con todo el proceso al traste.

Zapatero

Las termitas son expansivas. La colonia sólo puede sobrevivir con nuevos miembros, con nuevos horizontes para devorar y lo de nuestro querido expresidente Bambi es el epítome absoluto de este modus vivendi.

Ya no es que ZP ejerciera su sospechosa labor de lobista en Bolivia cobrando a través de una empresa peruana para conseguir echar atrás una decisión judicial en contra de sus 'clientes'.

No, es que desde EL ESPAÑOL también hemos revelado que unos empresarios alicantinos relacionados con la mafia rusa tiraron de sus 'servicios' para blanquear dinero en la isla con níquel y cobalto y que nuestro queridísimo expresidente tenía hasta autorización del mismísimo Díaz Canel.

Ahora, la Abogacía del Estado se ha personado en nombre de Hacienda en el caso de las joyas de dudosa procedencia y resulta que Hacienda le investiga a él a su señora Sonsoles y a las niñas góticas de la Casa Blanca por sus declaraciones entre 2021 y 2025.

Así que el nudo se aprieta y nosotros mientras revelamos en exclusiva que Julito, el partner in crime de ZP, se dedicaba a tomar cafés con el comisario de Barajas en su despacho cada vez que pasaba por allí.

Corrupción

Y mientras tanto nos enteramos que los inmuebles de Sabiniano que le tocaban a Begoña en el reparto de la herencia siguen a nombre del difunto.

O conocemos que Juan Carlos Barrabés, el compi yogui de la primera dama, aprovechaba que Sánchez sólo ha nombrado públicamente una empresa en todos sus discursos desde que es presidente -curiosamente la suya- para hacer negocios presumiendo de 'amigos'.

No termina, ni mucho menos, la cosa ahí. Ahora también tenemos a la directora general de la Guardia Civil y al DAO de la Benemérita imputados.

Porque la buena de Belén Gualda no sólo se tomaba "unos cafés" con Leire, sino que mantuvo sus conversaciones con la fontanera del PSOE toda vez que el DAO le pasó varias 'notas de despacho' en las que se daba cuenta de "la existencia de un grupo de personas que estarían orquestando una campaña de desinformación que buscaría desacreditar las investigaciones efectuadas por la UCO".

A estas minucias o menudencias, que Sánchez califica de "casos aislados", no podemos dejar de añadirle que en la lista de morosos que cada año publica Hacienda resulta que en 2025 aparece con fuerza Have Got Time. ¿Se acuerdan? Sí, sí, la empresa que compró el chalecito de Cádiz para Ábalos.

En serio, o España queda limpia de termitas o no quedará España que limpiar.