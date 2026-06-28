Con qué desprecio miró Pedro Sánchez a Patxi López

Patxi López ha convertido el Congreso en el púlpito de un tiralevitas que intenta desesperadamente ganarse el favor del señorito a base de piropear a su parienta.

Si existiese el Manual del Perfecto Pelota, un capítulo debería estar dedicado al noble arte de adorar al santo por la peana.

El buen pelota sabe que es mejor hacer la rosca a alguien próximo al interesado.

En época de Franco, los joyeros dejaban que la mujer del caudillo se llevase de regalo las perlas que tanto le gustaban y que la hicieron merecedora del mote de 'La Collares'. Aquellos pobres desgraciados debían de pensar que el dictador les apuntaba en el debe las dádivas a su señora, y algún día les tendría en cuenta el gesto rumboso, la generosidad, el desapego.