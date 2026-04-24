Angine de Poitrine te recuerdan que sigues siendo humano

¿Qué hace el ser humano cuando las máquinas amenazan con reemplazarle? Derivar hacia lo raro, lo extraño y lo imprevisible. Volverse más "humano" y menos "máquina".

Hace dos meses, un dúo de músicos llamado Angine de Poitrine publicó en YouTube una actuación para el programa de radio americano KEXP.

En los años 80 o 90, Angine de Poitrine habrían sido considerados música de vanguardia.

Si hubieran surgido en esas décadas, sólo unos pocos cafeteros muy cafeteros conocerían su existencia.

Hoy son la sensación del momento y sus vídeos han sido vistos decenas de millones de veces.

Es casi como si millones de personas en todo el mundo hubieran estado esperando "esto", pero sin saber que querían "esto".

Y cuando lo han visto, han enloquecido.

Angine de Poitrine ("angina de pecho" en español) son de Quebec, Canadá. Sus nombres artísticos son Khn y Klek y su música ha sido descrita como "rock microtonal".

El rock microtonal es música rock con ritmos matemáticamente complejos y escalas que usan notas que no existen en la música occidental convencional.

Su guitarra, por ejemplo, es un instrumento fabricado a mano. Tiene doble mástil y trastes añadidos de forma artesana para crear afinaciones microtonales.

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Angine de Poitrine son un espectáculo. Llevan máscaras con narices enormes y túnicas de lunares hechas a mano, y se comunican entre ellos en un idioma completamente inventado, con voces distorsionadas.

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Angine de Poitrine quieren preservar su anonimato, como Daft Punk. Aunque si les buscas, les encontrarás en internet. Porque hoy en día, todo está en internet.

Pero, ¿para qué hacerlo? Parte de su atractivo es, precisamente, ese anonimato. La sensación de que no estás viendo a dos humanos haciendo música convencional, sino a dos alienígenas haciendo música alienígena.

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Angine de Poitrine no hacen música comercial.

Su música es extraña e incómoda, pero al mismo tiempo divertida y extraordinariamente compleja desde el punto de vista técnico.

Los comentarios en YouTube, Reddit e Instagram repiten además una y otra vez una frase muy interesante: “Esto es música anti-IA”.

¿Por qué dice eso la gente?

¿Y qué quiere decir "música anti-IA"?

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Angine de Poitrine no es un caso aislado. Es el símbolo de una reacción cultural que está ocurriendo ahora mismo frente a la inteligencia artificial.

Angine de Poitrine no han hecho ninguna declaración política contra la inteligencia artificial.

Simplemente, crean música que es imposible de predecir, inesperada, con ritmos hipnóticos que se tuercen de forma inesperada y con una puesta en escena que sólo puede salir de la mente de un ser humano.

Y este es el punto clave: "Que sólo puede salir de la mente de un ser humano".

Porque su música, a diferencia de una canción de Taylor Swift, de Coldplay o de Bad Bunny, no la puede replicar una IA.

¿Por qué?

Porque la música de la IA no tiene costuras. Y Angine de Poitrine son todo costuras: máscaras grotescas, idiomas inventados y escalas que desafían el oído occidental.

Bad Bunny. O una IA. Vaya usted a saber. En realidad, da igual. Reuters

En 2026, esta rareza se ha vuelto viral precisamente porque contrasta con algo que ya todos conocemos: la bazofia generada por IA.

En inglés lo llaman AI slop.

Este término, que se popularizó en 2025, describe el contenido generado masivamente por herramientas como Suno, Midjourney o ChatGPT.

Son canciones, imágenes o textos muy correctos, muy pulidos, muy profesionales… pero que carecen de alma, de sorpresa, de imperfecciones humanas.

Es el equivalente digital de la comida rápida: abundante, barata y siempre igual.

Una hamburguesa igual a otras cientos de miles de hamburguesas iguales. Reuters

Los humanos hemos fantaseado durante décadas con una futura guerra a muerte entre la humanidad y las máquinas.

Y nos hemos imaginado a las máquinas que acabarán con nosotros como Terminator o como Matrix.

Súperordenadores inteligentes destructores de civilizaciones.

Pero en realidad, las máquinas no van a necesitar esclavizarnos ni pegar un solo tiro: nos van a derrotar volviéndonos idiotas.

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Frente a esa avalancha, ha surgido una tendencia que algunos llaman “marketing anti-IA” o “estética 100% humana".

La marca de ropa UGG lanzó en marzo de 2026 una campaña en la que subrayaba explícitamente que sus anuncios no usan inteligencia artificial.

Otras marcas, como Aerie, defienden el eslogan "sólo personas reales", sin filtros ni IA. Su imagen de marca es Pamela Anderson, sin maquillaje.

Pamela Anderson en la campaña de Aerie.

Polaroid, iHeartMedia (el mayor grupo de radio de Estados Unidos) con su sello garantizado humano o incluso Equinox en sus campañas de fitness están haciendo lo mismo: presumir de que todos sus productos o sus servicios son artesanales, imperfectos y creados por humanos.

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Y no sólo ocurre en la publicidad.

En las redes sociales ha nacido la “estética sucia” o “anti-IA”.

Se trata de fotos tomadas con un flash cutre, como el que utilizaría alguien que no sabe fotografía; con modelos despeinadas y mal maquilladas; con habitaciones desordenadas; con camas sin hacer; con cocinas por limpiar; con iluminación deficiente.

Lo que antes se retocaba en Instagram para que quedara perfecto ahora se exhibe como prueba de que eso lo ha hecho un ser humano.

Esa imperfección visible se ha convertido en un valor premium. Porque la gente está dispuesta a pagar más por saber que algo fue hecho por manos humanas.

'Estética sucia' en redes sociales.

Esta reacción no es nueva. Es lo mismo que ocurrió en el siglo XIX con la fotografía.

En 1839, Louis Daguerre presentó el daguerrotipo, la primera fotografía.

De repente, cualquier persona podía obtener un retrato hiperrealista en minutos y por mucho menos dinero del que costaba un pintor.

Louis Daguerre.

Muchos artistas temieron que la pintura muriera. Porque ¿quién querría pagar por un retrato pintado a mano si una máquina lo hacía mejor, más rápido y más fiel a la realidad?

La respuesta de los pintores no fue intentar competir con las cámaras fotográficas en realismo.

Hicieron exactamente lo contrario: abandonar el realismo.

Porque el valor de la realidad, de la representación perfecta de la realidad, se había devaluado hasta cero. Ahora, todos podían hacerlo. Sólo necesitaban una cámara.

Y así surgió el impresionismo de Monet, de Renoir o de Degas, que ya no intentaban copiar la realidad con precisión fotográfica, sino capturar la impresión subjetiva de la luz, el movimiento y la emoción del momento.

'Impresión, sol naciente', de Monet.

Luego llegaron el post-impresionismo, el cubismo, el expresionismo, el dadaísmo… todo lo raro, lo abstracto y lo caótico.

Con las vanguardias, los seres humanos quisieron dar pruebas de su existencia biológica. "Mira, somos seres humanos. Existimos. No somos máquinas sin voluntad ni libre albedrío. Somos otra cosa".

Paradójicamente, el arte se volvió más humano cuando dejó de intentar ser una copia perfecta de la realidad. La cámara liberó a la pintura para que pudiera ser arte de verdad: imperfecto, subjetivo, irreproducible por una máquina.

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Hoy hay intelectuales como Steven Pinker que arremeten contra las vanguardias artísticas con el argumento de que ese fue el momento en el que el arte perdió la conexión con el alma humana, con los gustos estándares del ciudadano medio que quiere paisajes con riachuelos, bodegones y escenas costumbristas.

Pero Pinker no ha entendido nada.

Porque derivar hacia lo raro y lo extraño no era una manera de distanciarse de lo humano, sino precisamente lo contrario. Era la reacción humana natural frente a una tecnología que amenazaba con ocupar el lugar del ser humano y convertirlo en prescindible.

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Algo muy parecido sucedió con internet.

Cuando internet se popularizó en los años 90 y 2000 se nos prometió que traería una explosión de creatividad. Cualquiera, en cualquier parte del mundo, podría acceder a cualquier libro, película, canción o idea.

Las diferencias culturales iban a multiplicarse. Teóricamente.

Pero los algoritmos (los de Netflix, TikTok, YouTube, Instagram o Spotify) fueron optimizados para una sola cosa: maximizar el tiempo que pasamos mirando la pantalla.

Y lo que más nos engancha es lo que más se parece a lo que ya nos gustó antes.

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El resultado ha sido una estandarización masiva. Las series de Netflix siguen todas la misma fórmula de tres actos con cliffhanger.

Los vídeos de TikTok repiten las mismas coreografías y audios virales.

Y en diseño gráfico apareció lo que se conoce como Corporate Memphis.

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El Corporate Memphis es un estilo de ilustración que empezó a dominar las campañas de las grandes marcas alrededor de 2017.

Se llama así por una referencia irónica al movimiento de diseño Memphis de los años 80, pero en realidad es lo contrario: figuras humanas genéricas, diversas en apariencia (negros, chinos, árabes, gordos, flacos) pero sin alma.

Son las imágenes usadas por Facebook, Slack, Uber, Dropbox y casi todas las empresas de tecnología punta.

El Corporate Memphis es un diseño limpio, plano, amigable… y completamente intercambiable. Nadie recuerda una campaña concreta porque todas son iguales.

Ilustración del estilo 'Corporate Memphis'.

Así que el acceso masivo a la cultura no multiplicó las diferencias, sino que las diluyó hacia un promedio global que maximiza nuestra adicción a la basura.

Y las empresas dijeron: "queremos saber lo que te gusta para darte lo mismo una y otra vez, sin sorpresas, ni creatividad, ni arte, ni progreso".

Hoy, la inteligencia artificial ha replicado ese mismo mecanismo de internet y lo ha multiplicado.

Porque la IA está entrenada precisamente sobre los datos ya homogéneos de la era anterior.

Así que la IA puede ahora generar infinitas variaciones del promedio estadístico: canciones que suenan “correctas”, imágenes que se ven "profesionales", textos que parecen "bien" escritos… pero que siempre convergen hacia lo genérico.

Hacia el mínimo común denominador.

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Estudios recientes de 2026 demuestran que cuando se deja a la IA generar contenido de forma autónoma y repetida, los resultados convergen rápidamente hacia imágenes, textos y narrativas de stock.

Es decir, cada vez más parecidas entre sí, sin aportar nada nuevo.

Es un bucle de retroalimentación de la mediocridad y lo vulgar: el contenido generado por máquinas inunda internet, los siguientes modelos de la IA se entrenan con ese contenido ya homogéneo, y la estandarización se acelera.

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Y eso es exactamente lo que está provocando la reacción que vemos con Angine de Poitrine y la estética anti-IA.

La parte esperanzadora es que, a diferencia de lo que ocurrió con internet, la IA ha provocado una reacción inmediata y consciente.

La rareza extrema, la imperfección visible y lo artesanal se están convirtiendo en valor añadido.

Angine de Poitrine no es un caso aislado. Es el cartel de una nueva vanguardia.

Como hicieron los pintores del siglo XIX cuando apareció la fotografía, los creadores de hoy están huyendo hacia lo que la máquina no es capaz de replicar: hacia lo impredecible, lo emocionalmente crudo, lo profundamente humano.

Estamos saliendo de las tripas de la máquina y volviendo a lo humano. A lo real. A Dios.

Quizá dentro de unos años miremos atrás y digamos: "Gracias a la IA, el arte volvió a ser interesante de verdad".

Porque la máquina nos ha obligado a recordar qué es lo que sólo un ser humano puede hacer: equivocarse, ser imperfecto, extraño, incomprensible, falible y, sobre todo, irracional. Y, por eso mismo, interesante.

Lo único que no imitará nunca la IA es el libre albedrío.

Es decir, la libertad.

Lo que millones de personas han visto en Angine de Poitrine no es sólo música o espectáculo. Es humanidad en su estado más puro. Y por eso han reaccionado como lo han hecho. Son seres humanos reconociendo a otros seres humanos en un planeta devastado por las máquinas.