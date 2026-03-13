Óscar Puente se esconde, Castilla y León sentencia

Castilla y León será este domingo el tercer patíbulo al que se sube un candidato de Pedro Sánchez en apenas tres meses.

Antes que Carlos Martínez han pasado ya a peor vida Miguel Ángel Gallardo en Extremadura, retirado de la política y a la espera de juicio, y Pilar Alegría en Aragón, preocupada estos días por el puente de Vinaceite. ¡Del glamour de la Moncloa a mojarse en el Aguasvivas turolense!

El PSOE se desangra entre la desmovilización propia y la consolidación del bloque de la derecha, mientras Sánchez silba como si nada de lo que dicen los extremeños, los aragoneses y los castellanoleoneses fuera con él.

Las encuestas dan por hecho que Alfonso Fernández Mañueco volverá a ganar e incluso mejorará su resultado de 2022. El PP y Vox sumarán en torno al 52% del voto, reeditando una nueva mayoría sociológica de derechas que no es coyuntural, sino estructural.

En este paisaje inhóspito para la izquierda, Óscar Puente, tan echao p'alante él en Madrid, ha preferido no ir al matadero en su tierra. ¡Podría haber sometido a juicio su popularidad tras su gestión de la red ferroviaria y de la tragedia de Adamuz, donde, según él, todo lo hizo tan bien!

Ferraz se limita a pasearlo por la campaña con la misión de que se dedique a lo que mejor sabe hacer: la agitación. Con escaso éxito, como se ve.

Mientras, Sánchez sigue a lo suyo, tratando de exprimir sus últimas bazas emocionales: el reciclado "no a la guerra" y el orwelliano "odiómetro" del Ministerio de la Verdad.

Pero igual que las urnas llegan ahora a Castilla y León, llegarán pronto a Andalucía. Y confirmarán que el PSOE no remonta, que el ciclo bajista no se agota.

Los próximos cadáveres políticos del sanchismo serán María Jesús Montero y Óscar López, víctimas de Juanma Moreno y de Isabel Díaz Ayuso.

Y, agazapado, a salvo de la quema, tecleando tuits, Óscar Puente espera heredar algún día las llaves de un PSOE reducido a solar. Él, que es de Valladolid. Tan castellanoleonés.