Pedro Sánchez y Bad Bunny hacen un dúo perfecto

ES NOTICIA:
Prohibición bancos tarjetas crédito
Últimas noticias
Mapa de noticias
Cataclismo electoral Sánchez
Gordo de la Primitiva hoy
Fosa vikinga
Entrevista Figaredo
Sánchez y la defensa de Europa
Barack Obama vida alienígena
Alaska desayuno
Julia Otero periodista
Montero imita a Sánchez
Óscar Díaz ganador Pasapalabra Rosa Rodríguez
Navalny fue asesinado
Jubilados declaración de la Renta
Propietario de 11 pisos
Razón matemática Torre Eiffel indestructible
Ana Milán infancia
Jennifer Garner
Lola Herrera
Modelo coche
Trabajador ferroviario
Laura Madrueño
Quentin Tarantino
Alquileres asequibles
Willy Bárcenas
Nicolas Cage
Imanol Arias
82 años con físico de 30
Robot humano
Nuevo negocio José Elías
Madre Roberto Leal
Manu Sánchez
María Lamela
Sócrates sobre el amor
Pensión jubilados
Agricultor España
Presa fallida
Estatuto de los Trabajadores
Declaración de la Renta
Miles de rascacielos
Tren 800 metros
María Zambrano
Comprar vivienda España
Terraza vecinos
Cerrar puerta edificio
Devolución Renta
Ausencia trabajo
Organizador zapatero Primark
Outlet Jysk
Ayuda 30.000 euros jóvenes
Conductor profesional
Abrigo Decathlon
Subasta Benetton Schumacher
Madre madrileña
Nueva ayuda 2.400 euros
Semanas prestación
Comprar piso a estrenar
Pérdidas borrasca
Expedir tarjetas de crédito
Mueble Carrefour
Abrigo elegante Lidl
Chaqueta Stradivarius
Giuliano, hijo de Simeone
El Atlético de Madrid humilla al Barça
Alcaraz aún vive con sus padres
Presa de Montejaque
Cristina Pedroche
Julián López
Rosa Rodríguez
Casa Violeta Mangriñan
Manu Pascual
Mario Casas
Carmen, abuela de Daniel Illescas
Eva Soriano sobre sus compañeros
IVA autónomos
Fernando Tejero, sobre su infancia
Abraham Mateo, sobre su patrimonio
Jubilación activa
David Bustamante desayuno
Trabajo avisa a los empleados
Bajas laborales
Taylor Lautner
El hijo de Ana Mián
Marta Flich, sobre su dinero
Tom Hollland
Jornada laboral
Punto de recarga eléctrico
Prejubilación 2026
Agricultor con 30 años de experiencia
TVE cancela el cine de la 1
Antonio Orozco
Alquiler turístico
Nuevo reglamento de la UE
Merche pucheros y donuts
Antonio Banderas casa Málaga
Exclusivo restaurante Real Madrid
Paco León infancia años 70
Tiburón blanco de Alicante
Tiene 82 años y un cuerpo de 30 años
Salario arbustos Bad Bunny
Indemnización de 20 días por año
Ayuda de 480 euros
Luis Zahera colegio
Exámenes para conseguir la nacionalidad
Descansos en la jornada laboral
Situación de emergencia
Nuevo negocio de José Elías
Acciones judiciales contra vecinos
Inspección fiscal
Ana Millán
María Hervás
Las hijas de Santiago Segura
Bluper
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso. EFE

Columnas LA CAMPANA

Pedro Sánchez y Bad Bunny hacen un dúo perfecto

Quienes sustentan al Gobierno de Sánchez no sufren ante la evidente incoherencia. Han desterrado de su pensamiento político la necesidad de evitarla, y esto los hace vulnerables a personajes como él.

Publicada

1. Primer nivel de la pirámide

Cuando Robert Hare entrevistaba a psicópatas en prisiones, quedaba invariablemente sorprendido ante sus reacciones cuando eran pillados en una mentira. Sin experimentar la menor vergüenza, se limitaban a modificar su versión con los nuevos hechos descubiertos, y no entendían que la mentira aflorada tuviera que afectar a su credibilidad futura.

Porque el concepto de 'verdad', entendido como la sujeción de una historia a la realidad, a unos hechos comprobables, no es especialmente relevante para el psicópata. Él sustituye la verdad por el relato que mejor se ajusta a sus intereses, y no ve la menor necesidad de que este coincida con la realidad.

Cuando Pedro Sánchez dice (con voz lastimera) que hay que desterrar el insulto de la política, y a continuación (con risa de orate) ridiculiza a Feijóo en un mitin, muestra un comportamiento bastante similar. Sus ejemplos son innumerables.

2. Segundo nivel de la pirámide

El de Diego Rubio y los gurús de la comunicación, spin doctors y propagandistas diversos que creen haber descubierto que un mundo basado en reglas sólo funciona en determinada condiciones de presión y temperatura, que no son las actuales.

Confunden su total amoralidad con maquiavelismo, y esto los hace peligrosos.

Y se creen muy listos al comprobar que librarse de todo escrúpulo hace que avancen más rápido, y esto los hace insufribles.

Piensan, aunque no lo digan a las claras, que las democracias liberales, con su alternancia, sus derechos, y sus pesos y contrapesos, están obsoletas, y ahora es el momento de los hombres fuertes que no se dejan constreñir por minucias como el Estado de derecho.

Por eso (esto tampoco lo dicen) contemplan con envidia a Trump y a Bukele, que han sabido adaptarse mejor a las nuevas circunstancias y triunfan. Son los que ahora aconsejan a Sánchez, cuando España se enfrenta a una profunda crisis de servicios e infraestructuras, que lo verdaderamente prioritario es presentarse como paladín contra los "tecnoligarcas".

3. Tercer nivel de la pirámide

Lo forman los esclavos de lujo: ministros, diputados, cargos orgánicos e institucionales del partido. Este nivel carece por completo de relevancia, porque todos ellos irán donde se les mande, o irán a la calle, donde no saben hacer nada útil.

4. Cuarto nivel de la pirámide

Todos creemos que, cuando le recordamos a cierta izquierda feminista su silencio ante las revueltas contra la teocracia de los ayatolás, estamos poniéndoles frente a una contradicción insalvable, que no pueden dejar de ver y que, suponemos, debería moverlos a la reflexión.

El filósofo Peter Boghossian nos saca del error. No penséis, nos dice, que esto es un "te pillé", porque a ellos les da exactamente igual.

No ven esa necesidad de coherencia, que han perdido a través de sucesivos ajustes de disonancia.

Ellos dicen defender a las mujeres occidentales frente a un patriarcado que no existe, y callan ante las mujeres iraníes que se enfrentan a uno muy real, pero no ven la menor necesidad de relacionar una cosa con la otra.

Esto les vendrá muy bien en el futuro, cuando estos campeones de la lucha feminista tengan que adular al electorado musulmán, algo que harán sin dudarlo.

Sánchez y el PSOE se abrazan a Bad Bunny y arremeten contra Ayuso por dar una medalla a EEUU: Más amor y menos odio

Pero, en todo caso, no sufren ante la evidente incoherencia. Han desterrado de su pensamiento político la necesidad de evitarla, y esto los hace vulnerables a personajes como el del primer nivel.

Estos son, me temo, los niveles que sustentan al actual Gobierno, y explican que nuestra situación es muy delicada. Porque en ninguno de ellos existe la menor oposición a la erosión de las instituciones, a la destrucción del Estado de derecho o al envenenamiento de la convivencia.

La paradoja está en que, a pesar de que la inconsistencia domina en todos los niveles, la pirámide es muy estable y no se va a caer por sí sola.

Por eso, es prioritario desalojar a este Gobierno cuanto antes.

Y por eso los gritos ante el avance de la extrema derecha son ridículos: ahora mismo, sólo una coalición entre el Partido Popular y Vox puede lograrlo. 

Mientras tanto, dejemos que Sánchez dispute a Bad Bunny su protagonismo en la lucha contra el fascismo. Son igual de insustanciales, e incluso podrían hacer un dúo.

Más en Columnas