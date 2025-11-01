Por fin, una luz para los saharauis

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Lotería Nacional, en directo
Comprobar Cuponazo ONCE
Sánchez sale airoso del Senado
Relevo Carlos Mazón
"Testaferro" José Luis Moreno
Carlos III y su hermano Andrés
Foto inédita Sánchez y Koldo
Propietario 16 pisos
Limpiadora portales
Técnico electrodomésticos
Perros veganos
Póliza decesos
Hotel lujo gatos
Taxista propina
Vivienda okupada
Marta vuelve al pueblo
Mujer contra su pensión
Funcionario prisiones
Albañil Bolivia
Consultor economía
Madre supermercado
Pantalón Zara
Vestido Lidl
Ana Mena mantenerse joven
Agentes de seguro
Vive en Sevilla y trabaja en Barcelona
Comparte piso con más de 40 años
Jorge, dueño de una empresa de huevos
Esther, invidente de 46 años
Deducción de las comidas de empresa
Un pensionista sobre la vivienda
Dani, consultor financiero
Verónica, ingeniera, sobre la falta de trabajadores
Abrigo elegante en Lefties
Exención 50% venta inmueble
Sueldo trabajadora Shein
Compra casa okupada
Precio tarta de queso
Sueldos albañiles
Mario, un joven español en Australia
Javi, hostelero
Fontanero autónomo
Julen Bollaín, economista
Afectado por la dana
Josep Nadal, organizador de bodas
Joven escocés en España
Madre de 10 hijos
Sergio Ramos ayuno y churros
Rosalía
Cambios en las pensiones
Patrimonio Bill Gates
Directivo de una lavandería
Emilio Duró, empresario español
Falta de trabajadores jóvenes
Oficio mejor pagado en España
María Martínez, financiera
Hostelero, sobre el horario de invierno
Juan del Val y Nuria Roca tareas casa
Madre de bebés reborn
Alquiler en zonas afectadas por la dana
Dani Martín patrimonio
Aval 3 hijos para alquiler
Carpintero colombiano en España
Profesor español en Vietnam
Un joven español en Alemania
Facturación dueña cafetería
Viviendas embargadas a la venta
Comparte piso con 8 personas a los 47 años
Cuándo se cobra el paro
Ahorro viaje en pareja
Horóscopo 29 de octubre
José Elias y su primera novia
Española en Australia
Alquiler de furgonetas de segunda mano
Nuevos competidores para Amazon
Falta de obreros
Precio de la vivienda
Las mejores hipotecas
Experta en finanzas
Albañil español en Suiza
Dueño empresa de quesos
Precios supermercado EE.UU.
Pareja compra su primer piso
Ahorro en parejas
Florencio Ramos herencia
Joven y la crisis de vivienda
Camarero de 74 años
Deuda Hacienda
José Elías advierte a los empresarios
Joan Clos y el problema del alquiler
Fontanero 30 años experiencia
Campo de refugiados saharauis de Smara, en Tinduf.

Campo de refugiados saharauis de Smara, en Tinduf. Reuters

Columnas

Por fin, una luz para los saharauis

La resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas supone un antes y un después para este pueblo, que lleva medio siglo dividido y olvidado. 

Por historia, por geografía y por afinidad humana, España no puede permanecer al margen. Nuestra experiencia autonómica puede inspirar un modelo saharaui de autogobierno dentro de la soberanía marroquí.

José Bono
Publicada
Actualizada

Por primera vez en décadas, una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acaba de ofrecer una salida realista al prolongado conflicto del Sáhara Occidental.

Al reconocer que la propuesta marroquí de autonomía —presentada en 2007— constituye la base más seria, creíble y duradera para una solución política, la ONU ha dado un paso decisivo.

Se trata, como ha señalado el rey Mohamed VI, de un antes y un después, no solo en el lenguaje diplomático, sino en la esperanza de un pueblo que lleva medio siglo dividido y olvidado.

Durante cinco décadas, los saharauis han vivido entre su tierra y el exilio: unos, integrados en el desarrollo del Reino de Marruecos; otros, en los campamentos de Tinduf, en Argelia, sometidos a la dureza del desierto, a la dependencia y al silencio internacional.

El Sáhara se ha convertido demasiadas veces en una bandera política, pero rara vez en una causa verdaderamente escuchada. Las resoluciones se han multiplicado durante mucho tiempo, pero la vida de los saharauis apenas ha cambiado.

Mujeres marroquíes celebran el respaldo de la ONU al plan de autonomía saharaui.

Mujeres marroquíes celebran el respaldo de la ONU al plan de autonomía saharaui. EFE

Al margen de las cuestiones relativas a la soberanía, lo más importante es acabar con el sufrimiento de los saharauis. La mayor parte de los refugiados saharauis necesitan la ayuda humanitaria para sobrevivir.

Según un informe de ACNUR de abril de 2020 y un segundo informe de la Comisión Europea elaborado en 2007, el 7,6 % de los saharauis padece desnutrición aguda, el 28 % tiene retraso en el crecimiento y el 50 % de los niños sufren anemia.

En las mujeres en edad reproductiva, la anemia asciende al 52% y solo el 1% de los refugiados logra acceder a la universidad.

Las generaciones se suceden entre la pobreza, la falta de oportunidades y la separación familiar. No hay victoria más noble que la que devuelve la esperanza a quienes la perdieron.

El referéndum prometido hace treinta años se ha mostrado inviable. La realidad y el tiempo han impuesto otra lógica: la del diálogo, el compromiso y el sentido común.

El Consejo de Seguridad lo ha reconocido con claridad: no hay paz sin negociación ni justicia sin soluciones realistas. En este contexto, la vía de la autonomía emerge como la única capaz de ofrecer estabilidad, dignidad y futuro.

Más soluciones y menos resoluciones: esa debe ser la consigna.

El esfuerzo de Marruecos en desarrollar el Sáhara es visible y es justo reconocerlo. En mis visitas a la región he podido comprobarlo: ciudades como Laayoune o Dakhla cuentan hoy con infraestructuras modernas, universidades, puertos y una vida económica vibrante.

Son polos de progreso que dan contenido real a la propuesta de autonomía, demostrando que no se trata de una promesa retórica, sino de un proyecto ya en marcha.

El plan marroquí de autonomía prevé un amplio autogobierno para los saharauis: elección de su propio parlamento y presidente, gestión de sus recursos naturales y competencias en educación, sanidad, vivienda, empleo o cultura.

En España conocemos bien lo que significa la autonomía: autogobierno, libertad y singularidades dentro de una soberanía compartida.

En España conocemos bien lo que significa la autonomía: autogobierno, libertad y singularidades. Lo que Marruecos propone hoy para el Sáhara tiene esa misma lógica integradora.

Durante años, nuestro modelo ha demostrado que descentralizar el poder ha sido útil para mejorar la vida de los españoles. Lo que Marruecos propone hoy para el Sáhara tiene esa misma lógica integradora.

Esta resolución aprobada ayer, coloca a España ante una responsabilidad moral y política. Por historia, por geografía y por afinidad humana, no podemos permanecer al margen.

Nuestra experiencia autonómica puede inspirar un modelo saharaui de autogobierno dentro de la soberanía marroquí. No se trata de elegir entre independencia o sumisión, sino entre una situación de bloqueo permanente o el inicio de una vida digna para cientos de miles de personas; entre división o reconciliación.

No hay países modélicos al 100%, pero España y la comunidad internacional tienen en Marruecos un país estable, con gobiernos que surgen de las urnas.

Marruecos es el país más progresista y moderno del mundo árabe alejado de radicalismos yihadistas. De entre los 22 países que integran la Liga Árabe, España tiene al mejor de todos ellos como vecino. Quien niegue la afirmación, quizá debería señalar otro candidato. 

Cuando surgió lo que se llamó “primavera árabe”, algunos países que están en la memoria de todos llamaron a la policía o al ejército; en Marruecos se llamó a las urnas para adoptar una nueva Constitución.

Es además un socio fundamental para Europa, y en especial para España en materia de seguridad, comercio y migración. Ambos países nos necesitamos: compartimos fronteras, historia e intereses. Nuestra prosperidad y estabilidad están unidas.

La resolución de la ONU abre una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Ahora corresponde a las partes —Marruecos, el Frente Polisario y los representantes saharauis— cruzarla con buena fe.

España y Europa deben acompañar ese proceso con responsabilidad y compromiso, conscientes de que la estabilidad regional y el progreso del Magreb dependen en gran medida de una solución definitiva a este conflicto prolongado.

Una mujer sostiene la bandera de Marruecos en Casablanca.

Una mujer sostiene la bandera de Marruecos en Casablanca. Reuters

En este sentido, es justo destacar el gesto del Rey Mohammed VI, en su discurso de ayer, quien, con una visión de estadista y una diplomacia de altura, tendió la mano al presidente argelino en un llamamiento fraternal para abrir una nueva etapa de entendimiento entre ambos países.

Ese acto, profundamente simbólico, demuestra la clase y la madurez de la diplomacia real marroquí: una diplomacia que no se basa en la confrontación, sino en el diálogo, la cooperación y la construcción de un futuro común.

Marruecos ha demostrado con hechos —y no solo con palabras— su compromiso con la paz y el desarrollo, no solo en el Sáhara, sino en toda la región. Es hora de que todos los actores respondan con la misma buena fe y sentido histórico.

La autonomía propuesta por Marruecos, ahora respaldada con fuerza por Naciones Unidas, no es un simple gesto diplomático: es una oportunidad histórica para reconciliar a un pueblo y estabilizar una región clave para la paz del Magreb y del sur de Europa.

Los saharauis no necesitan más discursos ni más promesas. Necesitan, de una vez por todas, una vida en paz, con derechos y esperanza.

*** José Bono fue presidente del Congreso de los Diputados, ministro de Defensa y presidente de Castilla-La Mancha.

Más en Columnas