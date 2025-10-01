No dar la cara es de cobardes, aunque te llames Begoña Gómez

No hay cobardía mayor que quedarse agazapado cuando pronuncian tu nombre en una sala donde estás acusado de delitos tan graves, como si se pudieran esquivar la deshonra y la justicia.

Hay sitios donde uno debe personarse, sin excusas. En una cita, en un duelo, en tu propio funeral.

Hay lugares donde uno no manda a su abogado y se esconde, como no se esconde en la noche de bodas. Hay días para los que uno se levanta, se afeita, se viste por los pies y lo encara sin aspavientos, sin lloriqueos, sin excusas, se llame Begoña Gómez o Perico Fernández.

Cuando a uno le sientan en el banquillo acusado de malversación, tráfico de influencias y otros tres delitos más, no puede decir que desconocía la ley, que fue un error, que lo hizo, pero no iba en serio.