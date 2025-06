Leire, querida: si tú eres periodista, yo soy fontanera del PSOE

Podría perfectamente participar en la próxima edición de Masterchef Celebrity o de La isla de las tentaciones. Tiene ese rollo.

Se declara ciudadana libre y dice que no la van a intimidar.

Está tranquila Leire Díez. Y lo peor es que es creíble. Parece que, efectivamente, duerme como un bebé por las noches. Eso es lo que produce auténtico terror.

Leire Díez, la fontanera del PSOE de la que Ferraz "no sabe nada".

Ha convocado a los medios y los medios han acudido. Ha empezado puntual y ha dicho “muchas gracias por la asistencia a esta comparecencia”. Ea, valiente. Los periodistas de este país deberíamos dejar de acudir en masa a ruedas de prensa en las que no se admiten preguntas.

Porque Leire Díez ha ido, literalmente, a hablar de su libro.

Y se lo hemos permitido.

Nos ha citado artículos de la Constitución como una profesora de Educación para la Ciudadanía. “De mi trabajo he dado explicaciones ayer en el PSOE”, ha dicho, después de asegurar que no ha realizado su trabajo en representación de nadie.

Olé, viva el periodismo libre e independiente.

Ha reivindicado que se puede ser socialista y periodista, pero ha revelado que ha solicitado su baja voluntaria del PSOE.

Y, por si nos interesara, nos ha dicho que no es cobarde. Ah, pues menos mal.

Es confusa, Leire. Juega al juego de la distracción. A contestar a las preguntas que nadie ha hecho para no responder a lo que verdaderamente se pregunta todo el mundo.

“No voy a renunciar a mis convicciones”.

Ya, Leire. Pero ¿por qué circulan esos audios tuyos sobre el comisario Balas? ¿Y por qué ofrece una periodista de investigación tratos con la Fiscalía?

Explícalo. Tan complicado no es.

Mi momento preferido ha sido cuando ha dicho que su investigación incluye escándalos del PSOE. Pero que sobre esos ha escrito sin entusiasmo, no nos vayamos a creer. Lo ha dicho con tono de confesión. Como esperando que le impusiéramos una penitencia leve para la absolución de sus pecados.

Lo cierto es que Leire Díez es el producto de una macroestructura estética y moral, la del sanchismo. La de la falta de decoro, ya no sólo para actuar, sino para mentir sin que a uno se le mueva un pelo de la cabeza. La de tratar a los ciudadanos como estúpidos.

La de atrincherarse ondeando una bandera como mártir de una causa cualquiera.

El periodismo es la bandera de Leire, como el neoliberalismo fue la de Errejón o la lucha contra la máquina del fango, la de Pedro Sánchez.

¿Se va a permitir que Leire Díez ondee esa bandera?

¿Dónde están las asociaciones y sindicatos de periodistas marchando indignados para afirmar lo evidente?

Que esta mujer no es periodista. Que los periodistas no crean tramas: las descubren. Que el periodismo no suele boicotear a quien investiga la corrupción.

De hecho, al periodismo le suele gustar ser el que encabeza esas investigaciones.

Así que perdona la suspicacia, pero este rollo de Kapuscinski made me do it no cuela, Leire.