El inventor del fascismo de hoy y de siempre, según tu tía Carmen

Nunca pensé que, por culpa de la tía Carmen, a la que no conocí, iba a acabar escribiendo poseído por una "demencia afrodisiaca". Fui a la caseta de Miguel, en la Cuesta de Moyano, a ver unos libros viejos rescatados de la biblioteca de no sé qué ministro franquista. Como suele pasar en estos casos, las cosas más bonitas no me las podía comprar; y las cosas que me podía comprar eran infumables.

Pero había un libro, encuadernado en piel, de un aspecto muy como el de los que ponen para decorar en los restaurantes vintage, que me llamó la atención. Unas cuantas obras de teatro de Gabriele D'Annunzio, del que había escuchado un montón de historias delirantes y del que no había leído nada hasta entonces. Lo abrí por la primera página y ahí estaba el nombre de esa tía abuela Carmen a la que no conocí. Y lo más importante, una fecha: lo compró en diciembre de 1936.

Comencé a leer las cosas de D’Annunzio, ídolo de Mussolini y precursor del fascismo, haciendo un experimento: imaginarme con la misma edad que ahora, treinta años, los que tenía la tía Carmen, en plena guerra, conociendo esas ideas inflamables, ¡y muy seductoras!, como si no supiera nada, como si no supiera que el fascismo fue limpieza étnica, secuestro de medios de comunicación, asesinatos a tutiplén y el largo listado de etcéteras que cualquier persona con sentido común hoy asume y conoce.