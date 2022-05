A Juan Espadas se le está poniendo cara de Ángel Gabilondo.

Miércoles, 25. 19:20 horas. Suena el teléfono.

- Tenemos un plan.

(Al otro lado, mi garganta profunda en Moncloa. Convengamos en llamarle Iván. Se le nota complacido).

- ¡Cuánto tiempo! Hace tres semanas que no sé nada de ti. No has contestado mis mensajes. ¿Tenías miedo a Pegasus?

- Bah. Chorradas. Ese asunto es una tormenta en un vaso de agua. Aquí paz, y después esperanza.

(A Iván le encanta mostrarse ingenioso a todas horas. Se refiere al relevo de Paz Esteban al frente del CNI por Esperanza Casteleiro. Por si no he captado la gracia, suelta una risotada cómplice).

- ¿Un plan? —reconduzco la conversación.

- Sí. Andalucía está perdida, pero aún podemos salvar España.

(Iván me explica entonces que Espadas "no sube ni con helio". Que está estancado. Que Juanma Moreno arrasa. Que tienen encuestas que dicen que el líder del PP andaluz sacaría hoy más escaños que toda la izquierda junta. Pero que han encontrado la forma de frenarlo).

- ¡Vox! La solución es Vox.

(Le confieso que me ha descolocado y se viene arriba).

- ¿Quién crees que ha montado la polémica por el empadronamiento de Molona? [Así es como llama a Macarena Olona]. Que es un fraude, ¿eh?, que en su vida ha vivido esta en Salobreña. ¿Y has visto esta mañana a la Vice? [Se refiere a Nadia Calviño]

- Me ha extrañado mucho que vinculara a Vox con la matanza de niños en Texas. Si me dijeras María Jesús Montero... ¿pero Calviño?

- Lo llevaba preparado. Mira, aquí de lo que se trata ahora es de que Vox crezca en las andaluzas. A nosotros ya no nos va a quitar votos, pero sí puede arañarle al PP, reducir su mayoría y hacerse imprescindible. Si metemos a Molona de vicepresidenta de la Junta se multiplican nuestra posibilidades en las generales.

- ¿Y la baza de la corrupción? La habéis traído otra vez al debate.

- Al Gallego [Alberto Núñez Feijóo] esas portadas de la Cospedal y Villarejo que saca El País le resbalan. Sólo sirven para ratificar a los convencidos.

- ¿Entonces?

- Vox. Las hostias a Juan Carlos, la Amargada [Irene Montero] celebrando el indulto de la madre de Infancia Libre como si hubiera ganado la Champions... Eso nos viene bien ahora.

- ¿Y Espadas?

- Control de daños. Hay que sacrificar la pieza menor para salvar la mayor. Juan es un buen tío, pero ha tenido mala suerte. Por si fuera poco, ahora hemos tenido que pactar con Esquerra lo de la inmersión lingüística. Eso en Andalucía no se lo tragan ni con rebujito.

- ¿Y si sale mal?

- Siempre hay un riesgo. Pero de la otra forma el Jefe [Pedro Sánchez] está muerto. Mucha gente le tiene pánico a Pecholobo [Santiago Abascal]. Y Andalucía no es Castilla y León, ¿eh? Con Vox gobernando en Andalucía ya te digo yo que va a haber sarao y que en 2023 hay mucho partido que jugar.

