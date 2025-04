El 'Wake Up, Spain!' más impactante e importante hasta la fecha nos ha dejado una estela de momentos y reflexiones memorables, pero la frase de la semana la pronunció la analista del Instituto Elcano Mira Milosevich: “España y Europa ya están despiertas, lo que necesitan es levantarse de la cama”.

O lo que es lo mismo, si no hacemos lo que tenemos que hacer, no es porque tengamos los ojos cerrados. No es porque no seamos conscientes. Es porque nos da pereza o nos resulta incómodo.

Esos "diez minutitos más" durante los que nos agarramos al lecho sin que se nos despeguen las sábanas, son los meses o más bien años, a veces décadas, que arrastran nuestras instituciones entre el diagnóstico y la ejecución.