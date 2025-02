Pocas semanas como esta se ha deteriorado tanto el valor de la palabra de los políticos. Empezando naturalmente por la del presidente del Gobierno, que no es que cotizara al alza precisamente.

Sánchez dijo hasta el lunes por la noche que no trocearía el decreto ómnibus porque -incomprensiblemente- las 80 medidas formaban parte de un "todo" que denominaba "escudo social". También dijo que descartaba tramitar y debatir la proposición de Junts instándole a presentar una cuestión de confianza.

Sin embargo, el martes por la mañana bastó retrasar unas horas el Consejo de Ministros para que, tras una negociación exprés con Puigdemont, el ómnibus se convirtiera en un minibús de tan sólo 32 asientos, aprobado de nuevo por decreto.

Y para que, por el mismo arte de birlibirloque, el planteamiento de la cuestión de confianza consiguiera la luz verde con el redundante matiz de que lo único que se requiriera al presidente fuera que, dentro de sus atribuciones constitucionales, la "considerara".

Ambas nuevas concesiones de Sánchez indican que, así como tratando con el PP lleva ya una década amartillado en el "no es no", cuando negocia con los nacionalistas cada negativa de hoy empieza a ser, no ya un sólido indicio de que cambiará de opinión, sino el propio preámbulo ritual de la rendición de mañana. El catálogo comenzó con los indultos y nos aboca ya rumbo a la inmigración.

Tampoco ha sorprendido a nadie la celeridad de Puigdemont para bajarse de la parra a la que se había encaramado de un salto. ¿Cómo se puede llegar tan fácilmente a un acuerdo con alguien a quien, a través de la portavoz Miriam Nogueras, se ha descalificado seis días antes como "trilero", "pirata", "mentiroso", "chantajista" o "prepotente"?