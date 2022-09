El gran historiador Max Hastings ha escrito en el Times sin segundas intenciones que Isabel II decidió morir en Balmoral, su residencia favorita, el lugar en el que se sentía más ella, “with loving servants and beloved animals”. Ningún inglés habrá siquiera arqueado las cejas al leerlo, pues tan de todos es sabido que sus criados, servidores y sirvientes amaban a la Reina como que la Reina amaba a sus perros, caballos y ciervos.

Carlos III e Isabel II. Javier Muñoz

A mí me ha recordado, sin embargo, la sorpresa que me produjo la advertencia que recibí en 1988, antes de una recepción oficial con motivo de su visita a España: ninguno de los invitados podíamos darle la mano o hablar con la Reina, a menos que ella se dirigiera a nosotros. Tampoco podíamos darle la espalda en ningún momento. Como si fuera una divinidad. Así se comportó: estuvo allí, agarrada a su bolsito pero no hizo nada, ni dijo nada, discurso oficial aparte.

Su conducta no podía contrastar más con la campechanía con que Juan Carlos I trataba a los periodistas, fomentando los corrillos en las recepciones y convocándonos a algunos a la Zarzuela para comentar la actualidad política. Sin, por supuesto, dejar de incluir referencias maliciosas sobre algunos de sus protagonistas.

[Isabel II y la ‘maldición del cuarto de siglo’: una reina cada vez más humana, sin querer serlo]