Pedro Sánchez ha descartado solemnemente un Gobierno en el que haya ministros del PSOE y del PP. Pero, ¿se puede comprometer a que no seguirá en la Moncloa gracias a la abstención del PP?

La pregunta le fue formulada este sábado por la noche en una entrevista en La Sexta, pero para ella Sánchez ya no tiene una respuesta tajante ni solemne. "Pero vamos a ver, es como negar la legitimidad que puedan tener los escaños de distintas formaciones políticas", respondió Sánchez. "Recuerdo que el PP, precisamente, no reconocía la legitimidad de fuerzas en este caso catalanas", ha dicho sobre la investidura fallida o acaso la moción de censura, en la que él fue elegido con los votos de Unidas Podemos, el PNV, ERC, Junts per Catalunya y Bildu.