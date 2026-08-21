Milena Busquets: "Puedo ser muy esnob, pero nada clasista: me gusta la gente guapa, la gente de la cultura es la más aburrida"

Puedo ser muy esnob: La gente de la cultura es la más aburrida | Milena Busquets en 'UHCL'

"Parece que decir que eres de clase trabajadora te convierte en buena persona: qué tontería es esa". "No me enamoro de escritores, no me interesan: me gustan los hombres deportistas, muy físicos". "No sueño con un Birkin porque lo relaciono con la idiotez".

Cuaderno de bitácora (una conversación también es un viaje)

12/06/2026

Milena Busquets. Hoy estuve nerviosa por recibirla. La admiro, así que quise gustarle. Soy pueril. Si no le gusto a una de mis escritoras favoritas nada irá bien: no escribiré nada interesante este verano o aún peor, no besaré a nadie interesante este verano. Padezco de pensamiento mágico.

Intenté ponerme guapa, como si eso sirviese para aplacar algo. En realidad funciona al revés: el ritual ensancha la expectativa y después, si el baile se da bien, la experiencia.

Lo de que me maqueé concienzudamente se lo diré en un momento de la conversación porque ella se presta a la coquetería, al tintineo suave y grato de un cortejo que es con la vida, con los veranos, con las amigas, con los hombres, con las charlas, con los libros, con los perfumes y las texturas y las intuiciones.

Digamos que, citando aquel título precioso de Felipe Benítez Reyes, Milena Busquets es la novia del mundo.

Milena y yo, unas chicas expresivas. Tomás Berrio.

Es anárquica, es magnética, es espléndida. Es inteligente, caprichosa y bella. Tiene una alegría misteriosa, una alegría de puro juego. Me la imagino haciendo muchas trastadas encantadoras, de niña y de adulta.

Cuando Milena escribe, suena la música. Los zapatos son magníficos y no duelen.

Se recoge el cabello con los dedos, de cualquier manera. O quizás de una manera muy concreta, que es de manera libre. Me cuenta que le molestaba que un novio que tuvo la peinara. Me cuenta luego que otro chico intentaba servirle un carpaccio de salmón en el plato y que eso también lo detestó. Todo tiene que ver con el disciplinamiento, le digo, y ella asiente. Eso es lo que realmente le molesta: que la intenten meter en cintura. Siento que Milena es una enorme y luminosa desobediencia.

Intuyo que los santos que más nos interesan son los excomulgados.

Publicó hace poco Mujeres elegantes (Lumen), un libro fresco, dulce y ácido (como un cóctel veraniego) donde habla de cosas importantes, un poco como en esta charla en la que por fin nos encontramos entre el ruido y la furia de la ciudad de interior mientras soñamos su costa y la mía, su Cadaqués y mi Málaga.

Como te lo cuento. Tomás Berrio.

Hablamos de la diferencia entre ser elegante y ser sexy. Hablamos del misterio. Hablamos de Mary Poppins y de Marta Ortega. Hablamos de escribir un libro juntas que se llame “Los días que no pude entrar en Prada”.

Hablamos de que decir “qué loco estás” es lo contrario a decir “qué aburrido eres”, hablamos de que el amor es la versión heavy metal de la amistad, hablamos del horror de reivindicar la pobreza, que es el idéntico horror a reivindicar la riqueza. Hablamos de la estupidez, que a veces se parece a ansiar un Birkin y otras veces a creer que basta con decir que se es de clase trabajadora para ser buena persona.

Milena sabe cosas. Cosas esenciales para la danza de la vida.

Me dice que un hombre te ve o no te ve, que le gustas o no le gustas, que esto no es un supermercado, que no hay que intentarlo demasiado, que no hay que convencer a nadie de nada, que en cinco minutos cualquiera tiene dentro de sí el germen de lo que va a ser su encuentro con la persona que acaba de conocer y que el otro sólo puede hacer algo limitado al respecto. La seducción sólo actúa dentro de un marco, digamos.

Encantada escuchando a Milena Busquets. Tomás Berrio.

“Hay cosas que sirven cero: suplicar, fingir que eres quien no eres, insistir… cuando te pasa en el otro sentido, cuando te pasa a ti, es irritante. Quieres matar al tío. O a la tía”, sostiene. Pues sí.

Me dice que es muy contraria a los amores imposibles, que le interesan más los reales.

Me dice que a veces te gusta un fresco y un caradura y sabes que te va a divertir un tiempo, y que así está bien, que no deberías empeñarte en convertirle en un señor serio y responsable que va a cuidar de ti para siempre.

Me dice que no le interesan nada los escritores, sino los hombres deportistas, muy físicos.

Milena Busquets. Tomás Berrio.

Yo adoro leer a Milena y ahora adoro conocerla y que me diga que tengo las manitas muy pequeñas y que qué bien que no nos pintamos las uñas ninguna de las dos: me siento vista. O sea: entiendo también cómo se siente el mundo cuando es visto por Milena.

El mundo es transformado por la mirada de Milena. Es una versión más amable y civilizada y grácil de sí mismo.

El mundo es un pajarillo que atraviesa la tarde y que te pica en el dedo, jugando. Pero al final sangras.