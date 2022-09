Los señores de los puros acorralan a Sánchez

No hay derecho. Vengo a defender a Pedro Sánchez porque lo que le ha ocurrido no tiene nombre. Los señores de los puros, a bordo de sus terminales mediáticas, le han dado en veinticuatro horas un golpe tremendo. Con nocturnidad y alevosía. Es decir: uno se pone a rodar una serie de varios capítulos en pleno ejercicio del cargo y, cuando regresa, tiene una rebelión montada. Barones, Esquerra Republicana, el comisario de Justicia de la Unión Europea…

Leo en EL ESPAÑOL: "Pocas horas antes de anunciar la deflactación del tramo autonómico en la tarifa del IRPF, el presidente valenciano, Ximo Puig, mantuvo una discusión con Sánchez, que le expresó su rechazo en términos muy duros. A pesar de eso, el barón socialista siguió adelante". Y lo mejor de todo: Puig defendió hace sólo cuatro días que se penalice a las Comunidades que bajen impuestos. ¡Cómo se atreve a pagarle a Sánchez con su propia medicina!

El Confidencial describe lo que está ocurriendo con los impuestos como una "guerra de guerrillas". Y El País añade: "Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias y Navarra (todas del PSOE) estudian rebajas fiscales.

Moncloa decía hace unas semanas que las próximas elecciones serían una guerra entre defensores de ricos y defensores de pobres. Ahí están casi todos los presidentes autonómicos socialistas, desertando en plena guerra.

Jordi Juan, el director de La Vanguardia, explica muy bien lo sucedido: "Los barones se están jugando la vida en las elecciones".

Hay más, de verdad que no hay derecho. Gabriel Rufián, supuesto aliado del Gobierno, dice en una entrevista con El Mundo: "Sánchez es un rácano. Ojalá le pusiera tanta osadía a la agenda legislativa como a su agenda personal". Pero luego remata a gol: "Nosotros negociaremos con cualquier Gobierno de España, sea cual sea el gobierno".

Y, al mismo tiempo, en la portada de ABC: el precio que le pone Esquerra Republicana a Sánchez para apoyar los Presupuestos. Que cuarenta cargos se libren de prisión. El president Pere Aragónes condiciona su voto a que ninguno de los dirigentes separatistas pendientes de juicio por el 1-O puedan ir a la cárcel. La Razón también habla de esta exigencia de "desjudicializar" el conflicto, que traducido significa: cometer un delito y que no te enchironen.

Sánchez ve enemigos por todas partes. ¿Os acordáis del colegiado José Manuel Pérez Tornero, que lo dimitieron de Televisión Española por estar "entregado a la derecha"? El País: "Malestar en Moncloa con el comisario de Justicia de la Unión Europea por su cercanía al PP".

La cuestión es: ¿cómo ha reaccionado Moncloa a toda esta serie de catastróficas desdichas? También portada de El País: "El Gobierno planea subir un 3,5% el sueldo de los funcionarios. Hacienda abre la puerta a reducir la semana laboral a 35 horas. Afectará a más de 3 millones de empleados públicos y se recogerá en los Presupuestos de 2023".

De momento, no está surtiendo demasiado efecto. Encuesta de El Confidencial: "Sánchez no remonta ni un punto en dos meses". PP, 128. PSOE, 96. Vox, 56. UP, 24. Sánchez y Podemos suman juntos menos que el PP y tienen imposible reeditar la coalición. No les valdría ni sumar a su mayoría, además de a los nacionalistas, a los ujieres del Congreso, a los camareros…

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

