El vuelo de Mila, Peridis el restaurador y el indultado Junqueras.

Mila Ximénez

Mila se ha ido. Muchos hemos tratado de retenerla para que aguantara un poco más, pero no ha sido posible. Hace un año, recién terminada la primera estación de la pandemia, Mila se incorporó a “Sálvame” con la necesidad de arrasar que caracterizaba su trabajo. Sin embargo, en aquella ocasión se mostró quejosa, echándole la culpa a un herpes que le cruzaba la boca de parte a parte. Mila decidió entonces acudir a un especialista, pues en las primeras olas había tomado la precaución de no salir de casa para evitar enfrentarse a los estragos que estaba causando la pandemia.

No fue un especialista sino varios, y tampoco un herpes sino un cáncer de pulmón. Según una nota publicada en EL ESPAÑOL el día de su fallecimiento, se trataba de un cáncer virulento y de difícil diagnóstico. Una faena.

En aquellos días de continuos analisis y pruebas, Mila me contó que el cáncer ya se manifestaba en órganos y tejidos alejados del lugar donde se había originado. Su confesión era dolorosa pero resignada. Con todo, lo que más le fastidiaba era la caída del cabello. A ratos parecía que iba a tirar la toalla, pero se contenía. Preparaba entonces su voz afónica y arrancaba a cantar como Merche y Chavela juntas. Dos en una. “Si te marchas, no me llames cuando estés perdido, si te marchas, no te olvides borrar mi camino...”

Pero el camino ya estaba marcado desde siempre para que otras siguiéramos sus huellas..

Peridis

José María Pérez González, alias Peridis, recibió hace unos días el premio número tropecientos de su abultada carrera. Al acto, celebrado en la Residencia de Estudiantes asistió Felipe González, cuya fundación apadrina el premio Rojana en honor de Rubalcaba. Todo quedaba entre cántabros: Pérez Rubalcaba y Pérez Gonzalez, Peridis.

Natural de Cabezón de Liébana, arquitecto, ingeniero de columnas, escritor, humorista, intelectual y amante del románico, su cráneo está atravesado por los vericuetos del camino de Santiago, donde el genio de Peridis vaga entre bóvedas y capiteles, arquivoltas, ménsulas y molduras. Peridis no ha hecho otra cosa en su vida que trabajar escribiendo, dibujando, restaurando colegiatas o recibiendo premios por un tubo.

Los discursos no se hicieron esperar. Felipe González destacó su relación con Rubalcaba: “hablábamos mucho”, dijo. Y continuó: “No pienso borrar sus mensajes del móvil”. Peridis, por su parte, mezcló la política con el humor y el arte. Finalmente intervinieron dos mujeres de gran protagonismo en la vida de Rubalcaba: Elena Valenciano, correligionaria y amiga, y Pilar Goya, la científica con la que contrajo matrimonio y sigue la estela de madame Curie. Goya ensalzó la humanidad del que ha sido su marido hasta hace dos años.

Britney Spears

Mujer de voz caliente y andar risueño, ha vivido muchos años atribulada por los enfrentamientos con su ex marido (rapero y bailarín) y la relación con sus hijos desde que no levantaban un palmo del suelo. Britney vivía entonces una existencia voraz, entre atracones de hamburguesas y afán de lo que llamaban sustancias. Engordaba a ratos y a ratos se desinflaba. Su marido le pidió la separación y su padre se hizo cargo de la tutela de Britney. Él gestionaba su patrimonio y la forzaba a llevar DIU para no traer más hijos al mundo.

Con 39 años cumplidos, la cantante se ha plantado voluntariamente ante el juez y le ha dicho: “Señoría, mi padre tendría que estar en la cárcel”

Hoy, la princesa del pop ha resurgido y pide libertad para gobernar su propia vida (empezando por el útero). Britney pasa ahora menos tiempo con sus hijos, que se reparten entre el padre y el ex marido.

Producida por la BBC, acaba de estrenarse 'La batalla por Britney', un documental sobre la agitada vida de la cantante y una crítica del sistema de tutelaje en Estados Unidos. Con un poco de suerte, Britney volverá pronto a su vida, que tantas veces le ha sido negada.

Oriol Junqueras

Es la cara visible de la España de los indultos. Tambien es la cara vaticana, que en su día desorientó a una abogada del Estado tan despierta como Soraya Sáenz de Santamaría y hoy lleva camino de hacer lo mismo con una catedrática de Derecho Constitucional que atiende por Carmen Calvo (presente).

El indultado con la gracia mayor del Gobierno, (la pena que le había puesto el Tribunal Supremo era peor) es amante de las homilías y virtuoso de las ambigüedades. Católico de misa diaria (o casi), este doctor en Historia del Pensamiento Económico, es conocido como máximo timonel de Esquerra Republicana de Cataluña.

En el relato del hombre que envenena los sueños de Pedro Sanchez (y no digamos los de Puigdemont) es el sí pero no del viento que parece ciento. A propósito de Puigdemont, él está convencido de que ERC, en nombre del pactismo mágico se ha instalado contra natura en el Paláu de la Generalitat.

Junqueras es un tipo aparentemente bondadoso y rezador, de buena cabeza y mejor apetito. Sube y baja de peso, es buen padre de familia y tiene maneras de obispo. Lo odian los de Junts. Yo solo le pongo una pega. Se parece al Cristo de Borja, restaurado equívocamente por una aficionada que lo dejó hecho un idem.